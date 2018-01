Les Messins de Frédéric Hantz s'en vont à Dijon ce samedi avec l'espoir de continuer sur leur lancée de fin décembre 2017. Jean-Marc Rodolphe, l'ancien gardien mosellan, préface les débats. Sans se montrer négatif, il annonce que le maintien est encore très loin de son club de cœur.



Propos recueillis par Hervé Kuc



Jean-Marc, le FC Metz va mieux. Etes-vous rassuré?

Rassuré, je ne le pense pas, mais je suis content pour les joueurs et pour le club. Les deux succès acquis face à Montpellier (3-1) et Strasbourg (3-0) ont dû représenter un sacré bol d'air pour bien des gens. En fait, il n'y a que lorsque le maintien sera acquis que je serai satisfait. A l'heure actuelle, il est quand même difficile d'envisager le maintien même si l'exemple de Toulouse (2016), qui était revenu de nulle part, peut laisser un fol espoir.

Vous ne croyez donc pas au maintien du FC Metz en Ligue 1?

Frédéric Hantz attendait des renforts et à l'heure actuelle seul Milicevic a signé en tant que milieu relayeur alors que Mandjeck vient d'officialiser son retour au club. C'est trop peu. Selon moi, il manque un joueur offensif et un défenseur. Je pensais que ces nouveaux éléments arriveraient tout début janvier mais il n'en est rien. Le FC Metz n'est pas à l'abri d'une rechute car le groupe actuel n'est pas assez consistant. Il y a un retard à combler et chaque match sera désormais ultra important. A Saint-Symphorien, il n'est plus question d'abandonner des points.

Le jeu grenat est de meilleure qualité, plus tonique et le ballon arrive plus vite en zone offensive. Etes-vous d'accord avec nous?

Je n'ai jamais trouvé que le jeu de Metz était catastrophique même sous l'ère Philippe Hinschberger. Des éléments contraires que tu ne peux maîtriser étaient toujours présents pour tout mettre à mal: une erreur individuelle, un carton rouge, des blessures. Là, les Messins ont eu enfin une réussite simultanée en défense comme en attaque.

Sur quels éléments le FC Metz va-t-il pouvoir s'appuyer pour réussir son rêve?

Matthieu Dossevi et Renaud Cohade. Depuis le début de saison, Cohade a démontré qu'il ne baissait pas les bras et qu'il était vraiment précieux à la conduite du jeu ou comme relanceur. Dossevi est un joueur confirmé, avec des accélérations nettes et une technique fine. Je souhaite un bon rétablissement à Thomas Didillon et je sais que Kawashima fera le travail dans le but, il me plaît bien.

Quel est le joueur qui vous a le plus «impressionné» sur cette première partie de saison?

Moussa Niakhaté! Je l'adore. Je l'ai connu quand j'étais en charge des gardiens de but de l'équipe de France U19/U20. Il possède un remarquable état d'esprit, il ne lâche jamais et il est très intelligent. A l'époque, j'avais des amis en charge du recrutement et je leur disais que ce garçon m'impressionnait déjà. Je pense sincèrement que son meilleur poste est celui de latéral gauche. C'est une vraie réussite et un vrai joueur de Ligue 1. J'aimerais beaucoup qu'il puisse être décisif à Dijon ce samedi et qu'il puisse inscrire le but du succès du FC Metz.



L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 11 points) s'était incliné à Saint-Symphorien lors de la première manche face à Dijon (1-2, 10e journée) avec un souvenir douloureux puisque Fallou Diagne avait été expulsé (70e). Cette fois, il faudra garder son calme face à un adversaire très efficace à la maison (5 succès de rang) et qui attend certainement l'arrivée des Mosellans pour confirmer son classement (10e, 24). Milicevic et Mandjeck vont donc renforcer un milieu de terrain grenat qui aura comme mission d'être plus solide, plus joueur et mieux armé pour servir les attaquants.

Le prono de la rédaction. L'espoir est revenu au sein de la maison mosellane et pour qu'il perdure puis prenne une vraie consistance, la récolte de points est indispensable. Nous allons faire confiance au renouveau du jeu grenat et à un moral peu à peu retrouvé. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du FC Metz.