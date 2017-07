(ER) - Le F91 accueille, ce mercredi 18h, l'APOEL Nicosie pour la manche retour du 2e tour préliminaire de la Ligue des champions. Battue à l'aller 0-1, la formation dudelangeoise va devoir sortir une prestation de qualité si elle veut poursuivre son parcours européen.

Le champion du Luxembourg se retrouve devant un sacré dilemme. Entre l'envie d'attaquer et l'obligation de ne pas encaisser, les Dudelangeois vont devoir trouver le juste équilibre au risque de voir leur parcours sur la scène européenne se terminer dès le 2e tour préliminaire.

Séduisants il y a une semaine, les joueurs de Dino Toppmöller ont par contre manqué d'efficacité en zone de conclusion et c'est à ce niveau qu'il faudra rectifier le tir. "Si nous restons le plus longtemps possible sans encaisser de but, nous pouvons poser de sérieux problèmes à notre adversaire. Nos chances de nous qualifier seront réelles si nous parvenons à marquer un but et si nous pouvons compter cette fois sur la chance", estime le technicien allemand.

Mais ce dernier refuse de mettre la pression sur ses hommes. "Nous affontons une formation qui est une grande habituée des rencontres européennes, nous allons tout mettre en oeuvre pour franchir le cap mais si nous échouons, ce ne sera pas la fin du monde."



Omar Er Rafik attendu



Pour aborder le match aller, le coach dudelangeois avait décidé de renforcer la présence physique de son équipe en alignant d'entrée des éléments comme Garos, Cruz, Turpel, Cabral et Ibrahimovic. Va-t-il modifier ses plans pour le second affrontement?

Absents il y a une semaine, Antonio Luisi et Nikolaos Dobros entrent en ligne de compte par contre Kevin Malget, qui souffre des adducteurs et qui avait écopé d'un carton jaune à l'aller est forfait tout comme Rodrigue Dikaba.



Dino Toppmöller devrait faire appel à Omar Er Rafik pour tenter de faire sauter le verrou chypriote.

Photo: Nicos Savides

Parmi les nombreuses interrogations qui entourent ce débat, la présence d'Omar Er Rafik sur la pelouse est celle qui intrigue le plus. Tranféré durant le dernier mercato estival, le meilleur buteur de BGL Ligue la saison dernière (26 buts), qui était resté sur le banc à Nicosie, devrait fouler la pelouse du stade Jos Nosbaum.



"Omar est disponible et il sera probablement utilisé soit en tant que titulaire ou comme remplaçant mais il jouera", avance Toppmöller. La capacité à trouver le chemin des filets de l'ancien differdangeois pourrait être l'arme secrète des pensionnaires de la Forge du Sud.



Du côté de Nicosie, le but inscrit par Bertoglio en seconde période, leur permer d'aborder la manche retour avec confiance. Sur leur pelouse, les Chypriotes ont rendu une copie décevante et n'ont pas été aussi souverains qu'on aurait pu le craindre. Nul doute qu'ils aborderont le match de ce mercredi avec un autre état d'esprit. De quoi sans doute compliquer davantage la tâce de Jonathan Joubert et ses partenaires.

Le cadre dudelangeois: Joubert, Frising, Esposito; Benzouien, De Sousa, Schnell, Prempeh, Laurienté, Mélisse; Pokar, Sinani, Benajiba, Pedro, Cruz, Garos, Couto, Natami; Ibrahimovic, Cabral, Dobros, Stolz, Jordanov, Er Rafik, Luisi, Turpel.



L'arbitre de la rencontre sera le Monténégrin Nikola Dabanovic. Il sera assisté par Jovica Tatar et Dragan Vujovic. Le quatrième arbitre sera Milos Boskovic.