Rapidement réduit à dix (23e), le FC Metz a pourtant su contenir une équipe de Toulouse d'un petit niveau (0-0). Les Messins auraient même pu enlever le morceau au cours d'une seconde période totalement débridée. Un quatrième point qui va faire du bien au moral mais qui n'arrange en rien la situation comptable du malade mosellan.

Par Hervé Kuc

Le match et sa note. Et de quatre! A Toulouse, le FC Metz a récolté son quatrième carton rouge de la saison et ce après tout juste 13 étapes mais également son quatrième point de la saison. Fallou Diagne (23e) a donc reçu la sentence fatale et a laissé ses camarades de jeu se débrouiller à dix contre onze Toulousains d'une incroyable faiblesse. Les hommes de Frédéric Hantz auraient donc pu prendre les devants mais Cafù (19e), au terme d'un beau mouvement entre Roux et Dossevi, n'a pas su mettre de la puissance dans son essai du pied droit.



Une belle opportunité mosellane, une de plus de vendanger en cette saison maudite. Ensuite, Didillon a sauvé les siens d'un arrêt réflexe du bras droit devant Jullien (37e) et le match s'est alors emballé lors du second acte. Le même Didillon a été aidé par sa barre (68e) avant que les Messins ne se créeent une double opportunité de marquer (83e) puis une nouvelle offrande s'est présentée à Roux (85e) mais la tête de l'avant-centre grenat a été arrêtée par Lafont, le portier du TFC. Au final, le FC Metz empoche son quatrième point de la saison et s'apprête à recevoir Amiens puis Marseille avec un moral un peu à la hausse. Un 12/20 pour un ensemble qui se bat et qui n'abandonne pas. C'était déjà le cas sous l'ère Hinschberger.

Le Toulousain Kelvin Amian à la lutte avec Matthieu Dossevi.

Les joueurs et leur note. Didilon (7,5/10) a sauvé ses coéquipiers d'un arrêt du coude droit salutaire (37e) puis d'une intervention du front (79e). Il n'a commis aucune erreur, a été très rassurant et a vu la barre (67e) venir à son aide. Il a marqué des points. En défense, Rivierez (3) a eu beaucoup de boulot avec Gradel. Il s'est souvent retrouvé à la limite de l'implosion et ses relances n'ont pas été bonnes. Bisevac (5,5) a fait le travail fort correctement. Niakhaté (5) a bien oeuvré sur Delort mais a taclé trop fort sur Jean (17e). Le logique carton jaune reçu l'a freiné dans son élan. Il s'est ensuite contenté de tenir sa place dans l'axe de la défense. Assou-Ekotto (5) a tenu son flanc gauche corectement. Au milieu, Diagne (0) n'est resté que 23 minutes sur la pelouse, car son tacle les deux pieds décollés sur Delort lui a valu un carton rouge apparemment sévère. Cafù (5,5) aurait dû ouvrir le compteur de son équipe mais il a été trop prudent sur sa tentative (19e). Il a bien travaillé. Cohade (4) a été trop imprécis lors du premier acte puis s'est repris mais sa prestation a été trop décousue.



Dossevi (6,5) a valu par sa technique balle au pied et sa finesse de jeu. Comme souvent depuis son arrivée en Moselle. Nguette (4,5) a raté son contrôle (65e) sur un ballon en or délivré par Roux puis a frappé dans les nuages (76e) avant de délivrer un missile cadré (81e). Il est dangeraux tout autant que brouillon. En attaque, Roux (5,5) a bien lutté, en pivot lors des trente premières minutes puis en attaque solitaire au cours du second acte. Il a délivré un beau ballon pour Nguette (65e) et a placé une tête (85e) qui aurait mérité de fiir sa course dans les filets adverses. Il se bat malgré la complexité de son environnement.

La situation comptable. Le FC Metz (4 points) est bien évidemment dernier de Ligue 1. Mais, son retard sur les premiers poursuivants enflent à pas de géant. Désormais, les hommes de Frédéric Hantz se retrouvent à huit points de Lille et Amiens qui s'affronteront ce lundi en match à rejouer et à neuf unités de Strasbourg (17e, 13 points) qui a pris le dessus sur Rennes (2-1). Un gouffre. La venue d'Amiens, dans huit jours à Saint-Symphorien, sera explosive.

Frédéric Hantz était en droit d'être plus ambitieux à Toulouse.

Toulouse - Metz 0-0

Stadium municipal, belle pelouse, temps frais, arbitrage de M. Ben El Hadj, environ 9.000 spectateurs.

Cartons jaunes: Blin (39e), Amian (72e) à Toulouse; Niakhaté (17e), Dossevi (41e), Roux (51e) à Metz

Carton rouge: Diagne (23e) à Metz

TOULOUSE: Lafont; Amian, Jullien, Diop (cap.), Michelin; Somalia (67e Sanogo), Blin, Imbula (63e Toivonen), Gradel; Jean (75e Durmaz), Delort. Joueurs non entrés en jeu : Goicoechea; Yago, Sylla, Sangaré.

METZ: Didillon; Rivierez, Bisevac (cap.), Niakhaté, Assou-Ekotto; Diagne, Cafù, Cohade, Dossevi (90e Niane), Nguette; Roux. Joueurs non entrés en jeu: Kawashima; Basin, Goudiaby, Mollet, Poblete, Jouffre.