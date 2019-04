Du raz-de-marée de Deceuninck au zéro pointé de Lotto, coup de projecteur sur les classiques du Nord qui se sont achevées dimanche par la 117e édition de Paris-Roubaix.

Les tops et les flops des Flandriennes 2019

Les tops

1. Deceuninck. - La formation belge a dominé ses classiques pavés en s'offrant cinq succès (Stybar au Nieuwsblad et E3, Jungels à Kuurne, Jakobsen au GP de l'Escaut et Gilbert à Paris-Roubaix). Le Wolfpack a allié quantité et qualité dans ses victoires, de quoi rendre la concurrence envieuse. Mention spéciale au Luxembourgeois qui, pour sa première campagne sur les pavés, a marqué les esprits et servi de détonateur. On peut ajouter à ce formidable tableau de chasse la deuxième place de Japser Asgreen au Ronde sans oublier le succès de Julian Alaphilippe sur le premier monument de la saison (Milan-Sanremo).



2. Les cyclocross men. - En 2018, Wout Van Aert avait montré la voie en se classant dixième à Wevelgem et neuvième au Ronde, le Belge a joué à nouveau les premiers rôles durant ce printemps avec entre autres une deuxième place à Harelbeke. Malheureusement pour lui, la réussite n'a pas toujours été à ses côtés. Dimanche, ses deux courses-poursuite après un incident mécanique dans la Trouée d'Arenberg puis une glissade dans un virage suite à un changement de vélo ont plombé sa fin de course.



Son rival Mathieu Van der Poel a lui aussi laissé une très belle impression. Lauréat d'A travers les Flandres, le Néerlandais a lui aussi impressionné les observateurs sur le Tour des Flandres en se classant quatrième. Nul doute, ces deux protagonistes sont amenés à se retrouver sur le devant de la scène au cours des prochaines saisons.

3. Alberto Bettiol. - Le coureur italien a déjoué les pronostics en s'imposant au Tour des Flandres de brillante façon après avoir signé un joli numéro dans le Vieux Kwaremont et le Paterberg. Bettiol, déjà quatrième du GP de l'E3, a offert une belle publicité à sa formation Education First. La formation américaine est passée tout près d'un podium à Roubaix mais les soucis de dérailleur de Sep Vanmarcke dans le carrefour de l'Arbre ont hypothéqué les chances du coureur belge.

Les flops



1. Peter Sagan. - L'ancien champion du monde a été malade lors de sa préparation des classiques. Au contraire de la saison dernière, le chef de file de la Bora a donné l'impression de courir après sa forme et de subir les événements. Pour la première fois depuis 2015, son palmarès «flamand est vierge». Sa cinquième place, dimanche à Roubaix, reste sa meilleure prestation de cette campagne 2019. Est-ce seulement un retard de préparation afin d'être performant jusqu'à Liège-Bastogne-Liège?

2. Trek. - Bien sûr, il y a eu la deuxième place de John Degenkolb sur Gand-Wevelgem mais on était en droit d'attendre beaucoup plus d'une équipe qui avait réussi à placer en 2018 un ou deux coureurs dans le Top 10 des classiques belges (Stuyven 4e du Nieuwsblad, 6e à l'E3 et 7e du Ronde - Pedersen 5e à Waregem et 2e du Tour des Flandres). Dimanche sur le vélodrome roubaisien, Jasper Stuyven est arrivé à une anonyme 27e place (à 2'38" de Gilbert).

L'équipe américaine, qui misait énormément sur l'Enfer du Nord, n'a jamais été en mesure de jouer les premiers rôles sur les pavés. La dixième place du jeune Italien Matteo Moschetti (22 ans) au GP de l'Escaut reste le meilleur résultat des troupes de Luca Guercilena.

3. Lotto. - La troisième place de Tim Wellens sur les routes du Nieuwsblad laissait présager un joli printemps pour la formation belge. Alors que sa grande rivale (Deceuninck) alignait les succès, l'équipe Lotto a dû se contenter de la cinquième place de Tiesj Benoot sur A travers la Flandre.



Trop peu pour une formation incapable de jouer la gagne sur ses terres. La dernière victoire des hommes de Marc Sergeant sur les Flandriennes date de 2016, Jens Debusschere avait triomphé à Waregem, quelques jours après le succès de Sean De Bie, lauréat des Trois jours de Flandre Occidentale. Comble de malchance, Benoot a traversé le pare-brise arrière d'une voiture d'équipe sur la route de Roubaix. L'ancien vainqueur des Strade Bianche souffre de contusions de l'épaule droite, du rachis lombaire et de la hanche droite et de multiples dermabrasions.