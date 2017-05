Le FC Metz (14e, 43 points) en termine avec son parcours en Ligue 1 en se déplaçant à Guingamp (10e, 47) ce samedi (20h). Une ultime étape commentée par Albert Cartier, en partance de Sochaux et qui se montre heureux pour Philippe Hinschberger et ses hommes.

Interview: Hervé Kuc

Albert, comment analysez-vous la saison du FC Metz ?

Les Messins ont essentiellement acquis leur maintien en Ligue 1 à domicile même s’ils ont réussi quelques bons coups à l’extérieur. Ils ont connu des moments délicats mais c’est logique car la Ligue 1 est très difficile. Le FC Metz s’en est finalement bien sorti face à des formations qui, ces dernières saisons, présentaient une expérience de la Ligue 1 plus affirmée. Le club a fait ce qu’il fallait au bon moment. C’est un maintien logique. Regardez Guingamp, qui a effectué six premiers mois absolument superbes puis qui a peiné lors du second acte. Rien n’est facile et rien n’est acquis. Malgré des défaites au score assez élevé, jamais les Messins n’ont baissé les bras: c’est aussi une des qualités qu’il faut avoir pour se maintenir à ce niveau d’exigence.

Philippe Hinschberger va prolonger sa mission en Ligue 1 sous les couleurs messines…

Cela me paraît tout à fait logique. Je suis ravi, vraiment, et même très heureux pour Philippe avec qui j’entretiens une vraie relation de respect et d’amitié. Il le mérite car il a réalisé deux objectifs en dix-huit mois: une montée et un maintien. Ensuite, j’estime que c’est une bonne chose pour le club: quand on veut s’améliorer il faut avoir de la continuité dans le travail et dans le choix des hommes. Philippe va pouvoir bénéficier d’un soutien supplémentaire, d’une confiance plus importante de la part des différents acteurs messins et je suis persuadé que le FC Metz réussira une saison encore plus aboutie en 2017-2018. Tout ceci va donner plus de force à Philippe qui a su parfaitement gérer tous les aléas d’une saison au plus haut niveau.

Les Messins s’en vont à Guingamp ce samedi. Est-ce une «rencontre en bois»?

Certainement pas! Il ne faut jamais négliger le sportif ni là l’aspect financier: il y a un peu plus d’un million d’euros qui peuvent entrer dans les caisses du club s’il parvenait à terminer à la 11e place. Ce n’est pas rien mais même si ce n’était «que» 150.000 euros, les joueurs doivent comprendre que c’est un enjeu important, cela mérite qu’ils «se mettent le cul par terre». Les joueurs professionnels ne peuvent nullement se dire qu’il y a des parties «en bois» à disputer dans leur carrière.

Votre collaboration avec le FC Sochaux (11e, 46 points, L2) va s’achever. Où serez-vous la saison prochaine?

Effectivement, nous avons décidé, d’un commun accord, de nous séparer. J’ai vécu de belles choses ici en à peu près 20 mois de présence. Nous avons assuré le maintien et l’objectif de cette saison était de finir parmi les huit premiers et notre troisième place à Noël a certainement nourri des espoirs mais la montée n’était pas l’objectif fixé. Depuis plusieurs semaines on fait jouer des jeunes de 17 ans. Nous avons réussi à vendre deux joueurs et faire rentrer 5 millions d’euros dans les caisses, chose qui n’était pas arrivée au club depuis quelque temps. Mon avenir? J’ai des contacts depuis quelques semaines avec des formations de Ligue 1 et Ligue 2. On discute, on échange. La Belgique et la Grèce, où j’ai passé des moments forts, sont également des points de chute possibles. Tout se décidera après la réception de Troyes ce vendredi et devrait être entériné vers le 1er juin. Personnellement, j’avais besoin de voir autre chose même si à Sochaux j’ai découvert des aspects du football qui m’ont beaucoup plu.