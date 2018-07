Le Fola Esch s'est qualifé ce jeudi pour le 2e tour de qualification de l'Europa League en allant s'imposer 4-5 sur la pleouse des Kosovars de Pristina lors de la séance de tirs au but. Comme au match aller, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager (0-0).

Les tirs au but favorables au Fola

Le Fola Esch s'est qualifé ce jeudi pour le 2e tour de qualification de l'Europa League en allant s'imposer 4-5 sur la pleouse des Kosovars de Pristina lors de la séance de tirs au but. Comme au match aller, les deux équipes ne sont pas parvenues à se départager (0-0).

Après le match nul de l'aller 0-0, les deux équipes ont remis le couvert lors de cette manche retour. 0-0 après 90 minutes, 0-0 à l'issue des prolongations, c'est donc lors de la séance des tirs au but que les Eschois ont validé leur ticket pour le tour suivant où ils défieront les Belges du Racing Genk, ce jeudi 26 juillet à 20h.

Comme au match aller, les deux formations se sont neutralisées, les locaux ont eu le monopole du ballon alors que les Luxembourgeois ont été les plus dangereux. Les joueurs de Thomas Klasen étaient mal embarqués dans la séance des tirs au but après les tentatives manquées de Sacras et Muharemovic. Mais les Kosovars ne parvenaient pas à inscrire leurs deux derniers penalties.



Dikaba manquait lui aussi la cible à 3.3 mais Boshnjaku ne concluait pas. Finalement Mersch signait le 4-5 avant qu'Arago ne frappe le poteau de Hym. Comme la saison dernière, le Fola poursuit l'aventure européenne mais il devra montrer un tout autre visage face aux Limbourgeois.



Pristina - Fola 0-0 (4-5 t.a.b.)



Stade Olympique Adem Jdashari de Mitrovica, arbitrage de M. Schnyder (SUI) assisté par MM. Köbeli et Kurnazca.

Tirs au but: 0-1 Bensi, 1-1 Dallku, 1-1 Sacras, 2-1 Korenica, 2-2 Hadji, 3-2 Thaci, 3-3 Chrappan, 3-3 Pefqeli, 3-3 Muharemovic, 3-3 Hoxha, 3-3 Dikaba, 3-3 Boshnjaku, 3-4 Klapp, 4-4 Haliti, 4-5 Merch, 4-5 Arago.

Corners: 6 (2+3+0+1) pour Pristina; 10 (4+1+1+4) pour le Fola.

Cartons jaunes: Haliti (14e), Korenica (38e), Dallku (112e) à Pristina, Klapp (55e), Dikaba (100e) au Fola.



FC PRISTINA: Bekaj; Thaci, Dallku (cap.), Haliti, Arago; Mankenda (77e Pefqeli), Mustafa, Ahmeti (98e Boshnjaku), Korenica; Khalid, Jasharoski (93e Hoxha).



Joueurs non alignés: Muqiqi, Bashiru, Bekteshi, Osmani.

Entraîneur: Mirel Josa.

CS FOLA: Hym; Laterza (66e Mersch), Bernard, Chrappan, Kirch (106e Sacras); Muharemovic (cap.), Dikaba; Klapp, Corral, Saiti (72e Bensi); Hadji.

Joueurs non alignés: Cabral, Frere, Sinani, Klein.

Entraîneur: Thomas Klasen.