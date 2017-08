Le FC Metz s’en va à Caen (4e journée) ce samedi (20h) pour tenter d’engranger son ou ses premiers points. Philippe Hinschberger récupère Nguette et Bisevac mais pourrait être privé de Jouffre. Ensuite, il faudra préparer la venue du Paris-Saint-Germain.

Par Hervé Kuc



Philippe, comment se porte votre groupe avant d’aller défier Caen ce samedi?

Yann Jouffre a eu une petite alerte musculaire mardi matin et cela pourrait déboucher sur un forfait. Opa Nguette est opérationnel, quant à Brian Fernandez il s’est entraîné en ayant un programme dissocié mercredi. Il a montré des qualités de vitesse et de percussion, je le vois bien évoluer dans un poste de milieu gauche. Il a laissé une très bonne impression dans le travail devant le but et s’il est qualifié, il pourrait faire un bout de match à Caen. Il est tonique et très costaud sur ses jambes.

Allez-vous aligner le même onze de départ à Caen que celui vu face à Monaco?

Balliu, Bisevac et Nguette vont réintégrer le groupe et sont susceptibles d’être alignés d’entrée de jeu. Nous avons besoin d’avoir un banc de touche plus performant: la saison dernière, lors de la première journée, les centres de Sarr et Diallo nous avaient permis de bénéficier de deux penaltys et de distancer Lille (3-2). Niane est moins bien aujourd’hui qu’il ne l’a été il y a quelques semaines. Quant à Thibaut Vion, nous cherchons à le prêter, il est sur le départ.

Allez-vous renouveler votre confiance à la charnière centrale Diagne-Niakhaté ainsi qu’à Thomas Didillon?

Diagne et Niakhaté ont eu tous les deux un très bon comportement face à Monaco. Fallou Diagne doit être très concentré pour évoluer à son meilleur niveau et Moussa Niakhaté est promis à un bel avenir, il avait déjà montré de belles choses à Bordeaux. Maintenant, il n’est pas impossible que j’aligne une doublette expérimentée avec Bisevac et Diagne. Thomas Didillon nous a laissés dans le match face à Monaco mais ensuite il est «mouillé» sur le but. C’est une mauvaise inspiration de sa part et cela plombe un peu son match. Je ne peux pas vous en dire plus.

Qu’avez-vous pensé du succès de Caen à Lille (2-0)?

Les Caennais ont certainement mérité leur succès. Lille connaît un début de championnat bizarre et Bielsa bénéficie d’une plénitude de travail: si c’était un entraîneur français qui était à sa place il se ferait «défoncer». Caen joue avec ses valeurs: beaucoup de présence devant, jeu direct et à la verticale avec de très bons joueurs comme Féret, Santini et Rodelin. C’est un adversaire qui sera dans notre zone dans ce championnat.

Le FC Metz se retrouve-t-il déjà obligé de récolter des points?

Oui, nous sommes dans une urgence comptable et si cela se passait mal, le FC Metz pourrait se retrouver avec zéro point après la venue du PSG (5e journée). La victoire valide le travail de tout un club et surtout on ne doit pas prendre trop de retard sur nos concurrents directs. A Caen, nous allons être présents pour rivaliser et ouvrir notre compteur points. On verra si nous sommes capables de le faire ce samedi.

Avec ou sans Thomas Didillon pour débuter à Caen. Philippe Hinschberger n'a pas révélé ses plans.

Photo: AFP

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz a démontré de belles choses face à Monaco vendredi dernier mais les coéquipiers de Nolan Roux n’ont toujours pas le moindre point en poche après trois sorties en Ligue 1. Fâcheuse sans être alarmante, la situation des Mosellans pourrait s'améliorer un peu en cas d'issue favorable voire très favorable à Caen (3 points). En quête d’équilibre offensif «pour faire mal à nos adversaires», les hommes de Philippe Hinschberger vont affronter un concurrent direct dans la course au maintien. La saison dernière, à l’extérieur, les oppositions de ce genre n’avaient que très rarement souri aux Messins.

Le groupe probable. Didillon et Kawashima; Balliu, Rivierez, Bisevac, Diagne, Niakhaté, Assou-Ekotto; Poblete, Cafù, Philipps, Jouffre (?), Cohade, Nguette, Jallow, Mollet, Hein (?); Roux, Niane, Fernandez (?).

Le «prono» de la rédaction. Le FC Metz avait pris le bouillon en décembre 2016 à Caen (0-3). Bisevac avait vu rouge et les Messins avaient sombré face à un adversaire toujours coriace chez lui. Cette fois, il va falloir sortir le «bleu de chauffe» et rester maître de ses nerfs. Notre pronostic: 1-1.