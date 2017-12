Nullement perturbé par l'absence de soutien d'une partie de ses supporters, le FC Metz a pensé prendre le meilleur sur Rennes (1-0) mais une mauvaise relance de Chris Philipps a permis aux Rennais de sauver l'essentiel (1-1). Les Messins n'ont toujours pas gagné à Saint-Symphorien.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. L'idole des jeunes et surtout des supporters messins ne sera point Yann Jouffre. L'habitué de l'infirmerie messine n' a pas fait son retour face à Rennes car l'échauffement d'avant-match lui a été fatal. Pas cette chanson. Une absence qui va profiter à Florent Mollet qui, lui, a profité de sa titularisation surprise pour l'honorer de belle façon : une frappe soudaine et précise du pied gauche, de l'entrée de la surface de réparation, a permis au FC Metz de prendre le dessus sur un adversaire très décevant (1-0, 41e).



Avant cela, Kawashima a été sauvé par sa barre transversale (11e) mais le jeu direct employé par le onze grenat ajouté à un pressing haut ont sacrément embêté les hommes de Sabri Lamouchi. Une partie de qualité fort moyenne que les Messins vont maîtriser tout au long du second acte avant cette fâcheuse perte de balle de Chris Philips à la conséquence ravageuse : Mubélé va reprendre le centre de Maouassa (1-1, 86e) et plonger le FC Metz dans un nouveau désarroi. Excuse-moi partenaire.



Rageant surtout que les hommes de Frédéric Hantz tenaient bien fermement leur premier succès devant les rares supporters encore présents (moins de 7 000). Qu'on me donne l'obscurité puis un semblant de lumière : un 10/20 pour un ensemble grenat qui n'a toujours pas trouvé la bonne potion à domicile.

Les joueurs et leur note. Kawashima (5/10) s'est loupé sur sa sortie aérienne (11e) et la barre transversale est venue à son secours. Face à un Stade Rennais sacrément atone, il n'a guère été sollicité sauf à la dernière minute de jeu. En défense, Rivierez (4) a affiché quelques lacunes dans le placement comme dans ses relances. Niakhaté (5) a apporté sa rigueur naturelle à un ensemble qui s'est montré concerné. Diagne (5) a été solide, contrarié par un carton jaune pris trop tôt (5e) puis blessé. Il a cédé sa place à Niane (72e) qui a fait pire : un avertissement récolté sur son premier ballon ! Assou-Ekotto (4) profite de la jeunesse de Basin et de l' inexpérience de celui-ci pour être titulaire sur le flanc gauche.



Au milieu, Philipps (3) a fait beaucoup d'efforts, il s'est fait "sécher" par Gélin (19e) mais s'est rendu coupable d'un tacle très appuyé sur Amalfitano (33e) qui lui a valu un carton jaune mérité. Il a surtout perdu le ballon qui a amené l'égalisation rennaise (86e). Une bourde qui a pénalisé sa formation. Poblete (5) a joué juste et s'est appliqué dans ses relances. Cohade (5,5) a délivré une belle frappe tendue (6e) et a été bien présent dans le coeur du jeu grenat. Il a joué dans une position basse qui lui convient. Mollet (6,5) a eu le grand mérité d'inscrire un beau but qui aurait pu apporter un premier bonheur à tout Saint-Symphorien. Il a été très actif surtout pendant la première heure de jeu.



Palmieri (4,5) a manqué de souffle et de repères, logique car il n'avait pas évolué en L1 depuis plus de six mois. En attaque, Rivière (4) a eu un mal fou a trouvé la bonne carburation. Il a tenté un rush perdu d'avance (36e). Néanmoins, il a été au combat, n'a jamais rechigné et aime apparemment jouer dos au but.

Les banderoles. Les groupes de supporters du FC Metz ont fait la grève des encouragements mais les banderoles ont fleuri. "Ligue 1 : bientôt des souvenirs, souvenirs", "Mercato raté, saison pliée, supporters humiliés" et d'autres messages ont garni les travées de Saint-Symphorien. Bernard Serin a également eu droit à quelques slogans amères et imagés. Certainement un hommage à Jean d'Ormesson.

Le classement. Le FC Metz (5 points) est bien naturellement toujours la lanterne rouge de la Ligue 1. Le point pris face à Rennes ne change rien à sa situation dramatique. Angers (19e, 15) et Lille (18e, 18) sont loin devant le malade mosellan. La Coupe de la Ligue à Angers mardi prochain lui changera peut-être les idées. ensuite, il faudra se déplacer à Montpellier (18e journée).

Metz - Rennes 1-1

Stade Saint-Symphorien, temps froid, belle pelouse, arbitrage de M. Abed, 11 239 spectateurs (abonnés absents compris). Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Mollet (41e), 1-1 Mubélé (86e).

Cartons jaunes: Diagne (5e), Philipps (33e), Niane (73e) à Metz; Hunou (15e), Léa-Siliki (28e), Gnagnon (56e) à Lille.

METZ: Kawashima; Rivierez, Diagne (72e Niane), Niakhaté, Assou-Ekotto; Philipps, Poblete, Palmieri (65e Nguette), Cohade (cap.), Mollet; Rivière.



Joueurs non entrés en jeu : Didillon; Basin, Selimovic, Thill, Maziz.

RENNES: Koubek; Traoré, Gélin (70e Mubélé), Mexer, Zeffane; Bourigeaud, André (cap.), Léa-Siliki, Amalfitano (46e Maouassa), Hunou; Brandon (46e Gnagnon).

Joueurs non entrés en jeu : Diallo; Figueiredo, Danzé, Tell.