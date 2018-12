Ligue des champions: le dernier ticket pour l'Olympique lyonnais

Il ne restait plus qu'un seul passe-droit à accorder, ce mercredi soir, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2018-2019. Il a finalement échu à l'Olympique Lyon, qui a décroché le nul (1-1) nécessaire et suffisant face au Shakhtar Donetsk à Kiev. Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu lundi à midi à Nyon.

Jean-François COLIN Il ne restait plus qu'un seul passe-droit à accorder, ce mercredi soir, pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2018-2019. Il a finalement échu à l'Olympique Lyon, qui a décroché le nul (1-1) nécessaire et suffisant face au Shakhtar Donetsk à Kiev. Le tirage au sort des 8es de finale aura lieu lundi à midi à Nyon.

Groupe E: l'Ajax et le Bayern dos-à-dos



Opposant deux formations déjà assurées de prendre part aux huitièmes de finale de la C1 en février, le débat teinté de nostalgie entre l'Ajax Amsterdam et le Bayern Munich ne servait qu'à déterminer la préséance finale dans ce groupe E. Avantage au Bayern qui, nanti de deux unités de plus (13 contre 11), pouvait se satisfaire d'un nul à la Johann Cruyff ArenA Amsterdam.

Joshua Kimmich (Bayern, à g., en gris) efface le Marocain de l'Ajax, Hakim Ziyech Photo: AFP

Les Bavarois avaient le bon goût de ne rien laisser au hasard, et l'attaquant polonais Robert Lewandowski ouvrait la marque après seulement 13 minutes (0-1). Le Serbe Dusan Tadic égalisait en faveur des Ajacides à l'heure de jeu (1-1, 61e). A ce moment, le match s'emballait: l'arbitre français, Clément Turpin devait sortir deux cartons rouges, un dans chaque camp, à l'adresse de Maximilian Wöber (67e), puis de Thomas Müller (75e).



Les deux équipes finissaient donc la partie à dix, tandis que Turpin accordait en fin de match... deux penalties, à nouveau un dans chaque camp: Dusan Tadic portait l'Ajax au commandement (2-1, 82e), et Robert Lewandowski remettait les deux équipes à égalité (2-2, 87e). Mieux, Kingsley Coman enfonçait le clou dans la foulée (2-3, 90e). Le Bayern tenait alors le bon bout et conservait sa première place dans le groupe E, malgré l'égalisation in extremis de l'Argentin Nicolas Tagliafico (3-3, 90+5). Une fin de partie complètement folle!



A Lisbonne, pour l'honneur, le Benfica, qui poursuivra l'aventure européenne en Europa League, a battu l'AEK Athènes par le plus petit écart (1-0), grâce à un but tardif, oeuvre de l'Espagnol Alex Grimaldo (88e). Les Grecs terminent leur campagne avec... zéro point à leur compteur.



Les résultats

Ajax Amsterdam (NED) - Bayern Munich (GER) 3-3



Benfica Lisbonne (POR) - AEK Athènes (GRE) 1-0

Le classement

1. Bayern Munich 14 points (qualifié)

2. Ajax Amsterdam 12 (qualifié)

3. Benfica Lisbonne 7 (reversé en Europa League)

4. AEK Athènes 0 (éliminé)

Groupe F: Fekir qualifie l'OL



Tous les projecteurs étaient braqués sur le stade Olympique de Kiev, en Ukraine, théâtre de la dernière finale de Ligue des champions, où le Shakhtar Donetsk (5 points) et l'Olympique Lyonnais (7) en décousaient pour l'obtention du second ticket qualificatif du groupe F, derrière l'intouchable Manchester City.



Sous la neige ukrainienne, l'attaquant brésilien Junior Moraes propulsait du pied gauche le ballon orange au fond des filets d'Anthony Lopes pour placer le Shakhtar aux commandes après 21 minutes (1-0, 22e). D'une frappe enroulée du pied gauche, Nabil Fekir ramenait l'égalité en seconde période (1-1, 65e). Plus rien ne bougeait dans le froid glacial de la capitale ukrainienne, et les Gones pouvaient savourer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le Shakhtar Donetsk se consolera avec l'Europa League.



Dans l'autre match du groupe F, Manchester City a logiquement disposé d'Hoffenheim à domicile. Menés 0-1 après le but du Croate Andrej Kramaric (16e), les Sky Blues ont pu compter sur l'Allemand Leroy Sané, auteur d'un doublé (1-1, 45+1; 2-1, 61e) pour inverser la tendance.



Les résultats

Shakhtar Donetsk (UKR) - Olympique Lyon (FRA) 1-1



Manchester City (ENG) - TSG Hoffenheim (GER) 2-1

Le classement

1. Manchester City 13 points (qualifié)

2. Olympique Lyon 8 (qualifié)



3. Shakhtar Donetsk 6 (reversé en Europa League)



4. TSG Hoffenheim 3

Groupe G: Plzen décroche l'Europa League, le CSKA humilie le Real



Le Real Madrid et l'AS Rome déjà - logiquement - qualifiés pour les huitièmes de finale, restait donc à attribuer dans ce groupe G le ticket pour les 16es de finale de l'Europa League, soit aux Tchèques du Viktoria Plzen, soit aux Russes du CSKA Moscou, à égalité de points (4) avant cette 6e et dernière journée, mais avec l'avantage pour Plzen au vu des confrontations directes entre les deux clubs.



Au Štruncovy Sady Stadion, où le Viktoria accueillait la Roma, il ne s'est rien passé pendant une heure, avant que le tableau-marquoir ne s'affole soudain dans le cinquième quart d'heure. Jan Kovarik a fait sauter le verrou giallorosso (1-0, 62e). Mais les hommes de Pavel Vrba ne conserveront leur avantage que... l'espace de six minutes, Cengiz Ünder égalisant pour les Romains dès la 68e minute (1-1). Quatre minutes plus tard, Tomas Chory remettait les Tchèques devant (2-1, 72e). Un avantage cette fois définitif, qui offre au Viktoria Plzen une place parmi les trente-deux seizièmes-de-finalistes de l'Europa League.

Tomas Chory exulte: le Viktoria Plzen est reversé en Europa League Photo: AFP

Du côté du triple tenant du titre, Santiago Solari avait laissé souffler sur le banc Keylor Navas, Dani Carvajal, Raphaël Varane, Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale et Lucas Vazquez. Jugez du peu! Résultat: les Moscovites en profitaient pour créer la sensation à Santiago Bernabeu, et faire le break dans le troisième quart d'heure, d'abord par Fyodor Chalov d'un maître-envoi du pied gauche (0-1, 37e), puis via Georgi Schennikov après un renvoi hasardeux de Thibaut Courtois (0-2, 43e). L'international islandais Arnor Sigurdsson a définitivement assis la victoire du CSKA à un bon quart d'heure de la fin du match (0-3, 73e).

Un succès d'autant plus beau qu'inutile pour les joueurs de Viktor Goncharenko, qui avaient... déjà dominé (1-0) le Real Madrid à l'aller à Moscou, mais qui terminent quatrièmes et bons derniers du groupe et ne survivront donc pas à l'hiver européen.

Pour le Real, il s'agit de la pire défaite de son histoire à domicile en Ligue des champions.

Viktoria Plzen (CZE) - AS Rome (ITA) 2-1



Real Madrid (ESP) - CSKA Moscou (RUS) 0-3



Le classement

1. Real Madrid 12 points (qualifié)

2. AS Rome 9 (qualifié)

3. Viktoria Plzen 7 (reversé en Europa League)



4. CSKA Moscou 7 (éliminé)



Groupe H: ManUnited et la Juve battus



Déjà qualifiés, la Juventus Turin et Manchester United se produisaient de concert à l'extérieur, la première aux Young Boys de Berne, le second à Valence.



Sur la pelouse synthétique du stade de Suisse, les Young Boys, qui ne totalisaient jusque-là qu'une seule petite unité, ont réussi l'exploit de battre la Juve. L'attaquant français Guillaume Hoarau, d'abord sur penalty en première période (1-0, 30e), puis du pied gauche après le repos (2-0, 68e) a offert un succès de prestige au club de la capitale helvétique. Le buteur argentin de la Juve, Paulo Dybala a réduit la marque à une dizaine de minutes de la fin du match (2-1, 80e).



Le milieu de terrain uruguayen de la Juventus, Rodrigo Bentancur prend le Suisse Christian Fassnacht (Young Boys, en jaune) à contre-pied Photo: AFP

Toujours aussi décevants malgré leur qualification, les Red Devils de Jose Mourinho ont quant à eux mordu la poussière à Valence. Des buts de Carlos Soler (1-0, 17e) et de... Phil Jones contre son camp (2-0, 47e) ont scellé le succès des Levantins, qui joueront en Europa League en février. La réduction du score, signée Marcus Rashford (2-1, 87e) intervenait trop tard pour les Mancuniens.



Valence CF (ESP) - Manchester United (ENG) 2-1



Young Boys Berne (SUI) - Juventus Turin (ITA) 2-1



Le classement

1. Juventus Turin 12 points (qualifié)

2. Manchester United 10 (qualifié)

3. Valence CF 8 (reversé en Europa League)

4. Young Boys 4 (éliminé)

Les seize qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1:

Manchester City, Liverpool FC, Tottenham Hotspur, Manchester United (ANG), Real Madrid, FC Barcelone, Atletico Madrid (ESP), Bayern Munich, Borussia Dortmund, Schalke 04 (ALL), Juventus Turin, AS Rome (ITA), Paris Saint-Germain, Olympique Lyon (FRA), FC Porto (POR) et Ajax Amsterdam (NED).



Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu ce lundi 17 décembre à 12 heures à Nyon.