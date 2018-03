Le FC Mamer, le SC Ell, l'Entente Rosport/USBC/Christnach, et le Sporting Bettembourg sont les vainqueurs de la 13e journée de Ligue 1 Dames, jouée mercredi soir. En attendant Jeunesse Junglinster - FC Schifflange, ce jeudi (19h30).

Sport

Ligue 1 Dames: Mamer et Ell impitoyables

Par Daniel Pechon

Battue 1-3 à domicile en septembre, l'Entente Rosport/USBC/Christnach a pris sa revanche (1-0) sur l'Entente Wormeldange/Munsbach/CSG. Tessy Schilz a inscrit l'unique but de la rencontre à l'heure de jeu, d'un tir décoché des 16 mètres. Voilà donc déjà deux buts et quatre points engrangés en 2018 pour Rosport/USBC/Christnach. Vainqueur pour la quatrième fois de la saison à l'extérieur, contre une seule à domicile, l'équipe de Carlo Calmes consolide sa quatrième place. «On est sur les rails», a sobrement déclaré le coach mercredi soir.

Victoire précieuse en bas de tableau, et revanche aussi du match aller, pour le SC Ell, qui a passé quatre buts à l'Entente Itzig/Canach/CeBra. Au menu: un triplé de Kate Thill (le premier sur un service de Jill De Bruyn, le deuxième sur une passe de Logane Wegnez et le troisième après une action personnelle). Jill De Bruyn, sur une frappe énorme, a complété la liste. Cerise sur le gâteau: une "clean sheet" pour Sonia Alfieri face à une ligne offensive qui affichait pourtant 22 buts inscrits en cinq déplacements.

A la poursuite de Rosport/USBC/Christnach au classement, le FC Mamer, opposé au Racing, a débuté en force le second tour avec un record de buts inscrits en 90 minutes pour cette saison: cinq! Dans l'ordre chronologique, en première mi-temps, Melody Laurent d'une frappe lointaine, Rita Leite dans les cinq mètres, puis après la pause, Maïté Machado, d'un coup-franc des 30 mètres, et puis enfin d'un envoi dans le rectangle ont façonné le succès des Maméroises, définitivement scellé par Janine Hansen, d'une nouvelle frappe du rectangle (5-0). En fin de partie, d'une frappe exceptionnelle de près de 40 mètres, Emma This a sauvé de superbe manière l'honneur d'un Racing FC Union Luxembourg affaibli par de nombreuses absences.



Celia Maria Pinto Moreira (Mamer, en rouge) est marquée par Julie Christiane Wojdyla (Racing, en bleu) Photo: Serge Daleiden

Colmar-Berg a craqué physiquement en seconde période face à Bettembourg, qui ne menait que 0-1 à la pause. Kimberley dos Santos a été le bourreau des locales, en inscrivant quatre buts (34e, 59e, 79e et 89e). Senada Ceman (52e) et Rita Garcia (83e) ont complété la marque (1-6).

Enfin, Junglinster a bénéficié du forfait de Schifflange (3-0) pour empocher trois points supplémentaires.



Les réactions: Tiago Pereira (Racing): «Notre objectif reste le maintien»

Nicolas Bevilacqua (Entente Wormeldange/Munsbach/CSG): «Ce ne fut pas un bon match de notre part, et pas un bon match de football tout court non plus. Je pense que le match nul aurait été un résultat plus juste. C’est difficile de trouver un rythme après toute cette série de remises et d'entraînements annulés. Mais ce n’est qu’un coup d’arrêt.» Wormeldange/Munsbach/CSG - Rosport/USBC/Christnach 0-1

Daniel Nunes (SC Bettembourg): «Voilà un match totalement à notre avantage, sur un terrain compliqué. La réaction en seconde période a été positive, avec cinq buts inscrits. Le score est logique, mais il aurait pu être plus lourd avec quatre poteaux et de nombreux ratés de notre part.» AS Colmar-Berg - SC Bettembourg 1-6

Tiago Pereira (Racing Luxembourg): «En première mi-temps, nous avons eu plus d’occasions de but que notre adversaire, mais nous avons oublié d'être efficaces. Mamer mérite sa victoire au bout des 90 minutes. Il faut souligner que je devais composer avec cinq absentes, dont ma gardienne, qui était remplacée par une joueuse de champ. La fin de saison va être compliquée avec le cadre restreint dont je dispose. Notre objectif reste le maintien.» Mamer - Racing Luxembourg 5-1

Sheila Hoja (AS Colmar-Berg): «On a manqué d'énergie et nous étions fatiguées en seconde période. Mais je suis satisfaite de ce que l'on a pu montrer face à un ténor de Ligue 1, et surtout 50 premières minutes géniales. Point important: l'ambiance est très bonne dans l'équipe et on en veut.» AS Colmar-Berg - SC Bettembourg 1-6

Paul Wilwerding (SC Ell): «Je me montre très satisfait de la prestation de mes joueuses, pratiquement à tous les niveaux, avec une domination sur le plan physique et dans la construction de jeu. Je nourris un petit regret tout de même: un manque de concrétisation de nos occasions de but (malgré deux buts annulés) avant la pause (1-0) dans une super bonne première mi-temps. En seconde période, excepté les dix premières minutes, on a été à nouveau supérieurs, mais avec plus d'efficacité... mais paradoxalement moins bons qu'en première mi-temps. Si on encaisse un but en début de seconde mi-temps, cela peut changer la donne. Mais à 2-0, le match était dit.» SC Ell - Itzig/Canach/CeBra 4-0