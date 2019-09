En préparation de son match contre la Serbie mardi en éliminatoires de l'Euro 2020, la sélection luxembourgeoise s'est inclinée un but à rien jeudi soir à Belfast en amical contre l'Irlande du Nord sur un malheureux autogoal de Kevin Malget.

Les Roud Léiwen trébuchent à Belfast

Jean-François COLIN

En guise de zakouski cinq jours avant le primordial Luxembourg - Serbie de mardi (20h45) en éliminatoires de l'Euro 2020, la joute amicale de Windsor Park, ce jeudi face à une sélection d'Irlande du Nord, auteure jusqu'à présent d'un parcours sans faute dans le groupe C qualificatif pour l'Euro (quatre matches, quatre succès), se profilait comme un intéressant laboratoire pour Luc Holtz et ses hommes.

77 jours exactement après la belle impression laissée et la malheureuse défaite 1-0 à Lviv contre l'Ukraine, les Roud Léiwen effectuaient leur rentrée contre un adversaire qui leur a souvent réussi par le passé, avec un nul (1-1) ramené de Belfast en 2012 et une victoire spectaculaire (3-2) forgée l'année suivante, le tout en éliminatoires du Mondial 2014.

Barreiro à la place de Kiki Martins

Obligé de se passer de l'incontournable (100% de temps de jeu en éliminatoires de l'Euro 2020) Christopher Martins, blessé, le sélectionneur opte pour le jeune (19 ans) Leandro Barreiro au poste de milieu défensif, dans une animation en 4-1-4-1 où le revenant Maurice Deville se démène seul en pointe sur toute la largeur de la pelouse. Lars Gerson prend place dans l'axe défensif au côté de Kevin Malget.

Pas de trace dans le onze de départ de Hall et Marvin Martins, les duettistes du Karpaty Lviv, pas davantage que de Turpel, pourtant titulaire sept fois sur les dix derniers matches, et qui se contentera cette fois de la dernière demi-heure.

Lars Gerson, taclant ici Josh Magennis, a évolué dans l'axe défensif d'abord au côté de Kevin Malget, puis de Tim Hall Photo: AFP

Après un premier quart d'heure plus soporifique qu'académique, ni Brown, ni Magennis ne profitent de la sortie complètement ratée de Moris loin aux confins de son grand rectangle (16e). La reprise du sommet du crâne de Deville sur un centre de la droite de Jans file au-dessus du but de Peacock-Farrell (20e).

Malget dévisse et sort

Braquées sur leurs prochaines échéances autrement plus importantes en éliminatoires de l'Euro 2020, l'une contre l'Allemagne lundi, l'autre face à la Serbie mardi, les deux formations hésitent à se livrer complètement. Le tempo est modéré, les échanges lents, l'agressivité et l'engagement mitigés, et le très technique milieu de terrain luxembourgeois Olivier et Vincent Thill - Sinani - Rodrigues ne parvient pas vraiment à prendre de vitesse son alter ego local.

Botté par Thompson, le deuxième corner des Verts sera le bon: Gerson dévie le ballon du premier vers le second poteau sur Saville, qui oblige Moris à une claquette. Au rebond au petit rectangle, l'infortuné Malget... dévisse son coup de tête et trompe son coéquipier virtonais Moris pour l'ouverture du score (1-0, 37e).

Dirk Carlson (n°13, en rouge) au duel avec Gavin Whyte (à g.) Photo: AFP

Remplacé par Tim Hall, l'ancien Dudelangeois ne réapparaîtra pas sur la pelouse après le repos, tandis que Ralph Schon relaie Moris dans les buts. Luc Holtz et le maigre contingent de supporters luxembourgeois doivent se satisfaire des envois certes cadrés, mais sans danger de Vincent Thill (50e) et Barreiro (52e).

Inquiétude pour la cheville de Rodrigues

Petite alerte à la 77e minute quand, sur un centre aérien de Whyte, Ralph Schon renverse tout sur son passage, en particulier son capitaine Laurent Jans, groggy pour le coup quelques secondes sur la pelouse de Windsor Park.

L'inquiétude était plus grande autour de la cheville meurtrie de Gerson Rodrigues après un tacle trop appuyé de Flanagan dans le temps additionnel. Aux petits soins, le Docteur Reuter a tout de suite enrobé de glace l'articulation douloureuse. On en saura davantage sur l'état de l'attaquant du Dynamo Kiev dans les prochaines heures.

Face à la 29e nation au ranking de la FIFA, les Roud Léiwen s'inclinent sur le plus petit écart, sans incidence, mais sans avoir non plus montré quoi que ce soit. Il faudra produire bien plus de jeu mardi contre la Serbie, mais, n'en doutons pas, la motivation et l'engagement seront à l'avenant. Sans quoi la déconvenue pourrait être cruelle...

Gerson Rodrigues, qui laisse ici sur place Conor McLaughlin, n'a guère connu de réussite dans ses entreprises. Photo: AFP

Irlande du Nord - Luxembourg 1-0

Belfast, Windsor Park, arbitrage de Bryn Markham-Jones, assisté de Gareth Wyn-Jones et Martin Roberts (Pays de Galles). Mi-temps: 1-0.

Le but: Malget (37e csc).

Cartons jaunes: Magennis (82e, coude dans le visage de Jans) et Flanagan (90+1, tacle dans les chevilles de Rodrigues) à l'Irlande du Nord; Da Mota (81e, accrochage sur Lavery) et Hall (84e, accroche Lavery qui filait vers le but) au Luxembourg.

LUXEMBOURG (4-1-4-1): Moris (46e Schon); Jans (cap.), Malget (46e Hall), Gerson, Carlson; Barreiro (73e Philipps); V. Thill, Sinani (73e Da Mota), O. Thill (85e Bohnert), Rodrigues; Deville (60e Turpel).

Remplaçants non utilisés: Kips; M. Martins, Selimovic, Skenderovic, Olesen, Joachim.

Sélectionneur: Luc Holtz.