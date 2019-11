La Roumanie, l'un des douze pays hôtes de l'Euro 2020, se rendra en Islande pour le compte des demi-finales des barrages, avant une éventuelle finale en Bulgarie ou en Hongrie, autre pays hôte, selon le tirage au sort effectué vendredi.

Sport 2 min.

Les Roumains défieront l'Islande en barrages

(AFP) - La répartition des quatre «voies» de barrages a été arrêtée par l'UEFA ce vendredi à Nyon et c'est donc la Roumanie qui a été placée face à la tête de série de la «voie» A, l'Islande, le 26 mars. En finale, s'ils s'imposent, les Roumains auront un périlleux déplacement le 31 mars en Bulgarie ou en Hongrie, qui s'affrontent dans l'autre demi-finale de la «voie» A.

En cas de victoire, Nicolae Stanciu et la Roumanie auront l'avantage d'évoluer à domicile. Photo: AFP

Les quatre derniers tickets pour l'Euro sont en jeu dans ces barrages, un par «voie» de qualification, chacune se disputant sous le même modèle: une demi-finale et une finale à match unique.

Jusqu'à trois pays hôtes peuvent se qualifier pour l'Euro via les barrages: la Roumanie ou la Hongrie (voie A), l'Irlande (voie B) et l'Écosse (voie C). Or, comme chaque pays hôte, s'il se qualifie, est assuré de jouer deux matches à domicile, chacune des «voies» de barrage a été pré-associée à un ou plusieurs groupes dans le tableau final, en vue du tirage au sort principal du tournoi, prévu le 30 novembre à Bucarest.

Casse-tête au tirage et chocs en perspective L'Euro 2020, dont les éliminatoires ont pris fin mardi, promet une compétition marquée par la démesure avec pléthore de stars et d'affiches. Mais d'ici là, son organisation complexe dans douze villes et douze pays risque de faire débat, avant le tirage au sort du 30 novembre.

Ainsi, le vainqueur de la «voie» B ira dans le groupe E avec l'Espagne, celui de la «voie» C dans le groupe D avec l'Angleterre. Ceux des «voies» A et D rejoindront soit le groupe C avec l'Ukraine et les Pays-Bas, soit le groupe F avec l'Allemagne.

Par ailleurs, l'UEFA a également tranché une situation concernant le groupe B, le seul contenant deux hôtes déjà qualifiés, Danemark et Russie. Assurés de jouer deux matches à domicile, ces deux nations attendaient de savoir où aurait lieu la rencontre les opposant. Résultat du tirage: Danemark-Russie se jouera à Copenhague.

Pour les nations hôtes encore en lice en barrages, l'UEFA a en revanche déjà décidé qu'en cas de qualification, celles-ci ne joueraient que deux matches à domicile, et le troisième chez l'autre pays hôte du groupe. Par exemple, si l'Écosse se qualifie, elle ira défier l'Angleterre à Londres.

Le programme des barrages

Demi-finale le 26 mars, finale le 31

Voie D

Demi-finales: Géorgie - Biélorussie et Macédoine du Nord - Kosovo

Hôte de la finale: Géorgie ou Biélorussie



Voie C

Demi-finales: Écosse - Israël et Norvège - Serbie

Hôte de la finale: Norvège ou Serbie

Voie B

Demi-finales: Bosnie-Herzégovine - Irlande du Nord et Slovaquie - Irlande

Hôte de la finale: Bosnie-Herzégovine ou Irlande du Nord

Voie A

Demi-finales: Islande - Roumanie et Bulgarie - Hongrie

Hôte de la finale: Bulgarie ou Hongrie