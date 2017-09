Les Messins et leur entraîneur Philippe Hinschberger respirent mieux. Auteurs d’un match plein et réussi, les partenaires de Dossevi ont su s’imposer à Angers (1-0, Roux). Un succès qui va faire un bien fou à tout un club avant la réception de Troyes samedi prochain.

Le match et sa note. Bien en place, entreprenant et même dominateur, le FC Metz a réussi une première période très dense et consistante à Angers. Si Didillon est venu relayer Kawashima blessé à l’échauffement, le onze grenat a su se montrer compact pour contenir une formation angevine contrariée par la mobilité messine.



Les coéquipiers de Bisevac auraient même mérité de prendre les devants sur une frappe enroulée de Nguette (19e) sur laquelle Letellier, le rempart local, a su s’interposer. Anesthésiés par l’envie messine, les Angevins n’ont été dangereux qu’à une seule reprise mais Didillon face à Guillaume (33e) a su réaliser l’arrêt réflexe que la situation exigeait.



Ensuite, les Messins ont su concrétiser leur emprise sur un centre tendu et précis de Dossevi repris par la tête majestueuse de Roux qui a logé le ballon en pleine lucarne (1-0, 55e). Un avantage mérité que le onze grenat aurait pu faire fructifier sur une magnifique ouverture réalisée par Dossevi en direction de Nguette dont l’essai est venu s’échouer sur le poteau angevin (61e).



Le même Opa Nguette a bénéficié d’un nouveau ballon de face-à-face (83e) mais le rempart adverse s’est interposé avant que Poblete (90+6) ne se heurte de la même manière au gardien angevin. Pourtant, à la dernière seconde du match, Balliu et Didillon ont uni leurs efforts pour dégager un ballon qui s’en allait dans le but grenat (90+6).



Le premier succès messin de la saison vaut un excellent 16/20 aux protégés de Philippe Hinschberger. Il faudra confirmer face à Troyes samedi prochain. Pour l’heure, le bonheur et l’espoir reviennent dans le vestiaire grenat.

Les joueurs et leur note. Didillon (8/10) a profité d’une douleur aux adducteurs de Kawashima pour retrouver sa place dans le but grenat. Rassuré par une prise de balle aérienne nette (14e), il a ensuite réussi un arrêt réflexe devant Guillaume (33e) qui lui a permis de réussir un sans-faute. Un gros match.



En défense, Balliu (6,5) souffle le chaud et le froid depuis le début de saison. Présent en position offensive, il oublie son devoir de défenseur lorsque le FC Metz perd le ballon. Il a écopé d’un carton jaune (77e) extrêmement sévère puis a sauvé les siens (90+6). Bisevac (7) a été sérieux et s’est même osé à une montée offensive (53e) gâchée par Nguette. Niakhaté (7) a été très solide sur chaque attaquant angevin et son jeu de tête lui permet en plus de soulager la défense. Udol (6,5) a lutté avec abnégation et discipline.



Au milieu, Philipps (7) et Poblete (7) ont tous les deux fait apprécier leur précision dans leurs relances et leur goût du jeu posé. Ils ont énormément travaillé à la récupération et ont stabilisé l’embarcation mosellane. Cohade (6,5) a lutté avec la même énergie qu’il affiche à chacune de ses partitions. Il a reculé en seconde période pour soulager sa défense. Nguette (6,5) aurait pu inscrire deux buts mais il a perdu ses deux duels (61e et 83e). S’il a échoué, Opa Nguette représente néanmoins un apport offensif certain, un danger permanent pour ses adversaires. Il lui reste maintenant à régler la mire.



En attaque, Roux (6,5) s’est battu à l’image de son excellente récupération défensive (31e) pleine de fraîcheur. Il a inscrit son deuxième but de la saison d’une tête précise et déterminée.

L’homme du match. Matthieu Dossevi (8,5). Il a indiqué la voie à suivre à la formation messine et ce dès les premières minutes de la partie. Son aisance balle au pied, sa vision du jeu et sa vitesse ont permis aux hommes de Philippe Hinschberger de prendre la formation angevine à la gorge et de ne plus rien lâcher.



Il a délivré la passe décisive (55e) qui a permis à Roux d’inscrire le but grenat. Ensuite, il a offert un caviar à Nguette qui a frappé sur le poteau (61e) et a encore été dans le coup dans la dernière action collective mosellane (90+3). Une très belle partition.

Matthieu Dossevi tente de fausser compagnie à Ismael Traore.

Photo: AFP

Angers - Metz 0-1

Stade Raymond Kopa, temps frais, pelouse grasse, arbitrage de M. Jochem, environ 10.000 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: 0-1 Roux (55e).

Cartons jaunes: Mangani (90+2) à Angers; Philipps (62e), Balliu (77e) et Cafù (90+6) à Metz

ANGERS: Letellier; Bamba, Traoré (cap.), Thomas, Andreu; Santamaria (75e Sunu), Fulgini (57e Coulibaly), Mangani, Capelle (57e Tait); Toko Ekambi, Guillaume.

Joueurs non entrés en jeu : Michel ; Pavlovic, Ciss, Tahnat.

METZ: Didillon; Balliu, Bisevac (cap.), Niakhaté, Udol; Philipps (85e Cafù), Poblete; Dossevi, Cohade, Nguette, Roux (90+3 Diagne).

Joueurs non entrés en jeu: Kawashima; Efouba, Jouffre, Jallow, Fernandez.