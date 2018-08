La Juventus de Cristiano Ronaldo et le Manchester United de Jose Mourinho s'affronteront en Ligue des champions (groupe H), tandis que le Real Madrid triple tenant du titre rencontrera l'AS Rome demi-finaliste la saison dernière (groupe G), selon le tirage au sort jeudi.

Ligue des champions: Cristiano Ronaldo face à José Mourinho

Dans les autres groupes, la poule C apparaît relevée avec le Paris SG, Naples, Liverpool, finaliste malheureux la saison dernière contre le Real, et l'Etoile Rouge de Belgrade.

Le Barça de Lionel Messi, dont le dernier titre continental remonte à 2015, sera favori devant Tottenham, le PSV Eindhoven et l'Inter Milan dans le groupe B.

Vainqueur de la dernière Ligue Europa, l'Atlético Madrid de Diego Simeone sera aux prises avec le Borussia Dortmund et Monaco au sein du groupe A.

Le Bayern Munich, demi-finaliste de la dernière édition, défiera les Portugais du Benfica et l'Ajax Amsterdam dans le groupe E.

Manchester City, entraîné par Pep Guardiola, affrontera la concurrence du Shakhtar Donetsk, de Lyon et des Allemands de Hoffenheim (groupe F) tandis que le Lokomotiv Moscou devra se mesurer à Porto, Schalke 04 et Galatasaray (groupe D).

La plus prestigieuse des coupes d'Europe débutera les 18 et 19 septembre et s'étirera jusqu'à la finale le 1er juin à Madrid.

GROUPE A: Atlético Madrid (ESP); Borussia Dortmund (ALL); Monaco (FRA); Club Brugge (BEL).

GROUPE B: Barcelone (ESP); Tottenham (ENG); PSV Eindhoven (NED); Inter Milan (ITA).

GROUPE C: Paris SG (FRA); Naples (ITA); Liverpool (ENG); Etoile rouge Belgrade (SRB).

GROUPE D: Lokomotiv Moscou (RUS); Porto (POR); Schalke (ALL); Galatasaray (TUR).

GROUPE E: Bayern Munich (ALL); Benfica Lisbonne (POR); Ajax Amsterdam (NED); AEK Athènes (GRE).

GROUPE F: Manchester City (ENG); Shakhtar Donetsk (UKR); Lyon (FRA); Hoffenheim (ALL).

GROUPE G: Real Madrid (ESP); AS Rome (ITA); CSKA Moscou (RUS); Viktoria Plzen (CZE).

GROUPE H: Juventus Turin (ITA); Manchester United (ENG); Valence (ESP); Young Boys Berne (SUI).

La phase de groupes commence le 18 septembre et s'achèvera le 12 décembre. Le tirage au sort des huitièmes de finale sera effectué le 17 décembre.