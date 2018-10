En ouverture de la soirée de Ligue des champions de mercredi, Tottenham Hotspur et le PSV Eindhoven (2-2), d'une part dans le groupe B, le FC Bruges et Monaco (1-1) d'autre part dans le A, n'ont pu se départager et restent les parents pauvres de leur poule respective.

Ligue des champions: des nuls qui n'arrangent personne

Curieusement, les deux matches avancés à 18h55 ce mercredi lors de la 3e journée de la Ligue des champions dans les groupes A, B, C et D mettaient aux prises quatre équipes toujours coincées dans les starting-blocks avec... zéro point. C'est dire s'il y avait urgence pour le FC Bruges et l'AS Monaco, dans le groupe A, et pour le PSV Eindhoven et Tottenham dans le B. Malheur aux vaincus! Il n'y en aura pas...



Au Jan Breydelstadion de Bruges, Thierry Henry titularise son... quatrième gardien, Loïc Badiashile (20 ans), dans le but de l'AS Monaco. En plus, Falcao, Lopes, Pellegri, N'Doram et Pierre-Gabriel sont absents. Et, comme si cela ne suffisait pas, l'attaquant monténégrin Stevan Jovetic, blessé à la cuisse droite, fait défection après seulement... 12 minutes de jeu, remplacé par le jeune Sofiane Diop (18 ans).

Ce sont pourtant les Principautaires qui passent devant juste après la demi-heure grâce à Moussa Sylla (0-1, 32e), alors que le Brésilien du FC Bruges Wesley Moraes avait été le premier à secouer les filets, mais son but avait été annulé pour hors-jeu (14e). Le même Wesley aura sa revanche un peu plus tard en reprenant victorieusement de la tête un centre parfait de Hans Vanaken (1-1, 39e). Et dire qu'une minute plus tôt, Sylla avait eu la balle du K.-O. au bout du pied gauche...

Généreux et offensif, le Club de Bruges pousse en seconde mi-temps, mais en vain: les deux équipes se neutralisent et se disputeront vraisemblablement la troisième place qualificative pour les seizièmes de finale de l'Europa League.



L'attaquant iranien du Club Brugeois, Kaveh Rezaei conduit le ballon devant le défenseur polonais de l'AS Monaco, Kamil Glik Photo: AFP

Dans le débat des mal lotis du groupe B, l'international mexicain Hirving Lozano exploite parfaitement une solide bévue du défenseur belge de Tottenham, Toby Alderweireld pour faire vrombir le PSV Stadion à la demi-heure (1-0, 30e). Avant cette ouverture du score, Harry Kane avait, de la tête, touché le cadre de Jeroen Zoet (18e). Le Brésilien Lucas Moura égalise peu avant la pause (1-1, 39e) pour les Spurs, orphelins de Vertonghen, Rose, Janssen et Dele Alli pour cette rencontre.

Peu importe, à la reprise, le Danois Eriksen dépose le ballon sur le crâne de Harry Kane qui ne se fait pas prier pour donner l'avantage aux Londoniens (1-2, 55e). Tottenham a désormais bien le match en mains face au leader de l'Eredivisie... jusqu'au coup de théâtre de la 79e minute: le gardien français des Spurs Hugo Lloris est logiquement expulsé pour une intervention fautive hors de son rectangle dans les pieds de Lozano. Michel Vorm remplace le Sud-Coréen Heung-Min Son et prend place dans les buts.

Le débat change d'âme, et alors qu'on frôlait le 1-3, c'est Luuk de Jong qui égalise pour les Néerlandais à la 87e minute (2-2, 87e). Un point partagé qui permet aux deux adversaires de garder en vue la troisième place, synonyme de repêchage en Europa League, mais qui les éloigne d'une qualification pour les huitièmes de finale de la C1.



Les résultats du début de soirée

Groupe A

FC Bruges (BEL) - AS Monaco (FRA) 1-1

Groupe B

PSV Eindhoven (NED) - Tottenham Hotspur (ANG) 2-2