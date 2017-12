Jamais vraiment dominé par une formation de Nice guère transcendante, le FC Metz a néanmoins baissé sa garde à trois reprises et les Aiglons ont empoché la totalité de la mise (3-1). Les hommes de Frédéric Hantz n'en finissent plus de dévisser au classement de Ligue 1 et l'hiver est déjà à sa porte. Un hiver qui s'annonce glacial à tous les échelons du club.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Le FC Metz a livré une prestation intéressante à Nice, mais le FC Metz s'est surtout incliné pour la 14e fois de la saison en laissant son adversaire lui passer devant (3-1). Un revers qui a pris corps lentement mais les Messins sont toujours trop fébriles en défense et affichent des lacunes techniques offensives trop importantes pour espérer s'en sortir.



Sauvés par Kawashima (10e) qui a fait barrage à Balotelli, les Mosellans ont ensuite laissé Souquet s'infiltrer sur leur flanc gauche pour délivrer un centre qui a profité à Pléa (1-0, 26e). Nullement découragés, les coéquipiers de Diagne vont réagir immédiatement sur un superbe centre ajusté par Cohade pour la tête rageuse et précise de Nolan Roux (1-1, 29e).



Un retour aux affaires qui ne va pas durer très longtemps puisque Balotelli, sur un coup franc dévié par Niakhaté, va permettre à sa formation de reprendre le flambeau (2-1, 56e). Ensuite, Saint-Maximin (3-1, 71e), aidé lui par le mollet de Benoît Assou-Ekotto, va piquer une troissième fois une équipe messine qui s'apprête à vivre une saison marquée par des records négatifs.



Un 9/20 pour un ensemble grenat combatif mais qui reste enlisé dans ses doutes et embourbé dans ses approximations. Les changements injectés par Frédéric Hantz ne prennent pas et le FC Metz (20e, 4 points) entrevoit maintenant très nettement son futur. Il sera très vraisemblablement en Ligue 2. Plus personne n'en doute.

Les joueurs et leur note. Kawashima (5) a sauvé les siens (10e) en gagnant son duel face à Balotelli puis a effectué une sortie de la tête salutaire (22e). Il a encaissé trois buts mais devrait être choisi par Frédéric Hantz en tant que numéro 1.



En défense, Balliu (4) n'a pu contrer Pléa sur le but des Aiglons. Il a récolté un carton jaune (38e) avant de céder sa place à Poblete (40e) suite à une blessure à l'épaule gauche. Un Géronimo Poblete (2) totalement hors du coup. Niakhaté (5) a de nouveau été très présent, dans les airs ou dans les duels comme dans ses envies d'aller aider ses coéquipiers sur le front offensif. Il a dévié la frappe de Balotelli dans le but grenat en détachant trop son coude. Dommage. Rivierez (4,5) a glissé sur le flanc droit de la defense lors du remaniement général : il y est visiblement plus à l'aise. Assou-Ekotto (3,5) s'est fait "enrhumer" par Souquet sur le premier but niçois mais s'est bien repris face au redoutable Saint-Maximin (43e). Le latéral gauche grenat est régulièrement en grosses difficultés face à des éléments rapides et vifs.



Au milieu, Diagne (5) a vendangé un ballon offensif (10e) avant d'en récupérer un de belle manière (36e). La blessure de Balliu l'a obligé à descendre d'un cran et de prendre place dans l'axe défensif grenat (40e). Philipps (4) s'est montré discret tout en essayant de se replacer efficacement pour équilibrer l'entrejeu grenat. On attend beaucoup plus de lui. Cohade (4,5), a délivré un magnifique centre pour Nolan Roux sur l'égalisation mosellane. S'il s'est montré efficace à la récupération il a aussi eu un déchet important en situations offensives. Dossevi (4) a fait le minimum et peu à peu il commence à prendre conscience de la situation. Il se préserve dans les duels en vue très certainement d'un avenir plus radieux ailleurs.



En attaque, Niane (4) s'est montré très discret. Trop discret. Il continue son apprentissage en L1 et tous ses coéquipiers doivent l'encourager. Il a délivré une belle frappe enroulée (50e). Une note d'encouragement donc. Roux (6) a inscrit son 4e but de la saison (le 6e pour Metz) d'une très belle manière. Il aurait pu bénéficier d'un penalty (48e) sur une pousseette nette de Marlon dans son dos (47e). Nolan Roux a livré une copie très propre et il a lutté sans relâche.

Le chiffre. 523. Comme le nombre de minutes pendant lesquelles le FC Metz n'avait plus inscrit le moindre but en Ligue 1. Une éternité que Nolan Roux est venu froisser en réussissant une superpe tête du point de penalty (1-1, 29e). A noter également que les Messins ont amassé leurs quatre uniques points de la saison face à Angers (1-0) et Toulouse (0-0) et ces deux formations occupent respectivement la 19e et 18e place de Ligue 1: tout un symbole.

Matthieu Dossevi et les Messins grimacent.Que la suite du championnat sera longue!

Photo: AFP

Nice - Metz 3-1

Allianz Riviera, temps frais, bonne pelouse, arbitrage de M. Lesage, environ 15.000 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 1-0 Pléa (26e), 1-1 Roux (29e), 2-1 Balotelli (56e), 3-1 Saint-Maximin (71e)

Cartons jaunes: aucun à Nice; Balliu (38e), Nguette (76e) à Metz

NICE: Bénitez; Jallet (cap.), Le Marchand, Marlon, Souquet; Tameze, Séri (cap.) (89e Koziello), Saint-Maximin (76e Srarfi), Lees-Melou; Balotelli, Pléa.



Joueurs non entrés en jeu: Cardinale; Sarr, Burnez, Mendy, Walter.

METZ: Kawashima; Balliu (40e Poblete), Niakhaté, Rivierez, Assou-Ekotto; Diagne, Philipps, Cohade (cap.), Dossevi (67e Nguette); Niane (80e Rivière), Roux.



Joueurs non entrés en jeu: Didillon; Basin, Wollscheid, Thill.