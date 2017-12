Les Messins se rendent à Montpellier ce samedi (18e journée de L1) avec le devoir de jouer à fond une rencontre qui pourrait leur permettre ensuite d’accueillir Strasbourg (20 décembre) dans de meilleures dispositions. David Carré, l’ex-adjoint de Jean Fernandez à Metz et à Montpellier, présente les débats et évoque le départ d'Umut Bozok à Nîmes.

Propos recueillis par Hervé Kuc



David, vous allez assurer l’intérim à Auxerre (16e de L2) sur le banc de touche à Ajaccio (5e) ce vendredi. Etes-vous confiant?

J’avais déjà fait un intérim au cours du dernier exercice. Cette saison j’ai prolongé à l’AJA, je prends mon pied au niveau de la formation des jeunes. La mission de départ des professionnels était de figurer dans le haut de classement et nous avons bien évidemment abandonné cet objectif. Ce vendredi, face à l’AC Ajaccio, nous compterons beaucoup d’absents et sur les 18 joueurs qui vont être appelés, la moitié seront des jeunes formés au club. Ensuite, je céderai ma place à un nouvel entraîneur. (Françis Gillot était en poste jusqu’au 9 décembre dernier).

Le FC Metz, un de vos anciens clubs, se retrouve dans la douleur. Cela vous affecte-t-il ?

Il ne sert à rien de tirer sur l’ambulance. Tout le monde est dans la souffrance au FC Metz: les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants et bien évidemment les supporters. A Nancy, nous avions connu ce genre de situation avec Jean Fernandez et nous comptions onze points à la fin du premier tour. C’est une période très compliquée à vivre. Malheureusement, c’est aussi le lot des équipes dites "moyennes" d'endurer ce genre de cycle. Actuellement, je vis aussi des moments délicats avec Auxerre. Il est toujours très délicat de casser une spirale négative.

A Montpellier, ce samedi, les Messins ont-ils les armes pour s’y imposer?

Les Montpelliérains possèdent la meilleure défense du championnat (10 buts) et viennent de se qualifier face à Lyon (4-1) en Coupe de la Ligue. La forme est donc présente de leur côté. Je connais bien Ruben Aguilar qui évoluait à Auxerre la saison dernière. Je suis persuadé que le FC Metz s'imposera là où on l'attend le moins, alors pourquoi pas à Montpellier? Ensuite, je sais que les Messins feront tout pour remporter le derby face à Strasbourg et ainsi offrir un peu de bonheur à tous leurs supporters avant Noël. Il faut continuer à y croire.

Les jeunes du centre de formation grenat ont un mal à fou à éclore au plus haut niveau. Pourquoi?

Le FC Metz (2) s'est incliné face à Trémery (1-2) et Amnéville (0-1), et alors? Il ne faut pas juger les jeunes sur des résultats en Nationale 3! Nous sommes là pour les former et les faire progresser. A Auxerre aussi, l'équipe réserve s'incline contre des clubs moins huppés. Le plus important aurait été de miser sur un garçon comme Umut Bozok, parti malheureusement à Nîmes. Là, oui, il faut s'améliorer. Les clubs doivent être patients et plus attentifs sur la pré-formation. Il faut savoir attendre un ou deux ans de plus car un attaquant n'atteint sa maturité que plus tard par rapport à un défenseur ou à un milieu.

Avez-vous des nouvelles de Jean Fernandez?

Je l'ai eu au téléphone il y a deux jours. On reste en contact permanent. Il m'encourage et me soutient avant notre match à Ajaccio. Jean est actuellement au Qatar et sa formation vient de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du Qatar. Il reste informé sur tout ce qui se passe dans le football français.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 5 points) continue son parcours en Ligue 1 et cette fois c'est à Montpellier (7e, 23) que les hommes de Frédéric Hantz vont tenter de réaliser une performance de choix (18e journée). Le technicien grenat choisira les éléments les plus aptes, les plus motivés et les moins touchés moralement pour composer un onze de départ cohérent. La première période fournie à Angers agrémentée d'un gros zeste d'efficacité dans les 16 mètres adverses, doivent fournir les bases d'un possible renouveau comptable.

Le prono de la rédaction. Paradoxalement, nous allons tabler sur un excès de confiance de Montpellier et sur un regain de forme du jeu grenat pour tenter le gros coup. Puisque désormais seuls deux succès, face aux Montpelliérains puis face à Strasbourg mercredi prochain, maintiendront un mince fil d'espérance, nous nous risquons au pari le plus fou. Notre pronostic: 2 à 1 en faveur du FC Metz.