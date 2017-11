Le FC Metz est au plus mal en Ligue 1 et la venue d'Amiens ce samedi soir s'apparente à une ultime opportunité pour s'offrir un petit ballon d'espoir de maintien. Les protégés de Frédéric Hantz récupèrent Balliu et Philipps mais doivent composer sans Diagne suspendu et Jouffre à nouveau blessé. Marco Morgante, l'ex-stratège mosellan préface les débats.

par Hervé Kuc



Marco, l'heure est grave pour le FC Metz. Comment appréhendez-vous la venue d'Amiens ce samedi ?

Il ne faut pas se voiler la face: si les Messins n'arrivent pas à distancer les Amiénois il sera ensuite hyper compliqué de s'en sortir. On pourra toujours annoncer que mathématiquement tout restera encore possible, mais quand tu n'es pas en mesure de prendre le dessus sur des formations qui théoriquement devaient évoluer dans la même zone que toi, on voit mal où tu pourrais aller chercher ton maintien en Ligue 1.

Les hommes de Frédéric Hantz vous ont-ils rassuré à Toulouse (1-1)?

En tout cas, même en infériorité numérique, Metz s'est montré solide et a eu de franches opportunités d'inscrire au moins un but. Mais, il faut maintenant concrétiser ces occasions et réaliser une série pour espérer remonter au classement. Il va falloir impérativement un déclic et j'espère qu'il se produira face à Amiens.

Qui de Thomas Didillon ou de Eiji Kawashima doit être titularisé dans le but grenat?

Thomas Didillon me semble bien mieux qu'en début de saison. La concurrence lui a fait du bien et il affiche apparemment un autre état d'esprit. Le FC Metz lui doit en grande partie le point ramené de Toulouse. A un moment, j'aurais opté pour Kawashima mais le retour en forme de Didillon rebat les cartes. C'est un choix compliqué mais tu n'as pas le droit de changer ce qui a bien marché donc je vais opter pour la titularisation de Didillon face à Amiens.

Imaginons le pire: Metz ne réussit pas à s'imposer ce samedi soir...

Ce serait horrible. La saison serait alors très longue pour tout le monde. Le seul point positif serait de se dire que le FC Metz pourrait alors tranquillement préparer sa prochaine saison en Ligue 2. Les joueurs messins doivent savoir que dans une autre région de France au climat plus ensoleillé, cela se passerait moins bien pour eux. A Metz les supporters sont, d'une manière générale, respectueux de leur équipe.

Peut-on connaitre votre pronostic?

Je vois le FC Metz s'imposer 3 à 1. C'est très optimiste mais il faut l'être avant un tel rendez-vous. Les gars vont devoir montrer de la hargne, asphyxier les Amiénois et aller chercher ce succès. A l'image de Niakhaté, une vraie belle surprise qui tient toute la défense messine en place. Sur un CV et pour la suite d'une carrière, il n'est jamais bon d'être associé à un tel parcours catastrophique en L1. Ensuite, il sera temps de se regonfler et d'afficher une énorme motivation face à Marseille mercredi prochain. De toute façon, les Messins n'ont plus le choix, ils sont condamnés aux exploits s'ils veulent se maintenir.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 4 points) accueille Amiens (12e, 15) avec le couteau sous la gorge, le ventre serré et la peur aux trousses. Après 13 journées de grande souffrance (11 défaites, 24 buts encaissés, 5 de réussis), les Mosellans doivent absolument prendre le dessus sur des Amiénois en pleine forme (1-1 devant Monaco et victoire face à Lille 3-0). A l'image de Ngosso et Traoré, Amiens est solide, peu souvent dominateur mais redoutable sur tous ses contres offensifs. Les Messins vont donc devoir se montrer adroits devant le but adverse et soucieux du détail défensif. En ont-ils les moyens? Saint-Symphorien y croit encore. La parole est désormais aux seuls joueurs.

Le groupe probable. Didillon et Kawashima; Balliu, Rivierez, Niakhaté, Bisevac, Assou-Ekotto, Basin; Philipps, Cafù, Poblete, Mollet, Goudiaby, Cohade, Dossevi, Nguette; Roux, Niane, Rivière (?)