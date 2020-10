Les Roud Léiwen poursuivent leur rêve

Le succès (1-2) ramené mardi du Monténégro replace le Luxembourg dans la course à la première place du groupe 1 en Division C de la Ligue des Nations. Tout se jouera donc en novembre avec le déplacement à Chypre (le 12) et la réception de l'Azerbaïdjan (le 15).

(JFC, avec Yves Bodry) - Ils l'ont eue, leur revanche! Injustement battus (0-1) le mois dernier par le Monténégro à domicile, les hommes de Luc Holtz sont allés s'imposer 1-2 mardi à Podgorica, dans le cadre de la 4ème journée du groupe A en Division C de la Ligue des Nations. Menés au score peu après la demi-heure, Jans et cie sont parvenus à renverser la vapeur pour rafler trois unités qui les replacent à la hauteur de leur adversaire du soir avec neuf unités au compteur. Mieux, le Luxembourg passe devant à la faveur des confrontations directes entre les deux nations.

Trois jours après la belle victoire (2-0) contre Chypre, et malgré une seconde période quelconque, c'est gonflée de confiance que la sélection de la FLF s'était envolée pour le Monténégro. Seule ombre au tableau: Luc Holtz était contraint de remanier son secteur défensif en raison de la défection de Vahid Selimovic, sorti blessé samedi face aux Insulaires. Un forfait venu s'ajouter à celui de Maxime Chanot, toujours bloqué aux Etats-Unis en raison de la crise sanitaire.

Une solution trouvée avec le glissement de Carlson dans l'axe, Mica Pinto meublant le flanc gauche, à charge pour Aldin Skenderovic d'épauler Barreiro en pare-chocs devant la défense. Autre inconnue de taille: quel allait être l'état de la pelouse du Gradski Stadion, copieusement arrosée depuis plusieurs jours et gorgée d'eau la veille au point de devoir déplacer dans une autre enceinte de la capitale monténégrine le dernier galop d'entraînement des Lions Rouges?

Pas de quoi cependant perturber la sélection grand-ducale. Peu emballante, la première demi-heure se résume à un âpre combat physique, où le Luxembourg ne s'en laisse pas compter par son adversaire. La première occasion du match échoit d'ailleurs à Muratovic, qui avait gagné la confiance de Luc Holtz. L'attaquant du F91 arrache un ballon, mais sa finition manque de précision (16e). Peu après la demi-heure, les Monténégrins se montrent nettement plus concrets. Une perte de balle coupable de Barreiro profite à Jovetic, dont le centre trouve la tête d'Ivanovic (1-0, 34e).

Dirk Carlson (à dr.) a livré une solide prestation mardi à Podgorica Photo: Ben Majerus / sportspress.lu

Les visiteurs ne s'affolent pas pour autant et reprennent le cours de leur jeu. Leur pressing fait mouche huit minutes plus tard. Rodrigues récupère un ballon, pénètre dans la surface de réparation adverse, glisse à Pinto qui cède en retrait à Muratovic. Le Dudelangeois prend tout son temps pour tromper Mijatovic du petit rectangle (1-1, 42e). Une égalisation on ne peut plus bienvenue à quelques minutes seulement de rentrer aux vestiaires et de bon augure avant d'aborder le second acte.

Le Luxembourg se montre dangereux sur un coup franc de Sinani, qui file un mètre au-dessus de la cage de Mijatovic (64e). Les deux équipes semblent se neutraliser, avant que le néo-Beverenois, déjà double buteur samedi contre Chypre, ne sorte de sa boîte dans les dernières minutes de jeu. Idéalement servi par son capitaine Laurent Jans dans le grand rectangle adverse, Sinani enroule sa frappe qui termine sa course au fond des filets monténégrins (1-2, 86e).

Gerson Rodrigues (à g., au duel avec Nikola Vukcevic) est resté muet mardi soir à Podgorica Photo: Ben Majerus / sportspress.lu

Le temps additionnel se révèle houleux, avec une triple expulsion, une côté grand-ducal (Olivier Thill... entré au jeu une minute plus tôt!) et deux côté monténégrin (Jankovic et Simic). Le score, lui, ne bougera plus et permet au Luxembourg d'avoir désormais son sort entre ses mains. C'est en effet en leaders du groupe 1 que les ouailles de Holtz se rendront à Chypre le 12 novembre, avant d'accueillir l'Azerbaïdjan trois jours plus tard pour éventuellement sceller leur promotion en Division B. Le Luxembourg peut se mettre à rêver...

Réaction: «Une performance tactiquement parfaite»

Luc Holtz, sélectionneur: «Mon équipe a livré une performance tactiquement parfaite. Sauf sur le but encaissé, bien sûr. Une fois menés, il était très important de pouvoir égaliser avant le repos. A l'arrivée, notre succès est mérité.»

Monténégro - Luxembourg 1-2 (1-1) Gradski Stadion de Podgorica, pelouse grasse et détrempée en très mauvais état, arbitrage de Sascha Stegemann, assisté de Stefan Lupp et Dominik Schaal (ALL). Match joué à huis clos. Mi-temps: 1-1. Évolution du score: 1-0 Ivanovic (34e), 1-1 Muratovic (42e), 1-2 Sinani (86e). Cartons jaunes: N. Vukcevic (27e), Simic (38e), Ivanovic (62e) et Raspopovic (75e) au Monténégro: Barreiro (18e) au Luxembourg.

Carton jaune-rouge: Simic (90+5) au Monténégro.

Cartons rouges: Jankovic (90+4) au Monténégro; O. Thill (90+4) au Luxembourg. MONTÉNÉGRO: Mijatovic: Raspopovic (79e M. Vukcevic), Savic, Simic, Radunovic; N. Vukcevic; Ivanovic (87e Jankovic), Kosovic (79e Scekic), Jovtic, Haksabanovic; Islamovic (66e Beciraj).

Sélectionneur: Faruk Hadzibegic (BIH). LUXEMBOURG: Moris; Jans, Gerson, Carlson, Pinto; Skenderovic, Barreiro, V. Thill (58e Deville), Rodrigues; Sinani (90+3 O. Thill), Muratovic (89e M. Martins).

Sélectionneur: Luc Holtz.

