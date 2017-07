Les clubs de Ligue 2 n’ont pas fait de folies sur le marché des transferts. La série accueille deux nouveaux clubs, le CS Fola Esch et les Red Boys Aspelt. Par contre, il ne pourra plus y avoir aucune équipe "B" dans ce championnat, où les 58 Latdevils Garnich s'érigent en favoris.

Par Stéphane Guillaume



On retrouvera quelques joueurs chevronnés du côté du Fola, tandis que le noyau d’Aspelt, qui sera composé exclusivement de néophytes, n’est pas encore bien défini.



Les 58 LatDevils Garnich ont misé sur la stabilité: toute l’ossature de la saison écoulée a été conservée pour tenter de décrocher les lauriers du champion. Quant à Wiltz et Wilwerwiltz, ils constituent deux grandes inconnues. Wiltz sort d’une saison calamiteuse et voudra se refaire une santé. Soucieux de se relever de sa descente de Ligue 1, Wilwerwiltz a, quant à lui, perdu quelques éléments-clés, à l'image de son capitaine et buteur Miguel da Silva.



Par contre, Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn II arrête les frais après seulement une année d’expérience et l’avenir de l’Amicale Clervaux Futsal II reste en suspens.

Le bilan du mercato de Ligue 2 club par club



58 LatDevils Garnich

Arrivée: Fabio Cruz (Samba 7 ALSS Futsal).

Départ: Leandro Dias (Futsal Wilwerwiltz).

Coach: Mario Noronha.

CS Fola Esch (nouveau club)



Arrivées: Kevin da Silva, Steven Rodrigues et Chris da Graça (AS Sparta Dudelange), Anthony Javier, Dany Costa, Manuel da Quelha (Samba 7 ALSS Futsal), Billy Goncalves, Matteo Lumare, Alberto Rodruiges, Andre Mesquita, Andre Ferreira, Fabio Martins David, Luis Miguel Martin, Arber Hyseni, Kevin Reding, Brandon Muacho, Paulo Ribeiro, Joseph Gomes Rodruiges, Bruce Cardozo, Brian Cardozo, Johnny Ribeiro, Tom Bussong, Rocco Roberto et Fabio Rodruiges (nouvelles licences).

Départ: aucun (nouveau club).



Coach: Antonino Lopes Ramos.

FC Wiltz 71



Arrivées: Joël Pinto, Sergio Oliveira, Louis le Clerc (Wilwerwiltz), Bryan Nascimento (Amicale Clervaux) et Bryan Fortes (nouvelle licence).

Départs: Tiago Rosa et Vicente Ferreira (Amicale Clervaux).

Coach: Luis Miguel Melo.

Futsal Wilwerwiltz



Arrivées: Miguel Elson, Ruben Coreira (Futsal Nordstad), Dany Ferreira (FC Bettendorf), Carlos Carvalho (FC Wiltz 71 - coach adjoint), Leandro Dias (58 LatDevils Garnich), Francisco Santos, Dany da Silva et Ailton Walcott (nouvelles licences).

Départs: Joël Pinto, Sergio Oliveira, Louis le Clerc (FC Wiltz 71), Micael da Silva et Miguel da Silva (Futsal Nordstad),

Coach: Nuno Miguel.

Futsal Weiler-la-Tour (ex-All Stars Colmar-Berg)



Arrivées: en attente de nouvelles licences.



Départ: Mirco Lopes do Rosario (FC Bettendorf).

Coach: à définir.

Red Boys Aspelt (nouveau club)

Arrivées: en attente de nouvelles licences.

Départ: aucun (nouveau club)



Coach: à définir.