Philadelphie et Toronto sont dos à dos dans leur duel des demi-finales de la conférence Est des play-offs NBA, après la nette victoire des Sixers à domicile (112-101), jeudi.

Sport 2 min.

Les Sixers reprennent espoir

Philadelphie et Toronto sont dos à dos dans leur duel des demi-finales de la conférence Est des play-offs NBA, après la nette victoire des Sixers à domicile (112-101), jeudi.

(AFP). - Le dernier billet pour la finale de la Conférence Est se jouera dimanche à Toronto. Le vainqueur de ce match n°7 décisif sera opposé à Milwaukee, vainqueur mercredi quatre victoires à une de son duel face à Boston.

Dos au mur, Philadelphie a livré son meilleur match des play-offs 2019. Les Sixers ont quasiment toujours fait la course en tête et menaient déjà de 15 points à la pause (58-43).

Ils ont compté jusqu'à 24 points d'avance (93-69) durant le quatrième quart-temps, avant de finir en roue libre et ménager leurs titulaires.

Jimmy Butler a marqué 25 points et Ben Simmons, très critiqué pour ses ternes prestations des matches précédents, a réagi avec 21 points, huit rebonds et six passes décisives.



Joël Embiid a lui apporté 17 points et 12 rebonds. Le pivot camerounais a terminé la rencontre avec un impressionnant «+/-» (statistique qui mesure son impact sur le jeu de son équipe) de +40.

Six joueurs des Sixers ont marqué dix points et plus.

Kawhi Leonard s'est démené pour ramener Toronto au score, en vain malgré ses 29 points en 40 minutes.



A l'Ouest, Portland s'est imposé à domicile face à Denver (119-108), et a donc renvoyé la série à un match 7 qui promet et qui sera disputé dimanche dans le Colorado.

Golden State sans Durant pour la fin de son duel contre Houston

Kevin Durant, ici face à James Harden (Houston) va beaucoup manquer aux Warriors. Photo: AFP

Le double champion NBA en titre Golden State sera privé de Kevin Durant, blessé au mollet droit, pour la fin de sa demi-finale de conférence Ouest contre Houston, a annoncé jeudi la franchise californienne. «L'examen réalisé ce jeudi matin confirme le premier diagnostic, contracture au mollet droit», ont indiqué les Warriors.

«Durant ne fera pas le voyage à Houston pour le match n°6 ce vendredi et va rester à Oakland pour recevoir des soins. Un nouvel examen aura lieu dans une semaine», ont-ils poursuivi.

Durant, meilleur marqueur de Golden State depuis le début des play-offs (34,2 points par match), s'est blessé mercredi lors du match n°5 remporté par son équipe 104 à 99. Golden State mène trois victoires à deux face à Houston et peut décrocher sa qualification pour sa cinquième finale de conférence Ouest de suite en cas de succès à Houston vendredi.

«C'est le meilleur joueur du championnat depuis le début de ces play-offs, il a été phénoménal, mais des joueurs de notre équipe qui n'ont pas eu encore leurs chances de se mettre en évidence, vont avoir maintenant l'occasion de le faire», a expliqué Steve Kerr.

En cas de victoire de Houston vendredi, les Warriors et les Rockets se départageront lors d'un septième et dernier match dimanche à Oakland. La situation de Golden State rappelle celle de Houston la saison dernière. Les deux équipes s'étaient affrontées en finale de la conférence Ouest et les Texans menaient 3 à 2 avant de perdre sur blessure leur meneur Chris Paul et d'enchaîner deux défaites de suite.

Les résultats de jeudi

Conférence Est

Philadelphie bat Toronto 112 à 101

Philadelphie et Toronto à égalité trois victoires partout



Conférence Ouest

Portland bat Denver 119 à 108

Portland et Denver à égalité trois victoires partout