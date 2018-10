A l'occasion de la deuxième journée du championnat des Scolaires, Classe 1, le F91 Dudelange est allé s'imposer à Strassen sur le score sans appel et... tennistique de 0-6. Galerie photos!

Les Scolaires de Dudelange en mode tennistique à Strassen

Au classement après seulement deux journées, les ouailles d'Ivan Cacao Coelho caracolent déjà en tête avec six points sur six et une différence de buts de... +12 (13-1)! Suivent Etzella, Strassen et la Jeunesse à trois longueurs.



22 Ivan Cacao Coelho, l'entraîneur comblé des Scolaires du F91 Dudelange Photo: Stéphane Guillaume

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Ivan Cacao Coelho, l'entraîneur comblé des Scolaires du F91 Dudelange Photo: Stéphane Guillaume Le groupe des Scolaires 1 de l'UNA Strassen Photo: Stéphane Guillaume L'arbitre des débats, Jean-Marie Arend Photo: Stéphane Guillaume Le groupe des Scolaires 1 du F91 Dudelange Photo: Stéphane Guillaume Luca da Silva (UNA Strassen, n°11 de dos) fait face à Sofiane Ikene (F91 Dudelange) Photo: Stéphane Guillaume Daniele Schiavone, le coach des Scolaires 1 de l'UNA Strassen Photo: Stéphane Guillaume Les jeunes Strassennois Roef Brekelmans (à g.) et Robert de Buyser (à dr., capitaine), entourent Daniel Baroan (F91 Dudelange, en bleu) Photo: Stéphane Guillaume Hugo Antunes (F91 Dudelange, en bleu) conduit le ballon sous la menace d'Aymane Benhayoun (UNA Strassen) Photo: Stéphane Guillaume La frappe de Mamadou Bah (F91 Dudelange) Photo: Stéphane Guillaume Ivan Martino (en rouge et noir, UNA Strassen) et Mamadou Bah (F91 Dudelange) Photo: Stéphane Guillaume Matteo Marollo (UNA Strassen, en rouge et noir) à la relance, devant Sofiane Ikene (F91 Dudelange) Photo: Stéphane Guillaume Le contrôle de la tête de Daniel Baroan (F91 Dudelange, en bleu ciel).Robert de Buyser (UNA Strassen) apprécie. Photo: Stéphane Guillaume Le gardien des Scolaires dudelangeois, Louis Mousel fait apprécier sa relance au pied Photo: Stéphane Guillaume Le plat du pied de Yohann Torres (F91 Dudelange) Photo: Stéphane Guillaume Le Dudelangeois ^Hugo Antunes (en bleu ciel) poursuivi par Luca da Silva, (UNA Strassen) Photo: Stéphane Guillaume Jean-Marie Arend adresse un carton jaune à Robert de Buyser (UNA Strassen) Photo: Stéphane Guillaume Le gardien de Strassen, Jan Hubel, s'apprête à capter un envoi dudelangeois Photo: Stéphane Guillaume Dylan de Jesus (F91 Dudelange) à la rentrée de touche Photo: Stéphane Guillaume Un pas-de-deux entre Noah Hilger (UNA Strassen, en rouge et noir) et Yohann Torres (F91 Dudelange). Le ballon, lui, s'échappe... Photo: Stéphane Guillaume Lorenzo Hermesdorf (UNA Strassen, en rouge et noir) a les yeux rivés sur un ballon qui semble échapper à Sofiane Ikene (F91 Dudelange) Photo: Stéphane Guillaume Le ballon semble en lévitation devant Oscar Teerlinck (UNA Strassen) Photo: Stéphane Guillaume Une tentative de débordement de Paddy Bock (UNA Strassen, en rouge et noir). Le Dudelangeois Miguel Fernandes veille au grain. Photo: Stéphane Guillaume