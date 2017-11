Arrivé à l'été dernier en provenance de Valenciennes, Moussa Niakhaté (21 ans) a su gagner la confiance de Philippe Hinschberger puis de Frédéric Hantz pour s'imposer avec autorité au sein de l'axe défensif grenat. Face à Amiens ce samedi (14e journée), il sera à nouveau un des pions essentiels de l'échiquier grenat. Victoire impérative cette fois.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Moussa, quelle est l'opinion du vestiaire grenat après le point ramené de Toulouse (0-0)?

Nous avons un avis mitigé. Quand Fallou Diagne se fait expulser (23e), on se dit: «On signe direct pour le match nul et on sera contents à la fin de la partie». Si ensuite, nous avons souffert durant cette rencontre nous avons su également nous créer trois opportunités franches. Au final, nous ne faisons pas la fine bouche et nous prenons ce point. A titre individuel, j'ai récolté mon premier carton jaune de l'année (17e), mais cela ne m'a pas perturbé car je savais que je n'allais pas me faire expulser. Généralement je ne fais pas énormément de fautes dans un match.

Titulaire au sein de la charnière centrale mosellane, appelé en équipe de France Espoirs et à deux doigts d'être buteur face à Lille (0-3): est-ce la plus belle saison de votre jeune carrière?

Ce n'est que ma quatrième saison au niveau professionnel, il faut relativiser. Oui, je découvre la Ligue 1 et c'est un aboutissement pour moi. Je suis venu à Metz pour jouer face à de belles équipes, montrer ce que je sais faire dans un nouveau contexte. Sur un plan individuel, je suis plutôt satisfait de mes performances mais sur le plan collectif ce n'est pas ce que j'espérais forcément. Si on arrive à se maintenir ce sera sûrement ma plus belle saison mais si on descend ce sera aussi certainement la pire.

L'état d'esprit et le jeu grenat ont-ils changé depuis quelques semaines?

Oui et non. Depuis la première journée nous avons montré de belles choses en Ligue 1 même si, sur le jeu et la manière, il y a forcément beaucoup à redire. Peut-être que quelques semaines auparavant aurions-nous perdu à Toulouse? En tout cas, samedi dernier, nous avons tout fait pour ramener ce résultat positif.

Le FC Metz (20e, 4 points) va abattre sa dernière carte dans la course au maintien ce samedi devant Amiens (12e, 15 pts). Partagez-vous notre sentiment?

Je ne suis pas d'accord avec vous car il restera ensuite 24 matches et nous pourrons encore réagir. Nous sommes conscients d'avoir perdu trop de parties à Saint-Symphorien, et là il faut s'imposer face à Amiens car nous n'avons plus de temps à perdre. Notre état d'esprit a toujours été bon depuis le début de ce championnat. Pour le moment, j'estime que la chance n'a pas été avec nous et je suis sûr que cela va tourner et que nous allons prendre des points. Il n'est pas possible que nous subissions tous les coups du sort pendant 38 journées.

Avez-vous visionné la rencontre entre Amiens et Lille de lundi soir (3-0)?

Oui et je regarde souvent le football à la télévision. Amiens est une belle équipe, composée de grands noms du football français et étranger. Je ne suis pas surpris de leur prestation ni de leur succès face aux Lillois ni de leur classement. C'est une formation qui possède de jolis gabarits, mais on ne choisit pas son adversaire, qu'il possède de «jolis bébés» ou des joueurs de petite taille, cela importe peu en fait. C'est un combat qu'il faut remporter.

Comment appréhendez-vous la venue des Amiénois?

Nous allons aborder cette partie en essayant de réussir une grosse entame de match. Jouer comme on le fait d'une certaine manière depuis deux matches: mettre de l'intensité dans les courses, vite se projeter, défendre en bloc, ne rien lâcher et surtout être réalistes dans les deux surfaces. Ce sera le mot d'ordre général. Cela commence à être dur pour nos supporters, mais ils doivent aussi savoir que nous sommes les premiers déçus et embêtés de cette situation comptable. Nous aimerions vraiment leur apporter un premier succès à Saint-Symphorien.