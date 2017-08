(JFC). - Les championnes du Luxembourg du Sporting Bettembourg ont quitté la scène européenne ce lundi à Sarajevo sur une défaite honorable (0-2) contre les Albanaises du Vllaznia Shköder. Bilan de leurs trois sorties dans le groupe 10 du tour préliminaire de la Ligue des champions féminine: trois défaites, aucun but marqué et treize encaissés.

Ultime match, ce lundi à Sarajevo, pour les filles de Bettembourg dans le groupe 10 du tour préliminaire de la Ligue des champions féminine.

Après deux revers (0-8 face aux Grecques du PAOK Salonique, puis 0-3 contre les locales du FK Sarajevo), les joueuses de Daniel Nunes en décousent avec les Albanaises du Vllaznia Shköder, tombeuses 1 à 0 de Sarajevo, mais défaites sur un score identique contre Salonique.

Comme lors de leur premier match, les Bleues sont cueillies à froid, avec un but encaissé dans les dix premières minutes, signé Sara Maliqi, sur un assist de Megi Doci (0-1, 9e). La formation albanaise est dominatrice et double logiquement la mise avant la demi-heure de jeu par l'intermédiaire de Kristina Maksuti, avec, à nouveau, Megi Doci à la dernière passe (0-2, 23e). La seconde partie de la première période est plus équilibrée, et le score ne varie plus jusqu'à la pause.

A la reprise, Kimberley dos Santos (47e), ainsi qu'Anouschka Besch et Cathie Martins (52e) tentent leur chance au but, mais sans succès. Les envois de Nathalie Kettenhofen et Raquel Miranda ne sont, hélas, pas cadrés (71e). Bettembourg fait bien mieux que se défendre au cours d'une seconde mi-temps où aucun but n'est inscrit.



Le Sporting se consolera avec une large et nette victoire (5-0) aux... corners obtenus!



L'aventure européenne à présent terminée, les Bettembourgeoises vont pouvoir se concentrer sur le début du championnat, le 16 septembre avec la réception de l'Entente Lintgen/Bissen.



SC Bettembourg (LUX) - Vllaznia Shköder 0-2 (mi-temps: 0-2)

Evolution du score: 0-1 Sara Maliqi (9e), 0-2 Kristina Maksuti (23e).



Corners: 5 (2+3) pour Bettembourg; 0 pour le Vllaznia Shköder.

Carton jaune: Rrahmani (51e, faute sur Albrand) au Vllaznia Shköder.



L'équipe alignée: Catherine Keipes (80e Andreia Oliveira Freitas); Kim Nilles, Nancy Ferreira Serrano, Cathie Martins, Amelie Albrand; Amenis Correia (88e Maika Da Graça Rocha), Anouschka Besch (65e Kim Ney); Karen Marin (cap.), Raquel Miranda, Kimberley dos Santos; Nathalie Kettenhofen.

Remplaçantes non utilisées: Joana Simoes Pereira et Katarina Darrosa.



Entraîneur: Georges Hengen.

Joués ce lundi dans le groupe 10

SC Bettembourg (LUX) - Vllaznia Shköder (ALB) 0-2

PAOK Salonique (GRE) - FK Sarajevo (BIH) 3-0



Le classement final du groupe 10

1. PAOK Salonique (GRE) 9 points (qualifié)



2. Vllaznia Shköder (ALB) 6



3. FK Sarajevo (BIH) 3



4. SC Bettembourg (LUX) 0