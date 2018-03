Dans le cadre du tour final de Division 1 en catégorie Scolaires, les Dudelangeois du T71 sont allés s'imposer largement 45-87 samedi face au Basket Esch.

Les Scolaires du T71 sans pitié pour le Basket Esch

Après six rencontres jouées dans ce tour final qui regroupe six équipes, le T71 Dudelange occupe la tête avec 12 unités, devant le Sparta Bertrange (11) et la Résidence Walferdange (10).



Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Les Scolaires du T71 Dudelange Photo: Michel Dell'Aiera Les Scolaires du Basket Esch Photo: Michel Dell'Aiera Sean Lopez Persaud (à g., T71) et Dominique Badia (Basket Esch, en blanc) à la lutte pour le ballon Photo: Michel Dell'Aiera Edvin Sabotic (T71) va à l'anneau sous le regard impuissant d'Edvaldo Moreira (Basket Esch, n°12) Photo: Michel Dell'Aiera Edvin Sabotic (en noir, T71) part en dribble face à Konstantin Novakovic (n°6, Basket Esch) Photo: Michel Dell'Aiera Edvaldo Moreira (Basket Esch, en blanc) à la relance face à Ruben Vidal (n°7, T71) Photo: Michel Dell'Aiera Kevin Mendes, le coach du Basket Esch, les bras croisés Photo: Michel Dell'Aiera Maxime Barthelme (T71, n°10, à g.) tente de gêner la progression d'Edvaldo Moreira (Basket Esch, à dr.) Photo: Michel Dell'Aiera Konstantin Movakovic (Basket Esch, en blanc, n°6) tient fermement le ballon entre ses mains. N'en déplaise à Sean Lopez Persaud (T71, en noir à g.) Photo: Michel Dell'Aiera Konstantin Novakovic (Basket Esch, en blanc), cheveux au... vent Photo: Michel Dell'Aiera Edvaldo Moreira (Basklet Esch, n°12) évite la défense de Maxime Barthelme (à g., en noir, T71) Photo: Michel Dell'Aiera Le coach du Basket Esch, Kevin Mendes Luca Cillien (T71 Dudelange) Photo: Michel Dell'Aiera Konstantin Novakovic (à g., Basket Esch) à la poursuite de Jeff Keller (à dr., en noir, T71) Photo: Michel Dell'Aiera Nenad Musikic (à dr.), coach du T71 Dudelange, distille son discours à ses ouailles Photo: Michel Dell'Aiera

Quant au Basket Esch, il ferme la marche avec six points.