Par Hervé Kuc

Les Messins étaient trop statiques pour espérer bousculer le bloc de Montpellier qui en a profité pour s’emparer de la totalité de la mise (1-0). Un revers grenat qui va sacrément compliquer la mission maintien en Ligue 1. Les déplacements à Troyes puis à Guingamp s’annoncent difficiles.

Le match et sa note. Le FC Metz n’avait pas l’étincelle face à Montpellier. Regroupé autour d’une défense à cinq éléments, le onze de Frédéric Hantz a manqué d’inspiration, de précision technique et d’un allant collectif que nécessite l’opération maintien. Si Rivière a adressé une tête trop haute et en biais (16e), les Héraultais vont prendre les devants sur un long centre qui va passer devant Diagne et être mal jaugé par Kawashima: Sio va en profiter pour pousser le ballon dans les filets messins (1-0, 24e). Les Mosellans auraient pu revenir à hauteur de Montpellier mais Roux, bien lancé par Rivière, va buter sur Lecomte (36e).

La plus belle opportunité d’un ensemble bien trop poussif, lors du premier acte, pour espérer sortir vainqueur d’un duel serré. Ensuite, les partenaires de Cohade vont se procurer de réelles balles d’égalisation mais ni Milicevic (77e) en duel face au gardien adverse, ni Rivière (81e) d’une reprise lobée, ne vont pouvoir remettre les leurs à hauteur d’un adversaire défensif et bien organisé.

Le 17e revers grenat de la saison va faire mal à un ensemble qui a une nouvelle fois affiché des lacunes défensives et une imprécision offensive qui vont véritablement plomber ses envies de survie.

Un 9/20 pour une équipe messine qui va devoir réaliser un ou des exploits à Troyes et à Guingamp, ses deux prochaines destinations en championnat.

Les joueurs et leur note. Kawashima (5) n’a pas su intervenir sur le but montpelliérain car il a manqué de caractère et d’inspiration. Ensuite, il s’est bien repris et a sauvé les siens plusieurs fois (38e, 45e, 51e) en réalisant de belles parades. En défense, Balliu (5) s’est montré disponible sur son couloir droit.

Niakhaté (4,5) est en perte de vitesse depuis le début d’année et il n’affiche plus la même agressivité dans tous ses gestes.

Selimovic (4) a vécu une soirée délicate face à Sio qui a fait valoir son expérience et sa précision face à la jeunesse du Messin. Diagne (4,5) n’a pas su apporter du calme et de la précision à un secteur qui se cherche toujours autant. Palmieri (4) a tenu une heure ensuite, il a souffert physiquement et s’est fendu d’un tacle dangereux (75e) qui lui a valu un carton jaune très logique.

Au milieu, Mandjeck (3) a perdu le ballon qui a amené le but montpelliérain, il a remis ça sans aucune conséquence ensuite (34e) puis a récolté un carton jaune (37e). Frédéric Hantz a alors justement décidé de le remplacer par Milicevic (37e) qui aurait pu remettre les siens dans le sens de la marche (78e).

Cohade (5,5) a beaucoup travaillé pour tenter de remettre de l’ordre dans la maison grenat. Il était trop seul en habit de combat. Mollet (5) s’est montré disponible mais cette fois il n’a pas su trouver le chemin des filets adverses. Roux (5) a servi par deux fois Rivière (12 et 15e) avant de perdre son duel face au gardien adverse (36e) et d’offrir à nouveau un bon ballon à Milicevic (78e).

En attaque, Rivière (4) a paru souffrir physiquement. Il n’a jamais été servi dans de bonnes conditions. Son manque de vitesse d’exécution joue également en sa défaveur.

Metz - Montpellier 0-1

Stade Saint-Symphorien, belle pelouse, temps froid, arbitrage de M. Desiage, environ 13 000 spectateurs. Mi-temps : 0-1.

Le but: 0-1 Sio (24e)

Cartons jaunes: Mandjeck (37e), Palmieri (75e) à Metz ; Mukiele (26e) à Montpellier

METZ: Kawashima ; Balliu, Niakhaté, Selimovic (72e Niane), Diagne, Palmieri; Mandjeck (38e Milicevic), Cohade (cap.), Mollet ; Roux, Rivière



Joueurs non entrés en jeu: Beunardeau ; Rivierez, Hadraoui, Lempereur, Jallow.

MONTPELLIER: Lecomte ; Aguilar, Congré, Hilton (cap.), Mendès, Mukiele; Skhiri, Lasne, Dolly (73e Sambia) ; Sio (87e Camara), Mbenza (78e Ninga)



Joueurs non entrés en jeu: Pionnier ; Poaty, Cozza, Ikoné