«Les trois points sont obligatoires en Lituanie»

L'athlétique défenseur de l'Apollon Limassol Vahid Selimovic (22 ans) évoque son entrée en sélection, son premier but contre Madagascar, sa vie sous le soleil chypriote et sa double nationalité luxembourgeoise et serbe.

Vahid, quelles sont vos impressions après ces quelques jours de stage avec l'équipe nationale A luxembourgeoise?

Vahid Selimovic. - «D'abord, je suis très heureux que le sélectionneur m'ait fait confiance en me convoquant. Je connaissais déjà beaucoup de joueurs du cadre. Cela date de mon époque messine. Je trouve que c'est un groupe qui regorge de talents et qui peut vraiment faire quelque chose sur la scène internationale. Jusqu'ici, je partageais ma chambre à Lipperscheid avec le jeune Seid Korac, mais il est rentré à la maison lundi (suite à l'arrivée des Gerson, O. Thill, Chanot et Rodrigues, ndlr). De plus, j'ai souvent été en contact avec le coach Luc Holtz par le passé. Son travail remarquable accompli à la tête de la sélection depuis de nombreuses années prouve qu'il est un bon entraîneur. Il sait bien dialoguer avec les joueurs. C'est un coach qui sait très bien ce qu'il veut, il a son plan de jeu. Notre job est de l'appliquer en match.

Vous avez fêté votre première sélection dimanche en amical contre Madagascar (3-3). Comment analyseriez-vous à froid votre prestation?



Déjà, je remercie le coach de m'avoir accordé sa confiance en me titularisant dès ce premier match. Il faisait très chaud, une chaleur éprouvante pour les organismes. Ce n'était donc pas facile, et en plus, je trouve que Madagascar est une très bonne équipe. Nous sommes idéalement rentrés dans le match, avec ce 1-0 très tôt (Vincent Thill, 2e minute, ndlr). Je pense qu'on aurait dû faire le 2-0 au bout d'un quart d'heure. Ensuite, nous avons connu une phase de moins bien, et nous avons commis quelques petites erreurs facilement corrigibles. Mais, à l'arrivée, je pense qu'on devait gagner ce match. Quant à ma prestation personnelle, je dirais que je peux et que je dois faire beaucoup mieux. Mais je suis heureux d'avoir pu jouer pour le Luxembourg, et marquer ainsi dès mon premier match, c'est un bonus.

Vous êtes un pur défenseur central. Avez-vous déjà évolué à d'autres postes dans votre jeune carrière?

Chez les (très) jeunes, jusqu'à l'âge de 15 ans, je jouais au milieu de terrain, en numéro 6. Après, j'ai reculé dans la ligne arrière. En Ligue 1 avec le FC Metz (saison 2017-2018, ndlr), dans le système en 3-5-2 à l'époque, j'ai occupé le poste de central droit. Une fois encore, j'ai joué arrière-droit, mais pour le reste, je me suis confiné à ce rôle de défenseur central.

Le Centre de formation du FC Metz reste une référence en la matière.



Quelles sont vos qualités spécifiques à ce poste?

J'aime construire le jeu calmement en partant de l'arrière, par une bonne relance. J'essaie toujours de créer quelque chose. J'ai un bon jeu long, je suis capable de réaliser de longues transversales. Je pense avoir une bonne vision du jeu. Au marquage individuel et dans les duels, je suis costaud. Je suis aussi capable de me débrouiller avec les deux pieds.

Vous avez fréquenté le Centre de formation du FC Metz où vous avez effectué toutes vos classes de footballeur de 2005 à 2016. Conseilleriez-vous à un jeune Luxembourgeois talentueux de le rejoindre?

Sans hésiter! C'est un club qui abat un super travail au niveau de la formation des jeunes. C'est une référence en la matière, et il a l'avantage d'être tout près du Luxembourg aussi. Tout au long de ma formation, j'ai connu plusieurs coaches, et je peux dire que j'ai à chaque fois appris quelque chose de nouveau auprès de chacun d'eux. Ils m'ont tous marqué.

Après ces années chez les jeunes, vous touchez le graal lors de la saison 2017-2018, avec 13 matches joués en équipe première en Ligue 1 et trois matches en coupes. Quels souvenirs en gardez-vous?

C'est un honneur et un bonheur d'avoir pu jouer en Ligue 1, que je considère comme un des meilleurs championnats en Europe. Cela m'a directement donné beaucoup d'expérience dès le début de ma carrière. J'ai appris énormément de choses cette saison-là, même s'il ne s'agissait que d'une quinzaine de matches. Cela me sert encore aujourd'hui, et me servira encore dans le futur.

C'est un plaisir de travailler à Chypre: tu te réveilles sous un ciel bleu, puis tu pars à l'entraînement...

Puis survient, en janvier 2019, ce transfert plutôt improbable à l'Apollon Limassol, dans le championnat chypriote...

J'avais fait toute la préparation estivale de la saison 2018-2019 avec le FC Metz, et je me suis rapidement blessé: une fracture de fatigue à un tibia qui a entraîné une indisponibilité totale de quatre mois sans jouer. Après, c'était un peu compliqué pour récupérer une place, et comme je voulais absolument jouer, j'ai accueilli cette offre de l'Apollon Limassol favorablement. Je n'ai pas hésité une seule seconde.

Comment s'est déroulée votre intégration là-bas?

J'ai été très bien accueilli. On m'a d'emblée affirmé que je jouerais. J'ai senti la confiance de la part des dirigeants et du staff technique. De plus, il y a quatre joueurs français, ainsi qu'un Serbe et un Croate (Selimovic parle couramment le serbo-croate, ndlr) dans l'effectif, ce qui a encore accéléré et facilité mon intégration. La vie en dehors du terrain est assez différente de celle ici; déjà, le climat n'est pas le même, il fait beau tous les jours, même en hiver, c'est un plaisir de travailler là-bas: tu te réveilles sous un ciel bleu, puis tu pars à l'entraînement...

Vous avez disputé huit matches de championnat et deux de Coupe de Chypre, pour un total de 765 minutes de jeu. Comment jugez-vous votre demi-saison à l'Apollon Limassol?

Je trouve que c'est une bonne demi-saison. Au club, ils sont contents de mes performances et de mon rendement. Je pense que j'ai progressé et que j'ai gagné un peu en masse musculaire. Le travail de fond est excellent et était axé plus dans le sens du développement du haut du corps.

Le club a fini troisième du championnat, derrière l'APOEL Nicosie et l'AEK Larnaca, et disputera l'Europa League cette saison. Quels sont les objectifs en vue de la saison prochaine?

L'Apollon Limassol vise toujours le titre. Le championnat et la Coupe, l'ambition est de gagner les deux. C'est une question de tradition! (le palmarès du club renseigne trois titres de champion, neuf Coupes de Chypre et deux Supercoupes, ndlr). On aura aussi l'ambition de se qualifier pour les poules de l'Europa League. Ce sera la première fois que je jouerai les qualifications de l'Europa League, c'est quelque chose qui m'excite, même si les vacances seront courtes cet été...

Votre contrat à l'Apollon court jusqu'au 31 mai 2021. Même si le niveau est très acceptable, considérez-vous ce club comme une simple étape dans votre carrière?

Bien sûr, je vise plus haut que cela. Certes, le niveau est bon, mais je veux toujours aller le plus haut possible. La Premier League anglaise me fait rêver. J'aime bien aussi les championnats espagnol et italien. Depuis tout petit, je suis un supporter de Manchester United. Ce serait un rêve d'y jouer.

Vous possédez la double nationalité luxembourgeoise et serbe et avez même disputé un match avec la sélection U19 de Serbie le 24 février 2016. Comment cela s'était-il passé?

Très bien. J'étais titulaire et j'ai joué tout le match. Il s'agissait d'un match amical joué à Sofia, et nous l'avions emporté 2 à 0. C'était une préparation en vue des qualifications pour l'Euro. C'était un bon match et une belle expérience aussi.

Vous avez ensuite opté définitivement pour la nationalité «footballistique» luxembourgeoise. Pour quelles raisons?

Je suis toujours resté en contact régulier avec le sélectionneur qui a toujours cru en moi. Puis, de mon côté, n'oublions pas que je suis né au Luxembourg et que j'y ai accompli le début de ma scolarité: le Luxembourg m'a beaucoup apporté, et je souhaite le lui rendre en retour en défendant les couleurs luxembourgeoises. Je précise que cela n'a rien à voir avec les résultats en hausse des Roud Léiwen sur la scène internationale.

En Serbie, je vivrai cela de façon un peu émotionnelle, mais il faut tâcher de rester professionnel.

Vous aviez déjà été convoqué par Luc Holtz en mars pour les matches aller contre la Lituanie et l'Ukraine, mais vous aviez dû décliner pour cause de blessure. Comment aviez-vous vécu cette déception à l'époque?

Les blessures font partie du sport, et du football en particulier, ce sont des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. C'est ce que j'appellerais les risques du métier. A l'époque, j'ai en effet souffert d'une petite élongation musculaire, qui m'a empêché de répondre positivement. C'était dommage, car j'étais vraiment motivé à l'idée de rejoindre la sélection déjà en mars. Mais le coach m'a tout de suite rassuré, en m'assurant qu'il me rappellerait la fois suivante, c'est-à-dire maintenant, en juin.

... et vous voilà international luxembourgeois! La sélection qui dispute les éliminatoires de l'Euro 2020 dans le groupe B, en compagnie d'une certaine... Serbie. Les deux pays s'affronteront deux fois en automne: avez-vous déjà cerclé de rouge dans votre agenda les dates de ces deux rencontres?

Bon, pour l'instant, je me concentre avec toute l'équipe et le staff sur ces matches en Lituanie et en Ukraine. Après, on verra effectivement avec la Serbie. Mes parents sont Serbes, ils viennent de là-bas, ils sont nés là-bas. Ce sera à coup sûr une motivation supplémentaire pour moi. Surtout que j'ai encore beaucoup de famille en Serbie, à Novi Pazar exactement (sud-ouest, près de la frontière du Kosovo, ndlr), à un peu moins de 300 km de Belgrade. Je pense que, comme tout le monde, je vivrai cela de façon un peu émotionnelle, mais après, il faut tâcher de rester professionnel, froid et concentré sur le plus important: prendre des points sur le terrain. D'autant plus qu'il devrait y avoir en face, dans l'équipe serbe, plusieurs gars avec lesquels j'avais joué chez les U19 en 2016 contre la Bulgarie.

Avec le FC Metz, j'ai souvent joué sur du synthétique, donc j'ai une certaine habitude.

Mario Mutsch vient de tirer un trait sur sa longue et riche carrière internationale avec une 101e sélection. Vous êtes-vous fixé un objectif à ce niveau-là?

Je viens seulement de commencer ma carrière internationale. J'essaie juste d'apporter le maximum que je peux au groupe, et jouer le plus de matches possible.

Le Luxembourg affronte la Lituanie vendredi à Vilnius, puis l'Ukraine lundi à Lviv. Aviez-vous vu les matches aller contre ces deux adversaires en mars au Josy Barthel?

Oui, j'ai pu voir quelques extraits de ces deux matches.

Que pensez-vous de cette équipe de Lituanie, votre prochain adversaire? Les trois points sont-ils obligatoires?



Il n'existe pas de match facile, il faudra donner le maximum sur le terrain vendredi. Je pense en effet que les trois points sont une obligation pour nous. C'est en tout cas pour cela que l'on se déplacera à Vilnius.



... où le match se jouera sur une pelouse synthétique. Qu'est-ce que cela vous inspire?

Dans les catégories de jeunes au FC Metz, j'ai souvent joué sur du synthétique, donc j'ai une certaine habitude. Je ne pense pas que ce soit un problème, il n'y a rien de spécial à changer dans mon jeu. On s'y prépare en tout cas cette semaine en s'entraînant sur le terrain de Stegen.»