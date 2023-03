Hesperange, Dudelange, Niederkorn et l'Union Titus Pétange se sont mis au diapason ce mercredi soir pour rendre encore un peu plus folle cette fin de saison en BGL Ligue.

22e journée en BGL Ligue

Les ténors font entendre leur voix

Christophe NADIN Hesperange, Dudelange, Niederkorn et l'Union Titus Pétange se sont mis au diapason ce mercredi soir pour rendre encore un peu plus folle cette fin de saison en BGL Ligue.

Parallélisme

La lutte pour le titre et celle pour le podium se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Trois points séparent les deux premiers comme les deux suivants. Les quatre protagonistes l'ont emporté en ce milieu de semaine de façon plus ou moins convaincante. La palme revenant à Niederkorn qui a surclassé Hostert (6-0) et à Hesperange qui a distancé Differdange après la pause (4-0).

22, v’là les pièges! Hesperange face à Differdange et l’Union Titus Pétange à Rosport s’apprêtent à négocier des virages dangereux pour rester en course pour le titre pour les uns, pour un billet européen pour les autres.

L'ampleur des scores n'est pas un mince détail car la différence de buts sera le facteur pris en compte en cas d'égalité à la fin de la saison. Pour la quête du Graal, net avantage au Swift (+14) par rapport à Dudelange alors que le Progrès a profité de cette journée pour repasser devant le Titus Pétange (+1).

Les quatre clubs ont aussi souligné la date du dimanche 16 avril. Hasard du calendrier, ils rencontreront leur concurrent direct ce jour-là. Dudelange se déplacera au Holleschbierg alors que le Progrès ira à Pétange. Tout ça quatre jours après les huitièmes de finale de la Coupe de Luxembourg dans lesquels les quatre équipes sont toujours impliquées. Le mois d'avril s'annonce incandescent.



L’homme

Elias Filet. On le découvre au fil des journées mais on dirait que le jeune attaquant de Niederkorn a définitivement apprivoisé le championnat luxembourgeois. Ce mercredi, il a inscrit un triplé contre l'US Hostert. Le Progrès a fait passer une sale soirée à son adversaire du jour (6-0), lui renvoyant l'ascenseur après sa défaite au Gréngewald lors de la phase aller.

Filet facture désormais 17 buts depuis le début de la saison et devient le deuxième meilleur buteur de la compétition. Symbole de la cohabitation entre Sochaux et Niederkorn, l'attaquant protéiforme de 21 ans, que l'on retrouve avec autant d'aisance sur une aile qu'en pointe, est le neuvième joueur à réussir un triplé depuis le début de la compétition après Dominik Stolz et Rayan Philippe (Hesperange), Samir Hadji et Dejvid Sinani (Dudelange), Bertino Cabral et Gonçalo Almeida (Differdange), Sam Crowther (Rosport) et Alexis Larrière (Jeunesse).

Le chiffre

4. L'entraîneur de Hesperange, Pascal Carzaniga, s'est transformé en fétichiste des nombres à l'issue du duel gagné par son équipe face à Differdange. «Quatre, c'est notre chiffre», jubilait-il en faisant référence aux quatre buts inscrits par les siens. Clément Couturier, Rayan Philippe, Mehdi Terki et El Hadi Belameiri ont tour à tour secoué les filets d'un Guillaume Cappa peu à son affaire pour son retour au Holleschbierg. C'est la neuvième fois depuis le début de la saison que le Swift inscrit quatre buts dans un match. D'où la piqûre de rappel du coach. Derrière ces chiffres, il y a ce nouvel élan pris par le leader après des semaines un peu moins fastes. Une question d'efficacité selon le coach qui soulignait que son club s'était procuré plus d'occasions dans les matchs précédents que ce mercredi, sans pouvoir les concrétiser.

Le défi

Petit à petit, l'US Mondorf fait son nid. Libéré depuis que le maintien est assuré, le club de la cité thermale s'est lancé un nouveau défi. Celui d'améliorer son meilleur classement: une historique sixième place décrochée en 2018. Il fallait pour ça écarter Mondercange ce mercredi soir. Une mission accomplie en deux temps et surtout grâce à une fin de match du tonnerre qui a vu les locaux inscrire trois buts en dix minutes pour enfoncer une équipe de Mondercange qui avait ouvert le score en première mi-temps.

L'USM campe aujourd'hui à la sixième place avec 34 points. Le Racing pointe un rang plus haut avec deux unités de plus au compteur. La venue du Swift dimanche tombe à point nommé pour faire la une! Sans oublier la Coupe de Luxembourg qui peut aussi réserver une belle surprise au club entraîné par Manu Correia.

Les résultats

Le classement





