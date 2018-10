Sans Cristiano Ronaldo, la Juventus a enregistré son deuxième succès en Ligue des champions en battant les Young Boys de Berne avec trois buts de Paulo Dybala (3-0). Manchester City a arraché la victoire à Hoffenheim grâce à un but de David Silva (2-1).

Ligue des champions: la Juve sans problème, City à l'arraché

(DH avec AFP) - Quand Ronaldo n'est pas là, il reste Dybala. La suspension du Portugais n'a pas vraiment posé de problèmes à la Juventus Turin qui, grâce à un triplé de son attaquant argentin, a très facilement battu les Young Boys de Berne 3-0 mardi lors de la deuxième journée de Ligue des champions.

Ronaldo était en loges et il a profité du spectacle offert par Dybala. Pour offrir aux Bianconeri un deuxième succès en deux matches de C1, l'Argentin a donc marqué les trois buts du match, mais aussi tiré sur le poteau, provoqué l'expulsion en fin de match de Camara et aurait même pu obtenir un penalty. La «Joya» a brillé mais il n'a pas été le seul. Avec Pjanic, Bernardeschi ou Cuadrado, la Vieille Dame avait un peu trop de talent pour ces Young Boys et, Ronaldo ou pas, il y avait bien trois classes d'écart entre les deux équipes.

Dès la 5e minute, Dybala a marqué d'une volée du gauche sur une magnifique ouverture de Bonucci, qui rappelait ainsi combien son jeu long avait manqué à la Juve la saison dernière lors de son escapade milanaise. L'Argentin ajoutait un deuxième but à la demi-heure en reprenant une bonne frappe de Matuidi péniblement repoussée par Von Ballmoos (2-0, 33e). Après la pause, Dybala concluait son festival en reprenant de près un centre de Cuadrado, épilogue d'un long et magnifique mouvement collectif (3-0, 69e).

Après sa défaite surprise en ouverture face à Lyon (1-2), Manchester City a failli enregistrer une nouvelle contre-performance à Hoffenheim qui avait ouvert la marque après 45 secondes. Après l'égalisation de Sergio Agüero (8e), City a pris les trois points à trois minutes de la fin grâce à David Silva.

Résultats et classements



Groupe E

Bayern Munich (GER) - Ajax Amsterdam (NED)

AEK Athènes (GRE) - Benfica Lisbonne (POR)

Le classement

1. Ajax Amsterdam 3 points

2. Bayern Munich 3

3. Benfica 0

4. AEK Athènes 0

Groupe F

Hoffenheim (GER) - Manchester City (ENG) 1-2

Lyon (FRA) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Le classement

1. Lyon 3 points

2. Manchester City 3

2. Shakhtar Donetsk 1

4. Hoffenheim 1

Groupe G

AS Rome (ITA) - Viktoria Plzen (CZE)

CSKA Moscou (RUS) - Real Madrid (ESP)

Le classement

1. Real Madrid 3 points

2. Viktoria Plzen 1

3. CSKA Moscou 1

4. AS Rome 0

Groupe H

Juventus Turin (ITA) - Young Boys Berne (SUI) 3-0

Manchester United (ENG) - Valence (ESP)

Le classement

1. Juventus 6 points

2. Manchester United 3



2. Juventus 6

3. Valence 0

4. Young Boys 0