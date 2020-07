Privée de terrain depuis huit mois, la sélection disputera huit matches entre le 5 septembre et le 17 novembre prochains. Aux six rencontres de Ligue des Nations, s'ajoutent deux débats amicaux, le 7 octobre contre le Liechtenstein, et le 11 novembre face à l'Autriche.

Les Roud Léiwen sur la brèche à l'automne

Privée de terrain depuis huit mois, la sélection disputera huit matches entre le 5 septembre et le 17 novembre prochains. Aux six rencontres de Ligue des Nations, s'ajoutent deux débats amicaux, le 7 octobre contre le Liechtenstein, et le 11 novembre face à l'Autriche.

Au repos forcé depuis le 17 novembre 2019 - et une défaite 0-2 face au Portugal de Cristiano Ronaldo -, la sélection luxembourgeoise se trouve au-devant d'un menu copieux. Entre le 5 septembre et le 17 novembre prochains, les hommes de Luc Holtz disputeront en effet huit rencontres. Si les six débats comptant pour la Ligue des Nations étaient connus, la FLF annonce ce vendredi la tenue de deux amicaux, le 7 octobre contre le Liechtenstein, et le 11 novembre face à l'Autriche.

La FLF précise dans son communiqué que les deux affrontements se joueront au stade Josy Barthel. Voilà qui clôt définitivement la question d'une éventuelle inauguration du nouveau stade national de Kockelscheuer en 2020. Pour rappel, la pelouse du Josy Barthel vient d'être renouvelée ce printemps.

Les deux nouvelles dates viennent s'ajouter alors que, crise du covid-19 oblige, les deux joutes amicales prévues à l'origine fin mars - le 26 à Chypre et le 30 au Monténégro - avaient été annulées. Pour rappel, les adversaires des Roud Léiwen dans la Ligue C de la seconde édition de la Ligue des Nations seront le Monténégro, Chypre et l'Azerbaïdjan. La formation de Luc Holtz entamera le tournoi qualificatif le 5 septembre à Bakou contre l'Azerbaïdjan et le bouclera le 17 novembre face à ce même adversaire, mais cette fois à la route d'Arlon.

Pour rappel enfin, la BGL Ligue 2020-2021, dont le calendrier vient d'être dévoilé, débutera quant à elle le 23 août. La compétition regroupera 16 équipes.

