En infériorité numérique (52e), et sans faire un mauvais match, le FC Metz n’a pas trouvé les ressources nécessaires pour contrer Nantes qui s’est emparé de la totalité de l’enjeu (1-0). Nolan Roux a envoyé sa seconde tentative sur penalty (90+4) dans les nuages...après l’avoir pourtant transformée la première fois. Les Messins sont maudits!

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Johan Hamel, l’arbitre de la rencontre fêtera ses 37 ans le 11 octobre prochain et le FC Metz comme tous les suiveurs de la Ligue 1 ne lui feront aucun cadeau. Honteux d’avoir enlevé aux Messins un point qui leur aurait pourtant fait le plus grand bien moralement.

On joue le temps additionnel (90+3) et Nguette se fait déséquilibrer par Girotto en pleine surface: le penalty transformé par Nolan Roux offre alors à Philippe Hisnchberger et ses hommes un point extrêmement important. Mais, Monsieur Hamel demande à ce que la sentence soit rejouée car des Nantais en nombre et Balliu ensuite sont entrés dans ladite surface. Roux s’éxècute et envoie cette fois le ballon dans les nuages.



Terrible: il faudra donc faire retirer plus de 50 % des penalties en Ligue 1 cette saison. Car dès la 3e minute de jeu, les Nantais ont confié à Sala le soin d’aller ajuster Kawashima (1-0). Et, rarement cette saison, le FC Metz n’avait affiché une possession de balle aussi favorable (56%) au cours d’une première période.



Une entame très délicate mais les coéquipiers de Dossevi ne vont pas baisser les bras même si Kawashima a dû s’employer sur une nouvelle tentative de Sala (31e). Malheureusement, et comme très souvent depuis l’été, le FC Metz va manquer de poids en sa ligne offensive. Des actions bien construites mais une dernière passe défaillante ou une imprécision dans le geste final ne vont pas permettre aux hommes Messins de revenir à la hauteur d’un adversaire nullement impressionnant.



L’expulsion d’Assou-Ekotto (52e) a puni une formation à la mission une nouvelle fois impossible. C’était sans compter sur Monsieur Hamel. Malgré la défaite, la septième en huit journées, la note de 11/20 vient consoler ou réconforter un ensemble combatif mais poursuivi par la poisse, la malchance, la malhonnêteté mais aussi l’imprécision technique et des lacunes offensives.

Les joueurs et leur note. Kawashima (6) a été à la hauteur. Il a fait le maximum pour éviter que le score n’enfle de manière trop importante (31e, 68e et 74e). En défense, Balliu (5) s’est démené et son activité a fait plaisir à observer. Bisevac (5) a dû abandonner (problème musculaire) très tôt ses camarades (36e) au profit de Diagne qui n’a pas fait de fausse-note. Niakhaté (5) s’est montré costaud tout au long de la partie dans l’axe mosellan. Assou-Ekotto (3,5) a reçu un nouveau carton rouge après celui récolté devant le PSG. Il a pénalisé le FC Metz (52e) en ne maîtrisant pas son second tacle qui a déclenché la sanction de l’arbitre.



Au milieu, Poblete (5) n’a joué que 55 minutes, remplacé par Udol après l’expulsion de Benoit Assou-Ekotto. L’Argentin avait été intéressant et a été victime d’une obligation de jeu. Philipps (3,5) a malheureusement été à l’origine de la perte de balle qui a permis à Sala de trouver trop rapidement le chemin du but grenat (3e). Il a apparemment payé cette erreur en cédant sa place à Cafù (45e). Cohade (4,5) s’est trop dispersé et n’a jamais été très juste dans chacun de ses mouvements. Dossevi (5) a essayé d’apporter du rythme et de la technique à un entre jeu qui a fait preuve de trop d’imprécision et de changements de rythme en général. Nguette (5) a tenté mais s’est montré trop brouillon. Il a été chercher le fameux penalty en toute fin de partie.



En attaque, Roux (4) est toujours aussi seul. Rien de bien alléchant à se mettre sous la dent pour le numéro neuf grenat qui court beaucoup et souvent en pure perte. Sa seconde tentative ratée sur le penalty de fin de rencontre va lui faire mal.

Chris Philipps à la lutte avec Emiliano Sala. Le Luxembourgeois est sorti à la pause.

Photo: AFP

Nantes - Metz 1-0

Stade de la Beaujoire-Louis Fonteneau, temps frais, belle pelouse, arbitrage excessif de M. Hamel, 22 104 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Le but: 1-0 Sala (3e).

Cartons jaunes: Lima (90e), Girotto (90+3) à Nantes; Assou-Ekotto (46e), Cohade (63e) à Metz

Carton jaune-rouge: Assou-Ekotto (52e) à Metz

NANTES: Tatarusanu; Dubois (cap.) (73e Gandi), Diego Carlos, Djidji, Lima; Touré, Rongier (82e Girotto), Nakoulma, El Ghanassy (62e Awaziem), Thomasson; Sala.

Joueurs non entrés en jeu: Dupé; Iloki, Krhin etCoulibaly.

METZ: Kawashima; Balliu, Bisevac (cap.) (36e Diagne), Niakhaté, Assou-Ekotto; Poblete (55e Udol), Philipps (46e Cafù), Cohade, Dossevi, Nguette; Roux.

Joueurs non entrés en jeu: Didillon; Maziz, Thill et Fernandez.