Dépourvu de solution offensive, le FC Metz a vu Caen s’emparer de la totalité de la mise (1-0) et se retrouve dernier de la Ligue 1. Sans le moindre point en poche après quatre journées, les hommes de Philippe Hinschberger recevront le PSG le 8 septembre prochain. Ambiance morose du côté de Saint-Symphorien.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Une partie entre deux équipes appelées à évoluer dans la seconde partie de tableau de la Ligue 1. Forcément, le niveau technique s’en est ressenti si l’envie, elle, a été bien présente. Le FC Metz a été le premier à mettre le nez à la fenêtre mais la jolie tête de Bisevac (14e) a été dégagée des deux poings par Vercoutre alors que Nguette (44e) va envoyer dans les nuages un ballon centré par Assou-Ekotto et dévié par Jallow. Deux opportunités nettes qui auraient pu faire vaciller Caen même si Kawashima (25e) a été l’auteur d’une parade salutaire sur un coup de tête de Da Silva (Cohade ?). Ensuite, les Mosellans ont été inoffensifs malgré la chevauchée de Cafu (56e) ou l’essai de Fernandez (76e).



Entre-temps, les coéquipiers de Féret vont trouver l’ouverture lorsque Rodelin va se jouer de Diagne et mystifier Kawashima d’une frappe sèche (1-0, 50e). Un but suffisant pour endormir un FC Metz impuissant offensivement et qui va remercier Kawashima d’avoir réussi une claquette bienfaitrice (83e). Après quatre journées, le FC Metz pointe malheureusement seul à la dernière place de la Ligue 1, sans aucune unité dans son sac, avec une sombre perspective à prévoir après le passage du PSG à Saint-Symphorien le 8 septembre. Emmanuel Rivière sera à bord d’un bateau qui va commencer à s’inquiéter.

Un 8/20 pour un ensemble mosellan poussif qui n’a su faire souffler un esprit de révolte que réclame pourtant ce genre de rendez-vous.

Les joueurs et leur note. Kawashima (6/10) a réussi un arrêt de grande classe (25e) puis il s’est précipité sur une relance à la main (34e). Pour son retour dans le but grenat, le Japonais a été délaissé par son axe défensif sur le but caennais. Il a été à nouveau décisif (83e) et n’a rien à se reprocher. En défense, Balliu (4,5) a eu du mal à contrecarrer Mbengue et Rodelin mais il a sauvé les siens en glissant le cuir à Kawashima (37e). Bisevac (6) a été à la hauteur après avoir sombré sur cette même pelouse en décembre 2016. Il aurait pu être buteur (14e) et a tenté de garder le bateau grenat à flot. Diagne (3) avait bien débuté sa partition mais il a subi les foudres de Rodelin sur le but caennais, trop vite effacé face à l’avant-cente du Stade Malherbe. Assou-Ekotto (4,5) s’est battu mais ses longs ballons lancés sur son couloir gauche n’ont pas trouvé preneur.



Au milieu, Cafù (5,5) a fourni un bon premier acte en étant précieux à la récupération et présent dans les duels. Il a baissé de volume ensuite. Poblete (4) a perdu un ballon trop facilement (6e) et il n’a jamais réussi à récupérer le cuir dans les pieds caennais. A l’extérieur, son rayonnement sera moindre qu’à Saint-Symphorien. Il a complètement disparu des radars en seconde période avant de laisser sa place à Mollet (70e). Cohade (5,5) a frappé de loin (67e) et avant cela, il a tenté de remuer le cocotier mosellan avant de sortir sur blessure (78e) au profit de Niane. Nguette (4) a été illogiquement sanctionné d’un carton jaune (32e), il aurait pu marquer (44e) mais son retour sur l’échiquier messin s’est fait sur la pointe des pieds. Jallow (4) a beaucoup couru mais a été privé de la balle. Il poursuit son apprentissage. Il a cédé sa place à Fernandez (59e) qui a été «séché» sur son premier ballon par Aït Bennasser (carton jaune) et a apporté un petit vent de fraîcheur à ses couleurs.



En attaque, Roux (3,5) a dû se coltiner le Caennais Djiku, dur sur l’homme, et le Messin a touché trop peu de ballons. Sa tête ratée (28e) a été son seul fait d’arme. Beaucoup trop esseulé, il va pouvoir compter sur l’arrivée d’Emmanuel Rivière pour donner de la consistance au jeu offensif grenat. Ou pas.

Le fait du match. L’incursion en pleine surface signée Opa Nguette (32e). Jérôme Brisard, l’arbitre de la rencontre, a sanctionné le Messin d’un carton jaune pour simulation et une chute en pleine surface lors d’un contact avec Djiku. Très sévère et complètement immérité car les images témoignent d’un réel point d’impact de Djiku sur Nguette. Le penalty réclamait par Philippe Hinschberger n’était donc nullement imaginaire.

Florent Mollet, Ivan Balli, Cafu et leurs partenaires ont un zéro pointé au compteur.

Photo: AFP

Caen - Metz 1-0

Stade Michel d’Ornano, beau temps, belle pelouse, arbitrage de M. Brisard, environ 15.000 spectateurs. Mi-temps : 0-0.

Le but: Rodelin (50e).

Cartons jaunes: Aït Bennasser (60e), Da Silva (66e) à Caen; Nguette (32e), Mollet (90+1) à Metz.

CAEN: Vercoutre; Guilbert, Da Silva, Djiku, Mbengue; Aït Bennasser, Avounou (57e Imorou), Kouakou (72e Peeters), Féret (cap.) (72e Delaplace); Rodelin, Santini.

Joueurs non entrés en jeu: Samba; Genevois, Leborgne, Nkololo.

METZ: Kawashima; Balliu, Bisevac, Diagne, Assou-Ekotto; Poblete (70e Mollet), Cafù; Cohade (cap.) (78e Niane), Nguette, Jallow (59e Fernandez); Roux.

Joueurs non entrés en jeu: Didillon; Rivierez, Niakhaté, Philipps.