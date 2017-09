Le FC Metz s’en va à Nantes ce samedi (20h), le moral touché mais avec l’appui sans réserve de José Pinot, l’entraîneur de l’équipe de National 3. Thill, Mazziz, Efouba et Selimovic, les jeunes qui lui sont confiés, ont déjà côtoyé le groupe professionnel dirigé par Philippe Hinschberger.

Propos recueillis par Hervé Kuc



José, que retenez-vous du début de saison de la formation que vous dirigez en National 3 (groupe F)?

La saison dernière, nous n’avions remporté qu’un seul match au cours des douze premières journées et à ce moment-là j’avais demandé aux garçons de ne plus consulter le classement. Là, on se retrouve en tête après six rencontres (2 victoires, 4 nuls) tout en ayant disputé cinq parties à l’extérieur. On vient de s’imposer à Troyes (3-2) et nous savions que cet adversaire allait aligner des joueurs expérimentés et plus âgés que les nôtres. Malgré tout, nous avons su manœuvrer pour aller arracher la victoire en fin de match. On espère confirmer face à Trémery ce week-end.

Comment avez-vous jugé la prestation de Vincent Thill au cours de cette partie face aux Troyens?

Comme l’ensemble de l’équipe, il a effectué une très bonne première période, il a été à l’origine de notre deuxième réalisation et ensuite cela a été plus délicat pour lui comme pour tous les autres joueurs. Vincent a joué avec nous à trois reprises, il s’entraîne toute la semaine avec le groupe professionnel et je ne l’ai avec moi que le samedi ou le dimanche. Il a raté le début d’exercice à cause d’une blessure.

Aura-t-il besoin d’évoluer une saison complète à ce niveau pour ensuite prétendre à être titulaire en Ligue 1?

C’est une bonne question mais je ne me la pose même plus. Cela fait onze ans que j’œuvre dans cette fonction au FC Metz et j’ai connu tellement de destins croisés que je ne peux vous répondre. Par contre, je sais que tous les joueurs qui me sont confiés doivent être prêts à répondre à tout moment aux éventuelles sollicitations de Philippe Hinschberger. Moi, je mets en place dix séances de travail par semaine: mon but est de former ces jeunes joueurs qui ont entre 18 et 20 ans. Mon objectif principal n’est pas de les préparer au match du dimanche mais de les faire évoluer.

Mazziz, Efouba et Selimovic côtoient ou ont côtoyé le groupe professionnel. Sont-ils prêts pour le haut niveau?

Vahid Selimovic va mieux depuis deux matches. Ce défenseur axial a marqué face à Troyes et cela va lui faire du bien, il est de 1997 et il a besoin de confiance. Youssef Mazziz (19 ans) a déjà vécu une petite expérience avec le groupe professionnel la saison dernière, il se trouve dans le petit couloir entre l’équipe réserve et les professionnels. On va le faire progresser. Je ne vais pas pouvoir vous parler de Théodore Efouba (20 ans) car il vient de se blesser et je redoute que cela soit assez important. Je n’ai pas le cœur à cela.

On suppose que vous échangez fréquemment avec Philippe Hinschberger…

Oui, cela se fait de manière quotidienne. On fait le point de vive voix ou par téléphone. C’est une relation que j’ai toujours eue avec les entraîneurs qui étaient en place avant lui.

Parlons Ligue 1. Après sept journées, quel regard portez-vous sur le parcours du FC Metz (20e, 3 points)?

A la lecture du calendrier, j’avais une vue globale qui me faisait penser que cela n’allait pas être simple et j’englobe ma réflexion avec les deux prochains déplacements qui nous mèneront à Nantes puis à Saint-Etienne. Pourtant, je veux retenir le contenu et les occasions que nous avons su nous créer. Au classement, nous ne sommes pas si loin que certaines autres formations. La réalité comptable du résultat brut face à Troyes (0-1) fait mal mais nous avons les moyens de rebondir, surtout que nous avons dominé les débats. Le football est le seul sport collectif où vous pouvez vous incliner tout en ayant dominé dans le jeu. Vous ne retrouverez que très rarement cette caractéristique au handball ou au basket.

Face aux Troyens justement, estimez-vous que Matthieu Udol aurait dû faire faute sur Pelé au départ de l’action qui amène le seul but de la partie?

En 1993, l’équipe de France a raté la Coupe du monde en s’inclinant face à la Bulgarie (1-2) et tout le monde est «tombé» sur David Ginola. Ne comptez pas sur moi pour blâmer Matthieu que je connais bien. Bien sûr, si on avait su au préalable que nous allions encaisser ce but, il aurait dû commettre une faute. Mais, le football est un peu irrationnel. Franchement, il m’est difficile de commenter ce fait de jeu. Vous savez, nous sommes tous des supporters du FC Metz, et je comprends l’amertume, la déception et les commentaires des gens qui nous suivent et qui nous aiment.

Concluons avec le National 3: Amnéville va finalement vous rejoindre en championnat. En êtes-vous ravi?

C’est une accession gagnée sur le terrain. La conséquence de ce rajout de club va être importante: il pourrait y avoir quatre ou cinq clubs de relégués en fin de saison. La Fédération Française de Football nous a expliqué la situation à travers un mail. Je peux vous dire que de nombreux collègues de National 3 m’ont téléphoné et qu’à partir de maintenant chaque rencontre sera très disputée.