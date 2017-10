Les Messins jouent gros ce samedi face à Dijon. Lanterne rouge de la Ligue 1, Philippe Hinschberger et ses hommes n'ont plus le choix: il leur faut vaincre pour recoller au peloton et continuer à y croire. Pascal Raspollini, l'ex-Messin, fait le point.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Pascal, votre ancien partenaire sous la tunique grenat, Philippe Hinschberger, joue son avenir ce samedi. Etes-vous anxieux?

C'est une partie décisive pour lui. Si Metz gagne, il continue l'aventure et il faudra alors se tourner vers le déplacement à Lyon pour espérer enchaîner. L'ultimatum de deux matchs, moi je veux bien. Mais, étant donné les nombreux changements au niveau de l'effectif tout au long de l'été, j'aurais pu apprécier que l'on fasse le bilan à la trêve hivernale.

Comment jugez-vous les prestations mosellanes face à Troyes, Nantes et Saint-Etienne?

Les Messins auraient dû s'imposer face aux Troyens: on compterait six points avant ce samedi et on n'évoquerait pas autant une situation d'urgence. A Nantes, le penalty à retirer ressemble vraiment à un scandale. Face aux Verts, les coéquipiers de Dossevi ont trop subi et ils ont logiquement craqué. Il y a de la malchance, de la maladresse, un manque de réussite et des décisions arbitrales qui n'aident absolument pas le FC Metz. Oui, la situation est compliquée.

Dijon (19e, 6 points) arrive à Saint-Symphorien. Etes-vous confiant?

Dijon est une formation difficile à manœuvrer, c'est ce qui ressort des nombreux commentaires que l'on peut regrouper sur elle. Peu importe la manière, le FC Metz doit s'imposer. Que ce soit en évoluant dans un schéma tactique proche du 4-5-1 ou du 4-3-3. On se moque du système, il faut une grosse envie et bousculer cet adversaire. Attention, j'estime que Dijon va venir pour prendre les trois points et faire un petit «break» au classement général.

Renaud Cohade a reculé d'un cran à Saint-Etienne pour se positionner juste devant l'axe défensif grenat. Cela vous a-t-il plu?

Effectivement, Renaud a toutes les qualités pour devenir un très bon relayeur. Cela dépend ensuite de l'animation que Philippe Hinschberger veut mettre en place autour de lui. Pour l'heure, un élément comme Nolan Roux ne bénéficie que de très peu de ballons exploitables. Il y a très peu de centres qui arrivent dans la surface adverse, c'est donc compliqué d'envisager de pouvoir se créer de réelles opportunités. Emmanuel Rivière a du mal à revenir à son meilleur niveau, pourtant c'est le moment de le faire.

Accordez-vous des circonstances atténuantes à Philippe Hinschberger par rapport à la situation actuelle du club messin?

Oui, bien sûr. Il y a eu trop de départs, trop de blessures, d'expulsions et d'erreurs d'arbitrage en défaveur des Lorrains. Franchement, aucun entraîneur n'aimerait vivre la période vécue par Hinschberger.

Croyez-vous au maintien en Ligue 1 de votre club de cœur?

Oui, car dans notre malheur nous avons la chance de n'être distancés que de trois unités par Rennes, Dijon, Amiens, Strasbourg et Lille. C'est rare de se trouver dans une telle position après neuf journées. Maintenant, il ne faut plus galvauder des points face à des concurrents directs. Il faut sortir de cette zone ce samedi et ensuite il faudra enquiller les points.

Peut-on connaître votre pronostic pour cette rencontre très importante?

Je mise sur un 2 à 1 en faveur des Messins, avec un but de Dossevi et un autre de Roux. Matthieu Dossevi est un garçon qui doit apporter encore plus, il avait su le faire dès son arrivée à Metz mais depuis deux ou trois rencontres il marque le coup. Il est grand temps que tous les joueurs évoluent à leur meilleur niveau.