Les Messins s’en vont à Monaco ce dimanche (17h) avec le fol espoir de parvenir à y décrocher un résultat positif. Carmelo Micciche, l’ex-grenat, est attentif aux résultats de son ancienne formation qui recevra ensuite Nice (27 janvier) avant d’aller défier Marseille. Lourd programme.



Interview: Hervé Kuc



Carmelo, le FC Metz va beaucoup mieux. Est-il capable d’aller s’imposer à Monaco?

Monaco n’est certainement pas Saint-Etienne. Face aux Verts, Metz a fait un très bon match mais son adversaire ne m’a pas franchement plu. Sincèrement, cela ne va pas être du tout évident d’aller gagner sur le sol monégasque mais j’espère que les partenaires de Cohade pourront revenir avec un point en poche. C’est un pronostic du cœur et je sais que 95% des gens vont miser sur une victoire des hommes de Jardim. A Monaco, Metz va devoir sortir un gros match.

Le programme messin est copieux: Monaco, Nice, Marseille et Montpellier sont au programme avant deux déplacements d’affilée à Troyes et Guingamp. Etes-vous optimiste?

On va déjà analyser les trois prochaines rencontres: si Metz arrive à engranger quatre points cela sera déjà très bien. Les Messins ont les armes pour distancer Nice qui me semble moins bien. J’ai l’impression que Marseille a plus de mal à s’imposer à domicile qu’à l’extérieur et les Grenats auront une carte à abattre au Vélodrome. Ensuite, la réception de Montpellier ne me paraît pas insurmontable puisque le FC Metz a su s’y imposer (3-1).

Kawashima et Dossevi sont deux des éléments les plus en vue et les plus réguliers de la formation confiée à Hantz. Qu’en pensez-vous?

Matthieu Dossevi est vraiment un très bon joueur. Déjà face à Strasbourg (3-0), il avait su être décisif. Il a connu un léger passage à vide mais il revient très bien. Eiji Kawashima fait le boulot, il est sérieux et il sera précieux jusqu’au terme du championnat. Il y a un trou de six points à combler et Metz aura besoin de joueurs au top de leur forme pour le combler. Cela ne se fait pas aussi facilement surtout que les concurrents au maintien engrangent tous des points à chaque journée et de façon assez régulière.

Les Messins doivent-ils jouer leur chance à fond en 16es de finale de la Coupe de France face à Tours mercredi prochain?

Non. Je pense qu’ils doivent faire l’impasse sur cette rencontre surtout que Nice arrivera trois jours plus tard à Saint-Symphorien. Le championnat est primordial et en cas de résultat négatif à Monaco, il faudra alors à tout prix s’imposer face aux Aiglons pour espérer encore un peu. A Tours, il faudrait peut-être aligner des jeunes et trois ou quatre cadres ou alors des joueurs en manque de temps de jeu. La répétition des matchs et des efforts pourraient jouer en défaveur des Messins s’ils ne récupéreraient pas bien.

L'enjeu de la rencontre

Le FC Metz (20e, 15 points) s’en va à Monaco (4e, 43 points) avec les défaveurs du pronostic mais avec de la confiance en plus et des certitudes supplémentaires sur son jeu. Le succès décroché face aux Verts (3-0) doit définitivement convaincre le groupe mis à disposition de Frédéric Hantz de ses réelles capacités à s’imposer face à des concurrents de son rang. A Monaco, la mission sera hautement plus délicate que face à des Stéphanois complètement hors-sujet, surtout au cours du premier acte.

Le groupe probable

Kawashima et Beunardeau; Rivierez, Balliu, Selimovic, Diagne, Niakhaté, Bisevac, Palmieri, Assou-Ekotto (?), Goudiaby (?); Cohade, Mandjeck, Poblete, Philipps (?), Dossevi, Roux, Milicevic; Rivière, Niane.

Le « prono » de la rédaction

Le cri du cœur face à la réalité sportive. Le FC Metz est en forme mais Monaco présente de solides arguments dans toutes les lignes de sa formation. La mission est donc très périlleuse. Notre pronostic : 1-1.