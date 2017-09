Le FC Metz s’en va à Nantes ce samedi (20h) avec le moral dans les chaussettes avant de vivre une longue trêve internationale (le 14 octobre et le déplacement à Saint-Etienne). Philippe Hinschberger sera une nouvelle fois privé de Jouffre et de Rivière mais peut à nouveau compter sur Kawashima. Ambiance pesante.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Philippe, avez-vous digéré le revers subi face à Troyes (0-1) samedi dernier?

Effectivement, nous avons avalé la déception vécue face à cet adversaire. Je considère, à juste raison, que nous restons sur deux très bons matches (Angers et Troyes) même si l’efficacité offensive n’a pas été au rendez-vous. Nous sommes dans un état d’esprit positif même si la situation est pénible à vivre pour tout le monde et même si le but encaissé face aux Troyens nous a fait extrêmement mal. Ce match, nous méritions de le gagner. Dès lundi, les regards étaient tournés vers la prochaine journée. Est-ce que les joueurs sont impliqués? La réponse est oui. On bosse et l’esprit général est bon. A Nantes, nous devrons être plus malins et plus matures.

De quel groupe de joueurs disposez-vous pour ce délicat déplacement?

Nous n’aurons pas beaucoup de rentrées. Jouffre, Rivière et Niane ne seront pas avec nous. Kawashima est opérationnel et il sera du déplacement à Nantes. Globalement, il devrait y avoir le même groupe que face à Troyes. Je ne vais pas aller chercher un joueur offensif qui évolue actuellement en équipe réserve car pour le moment je n’ai vu personne qui puisse nous apporter quelque chose. Ce que nous aurons à faire à Nantes va ressembler à ce que nous avons fait à Angers (1-0) même si cela ne sera pas le même adversaire.

Justement, que pensez-vous de l’équipe nantaise?

Après ces deux revers initiaux (Lille et Marseille), le coach de Nantes a repositionné un bloc dense et hermétique. Cette équipe possède des joueurs qui sont capables de mettre de la vitesse, de l’impact avec ses grands gabarits. Chez nous, certains garçons doivent débloquer leur compteur but, je pense à Opa Nguette, qui apporte beaucoup dans le jeu mais je me répète: je suis satisfait du contenu de nos deux dernières prestations.

Vous n’avez pas hésité à faire débuter Dossevi et Rivière dès leur arrivée à Metz. Ce n’est pas le cas pour Fernandez et Wollscheid. Pour quelles raisons?

Matthieu Dossevi et Emmanuel Rivière étaient prêts à jouer, ils avaient fait une préparation avant de nous rejoindre. Vous avez pu voir les trois premiers matches de Dossevi où il a été très en vue surtout au cours de ses deux premières apparitions. Aujourd’hui, j’estime que Brian Fernandez n’est pas encore suffisamment prêt pour débuter une partie en Ligue 1 tant sur l’aspect physique que celui de la complémentarité. Philipp Wollscheid, la semaine dernière, m’a signifié qu’il avait encore besoin de temps pour être au niveau. Etant donné que notre charnière centrale fonctionne bien depuis deux matches, il me semble difficile de sortir Niakhaté qui est en train d’éclore au haut niveau. Quant à Rivière, il est victime d’une lésion musculaire et je crois savoir qu’il en a déjà eu dix sur la même cuisse. Il est demandeur d’avoir une récupération complète pour pouvoir être opérationnel.

Une altercation a eu lieu lors de la séance de ce jeudi (Cohade et Diagne)…

Ça, c’est «que dalle». Depuis que je suis ici cela doit être la deuxième en deux ans. Je préfère ceci que d’avoir des gens qui sont des morts-vivants et qui ne réagissent jamais. Franchement, ce n’est pas grand-chose et c’est déjà terminé. Ce n’est pas un signal que le club va mal.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 3 points) se retrouve dans une très mauvaise posture après son revers immérité concédé devant Troyes samedi dernier. Après sept journées, et malgré quatre défaites de rang à la maison, les hommes de Philippe Hinschberger ne sont pourtant guère loin des équipes qui les précèdent: Strasbourg (4 points), Lille et Dijon (5), Rennes et Amiens (7). Mais Nantes (6e, 13), l’adversaire de ce samedi, est en forme et ses derniers résultats (4 succès, 1 nul) n’incitent guère à l’optimise côté grenat. Privé de Jouffre et Rivière, le FC Metz devrait pourtant s’avancer dans la même composition que face aux Troyens. Udol et Assou-Ekotto sont néanmoins en balance pour occuper le flanc gauche de la défense.

Le groupe probable: Didillon et Kawashima; Balliu, Rivierez, Bisevac, Niakhaté, Wollscheid, Udol, Assou-Ekotto; Philipps, Poblete, Cafù, Cohade, Dossevi, Nguette, Mazziz, Thill ?; Roux, Fernandez.

Le «prono» de la rédaction: le FC Metz doit vite digérer le rude coup infligé par Troyes. La situation comptable des Messins est mauvaise mais pas encore dramatique. Il faudra néanmoins forcer le rideau nantais (5 buts encaissés en 7 parties). Délicat. Notre pronostic: 2 à 0 en faveur de Nantes.