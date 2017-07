Razgrad, Qarabag, Nicosie: Dudelange poursuit son tour d'Europe en Ligue des champions. Fort d'un treizième titre national, le F91 n'a jamais paru aussi fort. Une apparence qui ne sera pas du luxe face au redoutable APOEL et la chaleur assommante.

Par Christophe Nadin



Les saisons passent, les titres s'empilent et la politique sportive du club s'affine. Au grand ménage des saisons précédentes ont succédé des choix plus réfléchis. Dudelange s'est séparé de joueurs en manque de temps de jeu à l'exception de Da Mota et s'est attaché les services du meilleur buteur de la saison dernière, Er Rafik, du virevoltant ailier du RM Hamm Benfica, Cabral, du très régulier Garos, de la belle promesse Sinani et d'un Luisi qui constitue un sacré pari.

Les postes sont au moins doublés, la concurrence joue à plein et les matches de préparation ont montré que ceux qui musarderaient seraient très vite relégués au second plan.



Les arguments avancés par le club dudelangeois ne seront pas de trop pour survivre au stade GSP ce mercredi à partir de 19h et tenter de maintenir le suspense en vue du match retour. Car il ne faut pas se voiler la face: l'APOEL Nicosie, c'est probablement le tirage le plus compliqué proposé au champion luxembourgeois. Davantage encore que Razgrad, Qarabag, Partizan et Salzbourg, d'autres solides options aussi.

Le club de la capitale n'a plus rallié la phase de poules depuis deux saisons. Reversé en Europa League, le champion s'est fendu d'un parcours très intéressant avec en bout de course un quart de finale perdu contre Anderlecht. Des faits d'armes qui n'ont pas empêché le club de changer d'entraîneur en fin de saison et de confier les rênes au Néerlandais Mario Been, l'ancien coach du RC Genk.



Dudelange s'avancera donc à pas feutrés devant une dizaine de milliers de supporters hostiles. «Oui, mais on ne va pas se mettre à dix derrière», avertit Dino Topmöller.



Le technicien allemand devra opérer sans Dikaba, absent pour quelques semaines. Schnell et Prempeh devraient former la paire en charnière centrale. Cruz et Garos sont attendus en second rideau. Malget et De Sousa se disputent le poste de latéral droit et Mélisse pourrait avoir la priorité sur Laurienté à gauche.

Le technicien allemand s'attend à guerroyer dans la capitale chypriote et a mis l'accent sur le physique comme jamais lors de la préparation.



«Je ne me souviens pas d'avoir couru autant», glissait Ibrahimovic à la sortie du match amical contre Anderlecht (2-0). Une débauche d'énergie qui pourrait permettre au buteur de débuter la rencontre au coeur d'une animation offensive encore indécise même si Stolz et peut-être Iordanov sont pressentis dans les couloirs.

Hormis l'APOEL et son impressionnant contingent de joueurs étrangers, Dudelange devra faire face à la chaleur omniprésente sur l'île.



«Ce sera notre plus grand adversaire», reconnaît Toppmöller qui a ajusté les plans de son groupe pour éviter de lui brûler les ailes.



Le cadre: Joubert, Frising, Esposito; Benzouien, De Sousa, Malget, Schnell, Prempeh, Laurienté, Mélisse; Pokar, Sinani, Benajiba, Pedro, Cruz, Garos, Couto, Natami; Ibrahimovic, Cabral, Dobros, Stolz, Jordanov, Er Rafik, Luisi, Turpel.