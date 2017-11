Dangereux et déterminé en première période, le FC Metz n'a pas su convertir ses quatre franches opportunités. Punis par un penalty (45+1) puis par deux nouveaux buts, les Messins ont laissé Lille s'imposer (3-0) à Saint-Symphorien. Frédéric Hantz a raté ses premiers pas. Dans quinze jours, il faudra essayer de faire mieux à Toulouse.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Le FC Metz a du cœur. Ses joueurs également. Mais, s'ils n'ont pas encore appliqué à la lettre, sur le terrain, le slogan du mois sans tabac: "En novembre, on arrête ensemble", ils filent un vilain mauvais coton! Pourtant, après dix minutes de retenue, les hommes de Frédéric Hantz ont été les plus dangereux mais n'ont pas su tromper la vigilance de Maignan, l'impérial dernier rempart lillois.



D'une tête piquée, Cafu (10e) a obligé le gardien du LOSC à dégager en corner avant que Dossevi (27e) d'une frappe enroulée n'en fasse de même. Deux opportunités de belle facture puis deux autres quand Niakhaté (39e) va voir sa reprise de près être détournée par ce diable de Maignan et Roux (40e) perdre son duel devant le même homme. Quatre occasions XXL vendangées par un ensemble grenat courageux et volontaire mais qui va se faire punir sur un ballon perdu par Roux: Pépé va en hériter et Rivierez va fauter en pleine surface.



Le penalty transformé par Pépé (1-0, 45e+1) va glacer les travées de Saint-Symphorien. Ensuite, Lille va prendre confiance et prendre le pas sur un FC Metz au moral touché. Logiquement, Bahlouli va alors venir ajuster Didillon (2-0, 67e) et geler totalement les ambitions messines. Puis, Pelé va venir mortifier un FC Metz au bord du gouffre (3-0, 87e).



Un revers pourtant trop lourd pour un ensemble qui aurait pu mener à la pause. Le 7/20 attribué vaut surtout par une situation comptable désormais catastrophique. Frédéric Hantz sait maintenant où il a mis les pieds.

Les joueurs et leur note. Didillon (4/10) n'a eu aucun travail à faire en première période et s'est incliné sur le penalty lillois. Il s'est montré sûr (56e) devant Ponce puis n'a rien pu faire sur les deux réalisations du LOSC.

En défense, Balliu (4) a lutté mais n'a jamais pu venir aider le milieu mosellan. Niakhaté (5) a été serein pendant quarante-cinq minutes avant de céder du terrain. Bisevac (4) est sorti à la pause (douleur à la cuisse). Remplacé par Basin (46e) qui a occupé le flanc gauche de l'arrière-garde mosellane et qui s'est offert une incursion pleine de détermination (65e). Rivierez (5,5) s'est montré costaud, rugueux et sacrément déterminé face à El-Ghazi. Il a tenu le couloir gauche de la défense messine avant de glisser dans l'axe après la sortie de Bisevac.

Au milieu, Cafù (5) a essayé et il aurait pu faire trembler les filets adverses (10e). Niane (57e) a pris le relais mais n'a pu renverser la vapeur. Cohade (4) a décoché une belle frappe (29e), a récolté un carton jaune (33e) puis a disparu des radars. Poblete (5) s'est multiplié et a été au départ des belles opportunités messines en première période. Il a baissé de pied au cours du second acte et a perdu le ballon sur le troisième but du LOSC. Dossevi (5) s'est démené mais il se trouve trop seul à posséder un bagage technique que nécessite la L1. Nguette (3,5) s'est offert une jolie chevauchée (35e) puis a hérité fort logiquement d'un carton jaune (37e) pour s'être effondré tout seul en pleine surface. Fernandez (79e) l'a remplacé mais on se demande bien qui a pu le faire venir sur les bords de la Moselle?

En attaque, Roux (4) a beaucoup travaillé, souvent avec intelligence et il n'a pas hésité à venir aider la défense messine. Il a bénéficié de la plus belle opportunité (40e) qu'il n'a pas su transformer.

Le constat. En douze journées en Ligue 1, le FC Metz s'est incliné à onze reprises. Un bilan comptable catastrophique (20e, 3 points) et malgré une envie palpable et des intentions louables, l'effectif grenat est totalement inefficace lorsqu'il se retrouve dans la surface de ses adversaires. Six revers de rang à domicile commencent à plomber le moral des troupes et des supporters. Hinschberger a été limogé et il n'était donc pas l'unique responsable du gâchis: l'électrochoc attendu n'a pas eu lieu. Le fiasco n'est plus très loin. Bientôt, il faudra évoquer un recrutement très discutable. Et trouver les vrais responsables de l'extravagante situation du FC Metz. A pleurer.

Ivan Balliu et le FC Metz sont à l'arrêt.

Photo: AFP

Metz - Lille 0-3

Stade Saint-Symphorien, belle pelouse, temps frais, arbitrage de M. Brisard, environ 13 000 spectateurs. Mi-temps: 0-1.

Evolution du score: 0-1 Pépé (45e+1 sp), 0-2 Bahlouli (67e), 0-3 Pépé (87e).

Cartons jaunes: Cohade (33e), Nguette (37e) à Metz; Bahlouli (35e), Araujo (44e) à Lille.

METZ: Didillon; Balliu, Niakhaté, Bisevac (cap.) (46e Basin), Rivierez; Cafù (57e Niane), Poblete, Cohade, Dossevi, Nguette (79e Fernandez); Roux.

Joueurs non entrés en jeu: Kawashima; Wollscheid, Philipps, Mollet.

LILLE : Maignan; Malcuit, Ié, Alonso, Ballo-Touré (46e Maia); Amadou (cap.), Mendes, Araujo (46e Ponce), Bahlouli (70e Soumaré); El-Ghazi, Pépé.

Joueurs non entrés en jeu : Koffi ; Bissouma, Mendyl, Benzia.