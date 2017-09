Rapide, percutant et talentueux, Opa Nguette offre au FC Metz la possibilité de se projeter vite vers l’avant et de bénéficier d’une certaine profondeur dans le jeu. Perfectible face au gardien adverse, le jeune milieu offensif grenat (23 ans) sera encore une arme à utiliser face à Troyes ce samedi à Saint-Symphorien (7e journée de L1).

Propos recueillis par Hervé Kuc



Opa, le succès de votre formation (20e, 3 points) à Angers (1-0) a-t-il soulagé l’ensemble du vestiaire messin?

Cette victoire, nous l’attendions depuis plusieurs matches et forcément que cela nous fait du bien. A Angers, nous avons réussi à pratiquer un bon football même si nous avons connu quelques frayeurs par rapport aux occasions que nous avons ratées. Personnellement, j’ai bénéficié de deux opportunités que je n’ai pas su exploiter, c’est dommage car cela m’aurait permis d’engranger de la confiance et cela aurait avant tout aidé l’équipe à faire le break. Heureusement, le succès a été là et c’est l’essentiel. Il est certain que je dois encore travailler et progresser devant le but adverse.

Face aux Angevins, vous avez très rapidement mis une pression sur vos adversaires. Etait-ce le plan de bataille prévu par Philippe Hinschberger?

Angers est une équipe qui évolue dans notre tableau. Avant la partie nous avions décidé de les presser d’entrée de jeu. On a fait le match qu’il fallait et le résultat final me paraît logique.

Vous avez personnellement bénéficié de deux belles occasions pour faire trembler les filets angevins. Vous en voulez-vous de les avoir ratées?

Forcément car j’ai bénéficié de deux ballons décisifs. Face au gardien, c’est un domaine du jeu que je dois encore travailler et faire progresser. Parfois les défenseurs m’ont également gêné.

Il y a quelques semaines, en point presse, Philippe Hinschberger disait de vous que vous étiez capable de très belles choses avec le ballon mais que vous pouviez aussi rater un but «tout fait». Etes-vous d’accord avec lui ?

Oui, ça c’est tout moi. Je sais que je peux faire la différence sur quelques dribbles et sur quelques actions. J’ai certes quelques défaillances devant le but mais j’essaye d’améliorer ça avec les coaches. Je me suis senti mieux face aux Angevins que lors de ce début de saison car c'était la première fois que j’ai pu disputer l’intégralité d’une rencontre et j’estime que cela s’est très bien passé. L’arrivée de nouveaux joueurs et surtout mes voyages en sélection ne m’ont pas permis d’être à 100 % de ma forme. Là, je reviens bien.

Que pensez-vous de l’arrivée de Matthieu Dossevi au sein du groupe grenat?

Je l’ai connu un peu à Valenciennes et c’est lui qui m’a offert mon premier but en professionnel. Je connais bien son jeu et c’est un vrai plus pour toute l’équipe. Il est rapide, technique, possède une bonne qualité de centre et il sait quand il faut donner le ballon. Franchement, c’est un très bon joueur.

Vous avez été une des bonnes surprises de la Ligue 1 la saison dernière. Ressentez-vous une pression particulière en ce début d’exercice?

Je pense avoir fait de bonnes prestations lors du dernier championnat, mais je n’ai pas non plus réalisé une saison flamboyante. Je sais que plusieurs personnes attendent plus de moi, Philippe Hinschberger et les joueurs notamment. Lors des prochaines rencontres, je vais essayer de donner plus afin de confirmer tout ceci.

Pensez-vous que Troyes (16e, 5 points), votre prochain adversaire, va venir à Saint-Symphorien pour fermer le jeu et espérer prendre un point?

Cela ne va pas être une partie facile mais nous devons prendre les trois points. Il ne faut pas s’enflammer parce que nous venons de gagner notre première rencontre en L1, il faut savoir d’où on vient. Troyes va être dans la même optique que nous face à Angers. Ensuite, nous savons que nous aurons deux déplacements consécutifs à négocier à Nantes et à Saint-Etienne. L’obligation de faire un excellent résultat face aux Troyens est bien présente. Le soleil est revenu dans la maison FC Metz mais il subsiste encore quelques nuages.

Opa Nguette buteur cette saison, est-ce pour bientôt?

Je l’espère même si ce n’est ni une obsession ni une fixation à chaque rencontre. Moi, je veux avant tout faire mon match et servir l’équipe au mieux.