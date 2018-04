La campagne des classiques printanières s'est terminée en apothéose ce dimanche avec la victoire de Bob Jungels (Quick-Step) dans «La Doyenne», Liège-Bastogne-Liège.

Liège-Bastogne-Liège: Bob Jungels embrasse la «Doyenne»

(DH). - La campagne des classiques printanières s'est terminée en apothéose ce dimanche avec la victoire de Bob Jungels (Quick-Step), en solitaire, dans la 104e édition de la«Doyenne», Liège-Bastogne-Liège.

Il succède à deux autres Luxembourgeois, Andy Schleck en 2009, et Marcel Ernzer en 1954.

«Je me sentais très bien toute la journée», a indiqué le coureur de 24 ans à l'arrivée. «J'ai essayé de partir et ça a marché. Le but était de mettre mon leader, Julian Alaphilippe, dans les meilleures conditions. C'est encore irréel ce qui m'arrive. C'est incroyable, ma famille était sur la ligne d'arrivée. Je suis très ému et très fier de mon équipe après ce printemps incroyable», a-t-il encore indiqué à la télévision belge.

Jungels, de l'équipe Quick-Step, a battu le Canadien Michael Woods et le Français Romain Bardet. Julian Alaphilippe, a pris la quatrième place.



A 25 ans, le Luxembourgeois s'est déjà signalé plusieurs fois, notamment dans le Giro dont il a porté le maillot rose et gagné une étape (6e en 2016, 8e en 2017).

Dans la 104e édition - ensoleillée - de la plus ancienne des classiques cyclistes, la course ne s'est dénouée que dans la côte de la Roche-aux-Faucons, à 20 kilomètres de l'arrivée, après la fin de l'échappée matinale (Baugnies pour dernier rescapé).

Jungels s'est dégagé au sommet et s'est assuré une cinquantaine de secondes d'avance sur un groupe de poursuite qui s'est mal entendu malgré les tentatives de l'Irlandais Dan Martin.

Alaphilippe a joué le rôle de chien de garde et seul, le Belge Jelle Vanendert, s'est rapproché de Jungels en sortant dans la côte de Saint-Nicolas, aux 6 kilomètres, sans parvenir à reprendre l'homme de tête.

Jungels a apporté un nouveau succès à la formation Quick-Step, dominatrice dans les classiques de printemps. L'équipe belge a notamment gagné le GP E3 et le Tour des Flandres (Terpstra) ainsi que la Flèche wallonne (Alaphilippe).

