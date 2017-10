Courageux et bien en place, le FC Metz a mené à Saint-Etienne avant de se faire rejoindre puis dépasser dans le dernier quart d’heure (1-3). Un revers sévère, trop lourd et la blessure au genou de Matthieu Udol a un peu plus terni la soirée. Dans huit jours, la réception de Dijon sera capitale.

Par Hervé Kuc



Le match. Un 4-3-3 sur le papier et en situation offensive mais un 4-5-1 dans les faits. A Saint-Etienne, le FC Metz a aligné ses meilleures armes offensives du moment tout en se montrant prudent dans ses intentions. Des « Verts » qui auraient d’ailleurs pu prendre les devants mais la tentative de Cabella (6e) est venue s’échouer sur le poteau droit du but gardé par Kawashima, puis Hamouma a faussé compagnie à la défense mosellane mais son essai face au gardien messin a atterrie dans le petit filet (25e). Cinq minutes avant, le FC Metz a pourtant trouvé la faille : le corner de Dossevi a été repris du pied droit par Diagne qui a propulsé le cuir dans le but de Ruffier (1-0, 20e).



Fallou Diagne célèbre l'ouverture du score, ça ne suffira pas.

Photo: AFP

Un avantage que les hommes de Philippe Hinschberger vont préserver jusqu’à la 74e minute de jeu et à la sortie d’un cafouillage devant le but messin, Pajot va pousser le ballon dans le but grenat (1-1). Soixante secondes plus tôt, le Messin Cafù avait pourtant bénéficié d’un excellent ballon de contre. Ensuite, les Stéphanois vont pousser et Chris Philipps va malheureusement fauter sur Silva en pleine surface : Kawashima va se montrer impérial sur le penalty de Dabo (84e) mais dans la foulée, et sur le corner, le même Dabo va propulser le ballon dans le but mosellan (2-1, 85e). Un rude coup puis un troisième but inscrit par Maïga dans te temps additionnel va sceller le succès stéphanois (3-1, 90+5). Les Messins ont tout donné à Saint-Etienne, ont résisté mais ont fini par plier : un 11/20 pour une formation malheureuse et qui enregistre son huitième revers en neuf sorties.

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) a été sauvé par son poteau (6e), s’est montré fébrile sur une intervention de la main (34e) sans avoir été trop sollicité au cours du premier acte. Ensuite, il a bien boxé un missile de Cabella (64e) puis a surtout sorti le penalty de Dabo (84e). En vain.



En défense, Balliu (5) a été actif tout au long de la rencontre. Niakhaté (5,5) a immédiatement été dans le rythme en intervenant par deux fois avec énergie lors de la première minute de jeu. Sérieux et solide sur l’homme, il cumule les bonnes prestations depuis le déplacement à Angers. Diagne (6) s’est comporté comme un chef de défense et a agrémenté sa prestation par un but qui n’a pas suffi au bonheur des siens. Udol (4,5) a souffert face à Hamouma, il a gâché un bon service de Dossevi (14e), a pris un coup de coude (32e) et a balancé un ballon vers l’avant (35e). Il est sorti sur blessure (genou) dans les derniers instants.



Bryan Dabo célèbre son but après avoir échoué sur penalty.

Photo: AFP

Au milieu, Cohade (6) a évolué juste devant la défense, dans un nouveau poste de premier relanceur qui lui va bien. Le capitaine messin a été bon dans son rôle de capitaine en montrant l’exemple. Il s’est essayé de loin (45+2) et sa tentative aurait mérité de finir dans le but stéphanois. Il a cédé sa place à Chris Philipps (67e) qui a fauté sur Silva en pleine surface (83e). Cafù (5,5), sobre dans son rôle de sentinelle et précieux dans les duels a bénéficié d’un ballon de break (73e) qui aurait pu changer la face de la partie. Poblete (6) a touché beaucoup de ballons et les a souvent bien utilisés. Précieux à la relance et disponible dans le travail défensif.



Dossevi (5) a alterné le bon et le moins bon : une tentative trop aérienne (6e), une incursion non aboutie (12e). Des démarrages rapides balle au pied mais des approximations dans certains de ses gestes. Roux (4,5) a œuvré pour le collectif en passant une grande partie de la rencontre à défendre. A contre-emploi, il a fini par s’essouffler. En attaque, Rivière (4,5) est revenu à la compétition et il a manqué de repères comme de vitesse d’exécution. Souvent seul en pointe, il a néanmoins lutté sans relâche.

Saint-Etienne - Metz 3-1

Stade Geoffroy-Guichard, bonne pelouse, temps agréable, arbitrage de M. Thual, environ 25 000 spectateurs. Mi-temps : 0-1.

Evolution du score: 0-1 Diagne (20e), 1-1 Pajot (74e), 2-1 Dabo (85e), 3-1 Maïga (90+5)

Cartons jaunes: Hamouma (45+1), Dabo (90+2) à Saint-Etienne ; aucun à Metz

SAINT-ETIENNE: Ruffier (cap.) ; Janko, Lacroix, Silva, Théophile-Catherine; Pajot (81e Maïga), Diousse (64e Monnet-Paquet), Dabo; Hamouma, Cabella, Diony (81e Söderlund).



Joueurs non entrés en jeu: Moulin; Katranis, Mbengue, Salnaes.

METZ: Kawashima; Balliu, Niakhaté, Diagne, Udol; Cohade (cap.) (67e Philipps), Cafù, Poblete; Dossevi, Roux (76e Fournier), Rivière (71e Fernandez.

Joueurs non entrés en jeu: Didillon; Goudiaby, Thill, Nguette.