Ligue 1

Gerard Lopez jette son dévolu sur Bordeaux

Jean-Michel HENNEBERT L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a déposé, lundi, une offre d'achat auprès des actuels propriétaires des Girondins de Bordeaux. De quoi lui permettre de reprendre pied en Ligue 1, quelques mois après son départ du Losc.

Six mois après avoir été contraint de vendre le club de Lille, peu avant son titre de champion de France, Gerard Lopez serait sur le point de faire son retour en Ligue 1. Selon nos confrères de L'Equipe, l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois a déposé lundi une offre pour racheter les Girondins de Bordeaux, club sous la menace d'un redressement judiciaire.

Pour le quotidien sportif français, l'ancien président du Fola Esch aurait trouvé un accord de principe non seulement avec King Street, fonds d'investissement américain propriétaire du club, mais aussi avec Fortress, son principal créancier qui pourrait échelonner le remboursement des 38 millions d'euros dus et leurs intérêts et être intégré au capital du club.

Si, pour l'heure, rien n'a été acté officiellement, la reprise du club fondé en 1881 devrait intervenir dans les prochains jours, malgré les méfiances exprimées notamment au plus haut sommet de l'Etat français. Selon L'Equipe, l'Elysée juge en effet «périlleux» le modèle économique proposé par Gerard Lopez qui consiste à financer en partie ce rachat par un endettement auprès d'un fonds d'investissement. Selon son entourage, l'homme d'affaires y investirait également une partie de sa fortune personnelle.

Pour mémoire, l'homme d'affaires est loin d'être un inconnu dans le monde sportif, puisque l'ancien président de l'écurie F1 Lotus se trouve à la tête des clubs de Mouscron (Belgique) et de Boavista (Portugal).

