Deux autres clubs anglais ont rejoint ce mercredi soir l'Ajax Amsterdam et le FC Barcelone en demi-finales de la Ligue des champions. Les Reds ont pris la mesure des Dragons à Porto tandis que le duels made in Premier League est revenu à Tottenham aux dépens de City.

Les Spurs à la folie, Liverpool confirme

La soirée de mardi nous avait apporté une confirmation, la maîtrise du Barça de Lionel Messi, et une surprise, ou pour le moins une demi-surprise, avec la qualification de la jeune garde de l'Ajax aux dépens de la Juventus de Cristiano Ronado. Les rencontres de mercredi allaient-elles être du même tonneau?

Le duel entre Manchester City et Tottenham a en tout cas tenu toutes ses promesses avec un début de match de pure folie à l'Etihad Stadium avec quatre buts inscrits dans les onze premières minutes du match. Du jamais vu en Ligue des champions et encore moins en quart de finale d'une Coupe d'Europe.

C'est d'abord Sterling qui enveloppait une frappe enroulée «à la Messi» pour ouvrir le score (4e) avant que le Sud-Coréen Son ne fasse complètement oublier l'absence de Kane en inscrivait un doublé en trois minutes (1-2, 7e et 10e): une frappe du pied droit passait sous la jambe gauche d'Ederson et un plat du pied de toute beauté faisait mouche. Par deux fois Laporte avait mal relancé permettant aux Spurs de prendre un avantage... de courte durée.



En effet, moins de soixante secondes plus tard, Bernardo Silva, dans la surface, profitait d'un service d'Agüero pour égaliser avec l'aide involontaire de Rose (2-2, 11e).

Avec deux buts à inscrire pour se qualifier pour les demies, City insistait et inscrivait un troisième but lorsque De Bruyne envoyait un centre fuyant à ras de terre. Au deuxième poteau, Sterling était à la conclusion (3-2, 21e).



Avant la mi-temps, les Spurs perdait Sissoko, blessé à l'adducteur droit. Privé d'un de ses hommes de base de son milieu de terrain depuis le début de la saison (24 titularisations), Mauricio Pochettino lançait Llorente, un avant-centre. Pari osé?

Pas au vu de l'occasion de l'attaquant basque à la 58e minute, un coup de tête repoussé par Ederson qui répondait à l'excellente intervention de Lloris (54e), mais le gardien des Bleus allait s'avouer battu à la 59e minute. Superbement servi par un De Bruyne revenu au sommet de son art, Agüero, excentré côté droit, frappait de près et en force pour s'offrir son sixième but en sept rencontres de C1 (4-2, 59e).

Mais il était dit que ce match incroyable ne devait pas en rester là. Les Spurs arrachaient leur qualification suite à un corner de Trippier repris, de la hanche, par Llorente (4-3, 73e). C'est ainsi que Maurico Pochettino a gagné son pari sur Pep Guardiola malgré l'entrée de Sané à la place de Mendy.

Pour conclure, un énième rebondissement allait pimenter cette rencontre quand Sterling trompait Lloris pour la qualification mais l'arbitre refusait le troisième but de Sterling (90+3).



Fernando Llorente reprend le corner de Kieran Trippier de la hanche et offre la qualification à Tottenham. Photo: AFP

Les Reds assurent et joueront contre le Barça



Iker Casillas réclame un hors-jeu mais le but de Sadio Mané sera validé par le VAR. Photo: AFP

Goût de bouchon ou grand cru pour Porto qui rendait deux buts de retard à une formation de Liverpool toujours en lice pour le titre en Angleterre?

Les Dragons ont entamé la rencontre avec beaucoup d'envie et se sont procurés des occasions mais ont cruellement manqué de justesse comme en témoigne les six tirs cadrés seulement sur leurs quinze frappes au but en première période. Et comme souvent en pareil cas, l'adversaire en profite. C'est ainsi que Liverpool, sur sa seule véritable occasion, a ouvert le score à la 28e minute.



Un but d'abord annulé par l'arbitre pour une position de hors-jeu avant qu'il ne consulte la VAR et accorde le but à Mané. L'ancien du FC Metz avait profité d'une service de Salah - qui aurait demander à quitter le club - pour tacler le ballon et tromper Casillas.



Pas abattus, les Dragons repartaient de plus belle à l'entame de la seconde période (69% de possession de balle) sans toutefois trouver la faille. Au contraire des Reds qui doublaient la mise par l'intermédiaire de Salah (65e). L'Egyptien trompait Casillas du pied gauche suite à une contre-attaque bien menée dans l'axe par Alexander-Arnold.



Le FC Porto sauvait logiquement l'honneur lorsque Militao s'élevait plus haut que tout le monde pour reprendre un corner tiré par Telles et ainsi enfin tromper Alisson (69e).

Mais il était dit que Liverpool s'imposerait à nouveau face à Porto (5-0 la saison dernière). Mané ratait le doublé, mais Firmino (77e) et Van Dijk (84e) fixait le score à 4-1 pour les Reds.



Liverpool rejoint ainsi Tottenham en demi-finales de la Ligue des champions. Les Spurs défieront l'Ajax alors que Liverpool sera opposé au Barça. Matches aller les 30 avril et 1er mai et rencontres retour les 7 et 8 mai.

Duel de capitaine entre Hector Herrera etJames Milner. Photo: AFP

Les résultats des quarts de finale retour

Joués mardi



Juventus Turin (ITA) - Ajax Amsterdam (NED) 1-2

FC Barcelone (ESP) - Manchester United (ENG) 3-0

Joués mercredi



Porto (POR) - Liverpool (ENG) 1-4



Manchester City (ENG) - Tottenham (ENG) 4-3