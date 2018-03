Ligue des champions: le FC Séville terrasse MU, l'AS Rome qualifiée

A l'occasion de la 17e journée de Division 1 dimanche, Thomas Muller (Aspelt) a passé sa pire après-midi d'entraîneur. Celle de Nuno de Almeida (AS Luxembourg-Porto) n'a pas été agréable non plus, tandis qu'elle fut plus paisible pour Johann Bourgadel (Junglinster). Ronald Martinelli (Steinfort) loue lui la mentalité de ses joueurs... dans la défaite.