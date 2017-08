Les Messins ont été appliqués, généreux et déterminés devant Monaco pendant 75 minutes. Mais, la fatigue et un moment de flottement de la défense mosellane ont permis aux Monégasques de faire la différence (0-1, Falcao). Un revers cruel pour les hommes de Philippe Hinschberger.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Compacte, disciplinée et nullement impressionnée, la formation messine a livré une première période consistante face à Monaco. Un axe défensif new-look composé de Diagne et Niakhaté, une titularisation surprise de Ablie Jallow sur le flanc droit de l’entre jeu grenat et un onze mosellan drôlement motivé.



Le FC Metz a défendu mais le FC Metz a aussi essayé d’inquiéter les hommes du rocher: la tête trop haute de Roux (13e), puis un centre fort de Jallow en direction du même Roux (35e) ont donné des sueurs à une formation adverse timide.



Ensuite, l’ASM a appuyé un peu plus sur l’accélérateur et Carrillo de la tête (59e) est venu trouver le poteau gauche du but gardé par Didillon avant que le gardien messin ne se déploie (73e) sur un essai du front de Glik. Avant cela, le Messin Nolan Roux (68e) a hérité d’un excellent service de Cohade mais son essai est venu directement se loger dans les gants de Subasic.



Ibrahima Niane à la lutte avec Jorge.

Photo: AFP

Fatiguée, la formation mosellane va finir par craquer sur une longue ouverture qui va passer derrière Diagne, et Falcao va éviter la sortie de Didillon pour marquer dans le but vide (1-0, 78e).



La tentative trop molle de Niane (89e) sera l’ultime essai d’une formation locale qui a tout donné pour contenir le champion de France en titre. Un troisième revers de rang qui va placer le FC Metz parmi les mauvais élèves de la Ligue 1. Pourtant et malgré la défaite, pour sa détermination, sa qualité de jeu et son envie de construire proprement, les Messins sont gratifiés d’un bon 14/20 qu’il faudra justifier à Caen dans huit jours.

Nolan Roux, ici face à Djibril Sidibé, a lutté sur le front de l'attaque messine.

Photo: AFP

Les joueurs et leur note. Dans son but, Didillon (6/10) s’est joliment envolé (43e) mais a surtout était sobre et sérieux tout au long de la première période. Des prises de balle nettes et sûres, et surtout une détente horizontale (71e) sur une tête de Glik qui a momentanément sauvé le FC Metz. Il encaisse un but que lui et son équipe ne méritaient pas.



En défense, Rivierez (6) ne s’est nullement laissé impressionner par l’armada monégasque. Rude sur l’homme, bien placé, il s’est même essayé à des incursions offensives. Dans l’axe, Diagne (6) et Niakhaté (6) ont évolué sans peur et surtout sans aucun reproche. Le premier est intervenu avec abnégation devant Diakhaby (33e) et le second a tenu tête au roi Falcao même si ce dernier a trouvé l’ouverture. Assou-Ekotto (7) est affûté!

Présent défensivement et sacrément porté vers l’attaque, le latéral gauche messin a gratifié Saint-Symphorien de sa meilleure prestation depuis qu’il porte le maillot grenat sur les épaules.



Au milieu, Poblete (6) joue parfaitement bien son rôle de premier relanceur et d’essuie-glace. Il perd très peu de ballons et quand il aura amélioré son pouvoir de récupération, il sera encore plus précieux. Cafù (7) a montré qu’il avait du coffre et de la tenue. Une première apparition pleine de promesses tant par son apport physique que par son envie de se projeter vite vers l’avant. Il a musclé le milieu de terrain grenat. Cohade (6,5) s’est multiplié et a, comme d’habitude, tout donné. Jouffre (7,5) a tenu très bon pendant 75 minutes : précis balle au pied, disponible et inspiré, il a éclairé le jeu grenat avant de logiquement baisser de rythme.



Jallow (6) a réussi ses premiers pas en Ligue 1. Il a offert un excellent ballon à Roux (35e) et a montré une belle aisance avec le ballon. En attaque, Roux (6,5) s’est une nouvelle fois bien démené sur tout le front de l’attaque. Une tête trop haute (13e), un centre fort devant le but monégasque (28e) puis une belle opportunité (36e) ont sanctionné un premier acte pleinement réussi. Courageux et précieux dos au but, il a hérité d’un excellent ballon de Cohade (68e) qu’il a envoyé directement sur Subasic.

Une minute de silence en mémoire des victimes de Barcelone.

Photo: AFP

Metz - Monaco 0-1

Stade Saint-Symphorien, temps maussade, très belle pelouse, arbitrage de M. Letexier, 18 136 spectateurs. Mi-temps: 0-0.

Le but: Falcao (78e).

Cartons jaunes: Poblete (21e), Rivierez (64e) à Metz ; Jorge (37e) à Monaco.

METZ: Didillon ; Rivierez, Diagne, Niakhaté, Assou-Ekotto; Cafù, Poblete; Cohade (cap.), Jouffre (79e Hein), Jallow (72e Udol); Roux (76e Niane).



Joueurs non entrés en jeu: Kawashima; Balliu, Philipps et Mollet.

MONAC: Subasic; Jorge, Jemerson, Glik, Sidibé; Fabinho, Moutinho, Lemar, R. Lopes (46e Carrillo); Falcao (cap.) (90e Tielemans), Diakhaby (67e Ghezzal).



Joueurs non entrés en jeu: Benaglio ; Kangolo, S. Meïté, Sylla.