Invaincu depuis quatre rencontres en championnat, le FC Metz va tenter de poursuivre sa bonne série en essayant de distancer Saint-Etienne ce mercredi (19h). Jouffre, Mollet, Bisevac et Assou-Ekotto sont absents mais Frédéric Hantz peut compter sur Milicevic et Mandjeck pour apporter du tonus à sa formation.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Frédéric, que retenez-vous du match de vos joueurs à Dijon (1-1)?

Face à Dijon, tout m'a plu. Les Dijonnais ont été gênés par notre formule de départ. Lors des vingt dernières minutes, nous aurions pu remporter ce match. Nous sommes capables de répéter des principes de jeu. Je pense que toutes les équipes que nous rencontrons sont potentiellement supérieures au FC Metz: si demain on joue dans le même système de jeu que Saint-Etienne, on s'inclinera. On doit surprendre nos adversaires. Nous sommes convalescents même si nos dernières prestations renforcent notre cohésion. Mais cela ne suffit pas et on doit rajouter des arguments: précision offensive, nos transmissions sont parfois imprécises et défensivement, globalement, on doit faire mieux les choses ensemble.

Quels seront les joueurs absents pour la réception de Saint-Etienne ce mercredi?

Ils sont au nombre de quatre. Milan Bisevac est sorti à la pause à Dijon, il se plaint d'une contracture à la cuisse et il ne jouera pas face aux Verts. Il va faire une bonne semaine d'entraînement en espérant qu'il puisse débuter à Monaco et tenir toute la partie. Jouffre n'est pas totalement prêt pour évoluer en Ligue 1 quant à Mollet il est proche du groupe. Assou-Ekotto ressent une douleur au genou et il ne sera pas avec nous. Nous sommes dans une urgence de points mais il faut faire attention, il faut accepter d'être patients concernant Bisevac et Jouffre, je préfère attendre encore un ou deux matchs. Je pense qu'à la mi-février tout le monde sera au même niveau physique et mental. J'ai des arbitrages à faire car Saint-Etienne n'est pas Dijon et réciproquement.

Que pensez-vous de l'équipe stéphanoise victorieuse dimanche dernier devant Toulouse (2-0)?

Je n'ai pas eu l'impression de voir le 17e contre le 18e et je pense que Toulouse a fait un vrai bon match. Les Stéphanois ont pris un bon bol d'air mais il y a des signes qui ne trompent pas: nous on a pris Milicevic et Mandjeck et eux ont enrôlé M'Vila et Ntep, sans vouloir comparer la qualité des joueurs, les moyens ne sont pas les mêmes. Saint-Etienne possède un potentiel supérieur au nôtre et nous allons devoir inventer des choses face aux Verts pour les mettre en difficulté. Ce sera un match difficile face à un club qui a les moyens de rebondir et une équipe qui possède un potentiel énorme. Nous allons devoir être très précis dans tous les niveaux. Les Stéphanois défendent beaucoup et très bien.

Farid Boulaya, à l'essai depuis huit jours, sera-t-il la nouvelle recrue offensive que vous recherchez?

Je peux déjà vous dire que nous ne sommes pas en recherche d'un défenseur central. Nous souhaitons ajouter un joueur offensif à notre mercato. Mon souhait et celui de la Direction du club est de faire venir un nouvel élément rapidement. Sportivement, Boulaya est intéressant mais nous sommes également sur d'autres pistes.

L'enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 12 points) reçoit Saint-Etienne (14e, 23) avec un peu plus de certitudes dans son jeu mais néanmoins un retard de points à combler sur les 18e (Angers et Toulouse, 19) qui ne lui laisse plus beaucoup d'options à Saint-Symphorien. Le succès est à l'ordre du repas avant de rallier Monaco dimanche (17h) puis de recevoir Nice (27 janvier). Les partenaires de Cohade ont repris du moral mais devront se passer de Jouffre, Mollet, Bisevac et Assou-Ekotto, tous blessés ou en phase de reprise, pour accueillir des Verts un peu plus décontractés après leur succès acquis face à Toulouse dimanche dernier (2-0).

Le groupe. Kawashima et Beunardeau; Rivierez, Balliu, Selimovic, Niakhaté, Palmieri, Goudiaby; Philipps, Diagne, Poblete, Cohade, Mandjeck, Milicevic, Dossevi; Roux, Rivière, Niane.

Le «prono» de la rédaction. Les Messins éprouvent toujours des grandes difficultés à prendre le meilleur sur Saint-Etienne. Il devrait en être de même au cours d'une partie qui s'annonce serrée et très disputée. Notre pronostic: 1-1.

Moussa Niakhaté et les Lorrains tenteront de poursuivre leur série de matches sans défaite.

Photo: AFP