Les Roud Léiwen dans Lviv du sujet

Trois jours après son match nul (1-1) en Lituanie, le Luxembourg se frotte ce lundi (21h45 locales) à Lviv à l'Ukraine d'Andriy Shevchenko, qui vient d'infliger un cinglant 5-0 à la Serbie. Gare à la chute!

Avec, certes, un match joué de plus que ses poursuivants directs, le Portugal, la Serbie et la Lituanie, le Luxembourg (4 points) est toujours deuxième du groupe B des éliminatoires de l'Euro 2020. C'est donc en dauphins de l'Ukraine (7 points) que les Roud Léiwen s'en vont défier, en ce Lundi de Pentecôte, les hommes d'Andriy Shevchenko. Le match au sommet du groupe, en somme.

A moitié satisfaits seulement de leur prestation de vendredi à Vilnius contre la Lituanie, et surtout du verdict final (1-1), Luc Holtz et sa troupe abordent avec ambition, certes, mais aussi avec beaucoup de méfiance ce virage face aux «Jovto-Blakytni» («Bleus et Jaunes», le surnom de l'équipe d'Ukraine) auteurs d'un festival vendredi contre la Serbie, à laquelle ils ont passé cinq buts sans encaisser le moindre. Excusez du peu!

«Je ne suis pas du tout surpris», assène Luc Holtz. «Je l'avais déjà martelé à l'époque du match aller: l'Ukraine est une des meilleures équipes en Europe, voire dans le monde. Maintenant, tout le monde le sait après ce résultat contre la Serbie. Cela ne fait que confirmer tout le bien que je pense de cette équipe, où il y a pratiquement tout: fluidité du jeu, vitesse d'exécution phénoménale, technique et des joueurs fantastiques», ajoute l'Ettelbruckois.



Les raisons d'y croire, la sélection grand-ducale doit les puiser dans les promesses d'un match aller (défaite 1-2 le 25 mars au Josy Barthel) à l'issue particulièrement cruelle, avec l'autobut dans le temps additionnel du héros malheureux de la soirée, Gerson Rodrigues après une prestation d'ensemble flamboyante et certainement le match de plus abouti de toute l'histoire des Roud Léiwen.

En parallèle, ils se souviendront que le Luxembourg a perdu chacun de ses quatre duels face à l'Ukraine, trois fois sur un sec 0-3, dont celui du 14 juin 2015 à Lviv, précisément là où les hommes de Luc Holtz se produiront ce lundi.

S'il doit, bien sûr, toujours faire l'impasse sur les deux blessés de longue date, Chris Philipps et Aurélien Joachim, l'Ettelbruckois n'acte qu'un seul changement dans son cadre par rapport au match de vendredi en Lituanie: averti à Vilnius pour la troisième fois de la campagne 2020, Dirk Carlson (21 ans, 17 sélections) sort, tandis que Maxime Chanot (29 ans, 32 sélections), une fois passée son aversion pour les terrains synthétiques, revient. Le défenseur de New York City, qui a joué avec son club en championnat MLS dans la nuit de jeudi à vendredi (victoire 5-2 contre le FC Cincinnati), se remémorera sans doute sa bourde d'il y a quatre ans sur la pelouse de la Lviv Arena, lorsque sa relance complètement ratée avait offert leur troisième but sur un plateau aux Ukrainiens.

Pour le reste, tous les acteurs d'un Lituanie - Luxembourg pourtant très... physique sont sortis indemnes du synthétique de Vilnius.



Pour Luc Holtz, l'équation est plutôt simple. Pas de casse-tête chinois en vue, ni de nuit blanche à sacrifier sur l'autel d'intenses cogitations tactiques: bien plus expérimenté, Maxime Chanot devrait relayer dans l'axe central défensif - au côté de Lars Gerson - un Vahid Selimovic (22 ans, 2 sélections) un peu lent et emprunté, et roulé dans la farine sur l'égalisation lituanienne de Novikovas vendredi. Kevin Malget (28 ans, 33 sélections), qui avait d'ailleurs remplacé Carlson pour la dernière demi-heure au LFF Stadionas, prendra vraisemblablement ses quartiers sur le flanc gauche défensif, même si le sélectionneur s'était montré plutôt mécontent à son sujet.



Et, même si l'Ukraine et la Lituanie ne boxent pas dans la même catégorie, Holtz devrait reconduire son système équilibré en 4-1-4-1 avec Christopher Martins (22 ans, 37 sélections) en pare-chocs devant la défense, et Dave Turpel (26 ans, 45 sélections) (voire Gerson Rodrigues (23 ans, 17 sélections)) en front de bandière. Les frères - Olivier et Vincent - Thill et Barreiro, dans l'entrejeu, Jans et Gerson en défense, ainsi que Moris, excellent vendredi à Vilnius, dans le but, restent des incontournables pour ce dernier match officiel de la saison 2018-2019. En plus évidemment d'un Gerson Rodrigues plus «on fire» que jamais, et auteur de son second but en sélection à Vilnius.

Comme la Lituanie était un match-piège par excellence pour le Luxembourg, le Luxembourg lui-même peut-il être le match-piège de cette Ukraine souveraine? «Le Luxembourg peut l'être contre tous les adversaires, car ils nous sont toujours supérieurs. On essaiera de neutraliser au mieux les forces de l'adversaire, tout en mettant en avant nos propres atouts», explique Luc Holtz. «Mais au vu du déroulement du match aller, je peux vous dire qu'ils ne vont pas du tout nous sous-estimer. Ils vont prendre ce match très au sérieux. Notre but sera de reproduire le match que nous avions livré à la maison, tout en nous montrant un peu plus efficaces.»

L'Ukraine marche sur l'eau



En face, l'équipe ukrainienne marche sur l'eau après le score de forfait infligé, avec la manière, vendredi à la redoutable Serbie. Les doublés de Yevhen Konoplyanka et de Viktor Tsygankov (buteur aussi contre le Luxembourg au Josy Barthel en mars), en plus du premier but en sélection de l'attaquant de La Gantoise, Roman Yaremchuk ont dopé la confiance des hommes d'Andriy Shevchenko.

Le Ballon d'Or 2004 (42 ans, en poste depuis le 15 juillet 2016), flanqué d'une autre ancienne gloire milanaise, Mauro Tassotti (59 ans), reste la star absolue du groupe, mais il peut s'appuyer sur une ossature de très haut vol, expérimentée, talentueuse et rodée au plus haut niveau.

La colonne vertébrale part de l'indéracinable gardien du Shakhtar Donetsk, Andriy Pyatov (34 ans, 88 sélections). Derrière lui, la jeune pépite du Real Madrid - prêté à Leganés - Andriy Lunin (20 ans, 3 sélections) piaffe d'impatience. Le quatuor défensif présenté contre la Serbie (4-2-3-1) se composait d'Oleksandr Karavaiev (Zoria Luhansk, 26 ans, 21 sélections), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk, 28 ans, 10 sélections), Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk, 23 ans, 19 sélections) et Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev, 20 ans, 4 sélections).

Le mystère Yarmolenko, Junior Moraes disparaît



Mais c'est sur le plan de la créativité du jeu et de l'allant offensif que la «Sbirna» est la plus impressionnante, avec des grands noms comme Oleksandr Zinchenko (Manchester City, 22 ans, 26 sélections), Yevhen Konoplyanka (Schalke 04, 29 ans, 81 sélections), Ruslan Malinovskyi (KRC Genk, 26 ans, 21 sélections) ou encore Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk, 29 ans, 53 sélections). Du lourd, du très lourd même, assurément.



Quant au cas d'Andriy Yarmolenko (West Ham United, 29 ans, 80 sélections, 36 buts), qui est blessé et a été préservé contre la Serbie, c'est le flou artistique le plus total qui entoure son éventuelle présence, puisque Shevchenko n'a rien voulu dire à propos de son cadre. Sera-t-il ou non présent? Mystère...



«La grande qualité de cette équipe, c'est son collectif», nuance toutefois Luc Holtz. «Bien sûr, Konoplyanka, Tsygankov, Zinchenko, Malinovskyi, c'est du très, très haut niveau. Il suffit de regarder dans quels championnats et quels clubs ils évoluent. Le flanc gauche avec Karavaiev et Tsygankov a fait très mal contre la Serbie. Nous allons essayer de trouver la meilleure solution, la formule la plus efficace pour les neutraliser, mais c'est presque impossible. Maintenant, on ne va pas non plus nous focaliser uniquement sur le côté droit ukrainien, mais, je le répète, sur leur collectif redoutable», conclut le sélectionneur, qui fêtera son cinquantième anniversaire ce vendredi.

Par contre, comme nous l'écrivions dimanche, Junior Moraes (32 ans, 2 sélections), l'homme par qui le scandale est arrivé, brillera ce lundi par son... absence. D'abord repris dans la première pré-liste de 31 joueurs rendue par Andrii Shevchenko à la fin mai, il a ensuite mystérieusement disparu d'un groupe, d'abord réduit à 27, puis à 23, en vue d'affronter la Serbie et le Luxembourg, victime d'un mal qui épouse tous les contours d'une... blessure diplomatique. L'ombre du Brésilien naturalisé ukrainien planera sur la Lviv Arena ce lundi. Son remplaçant numérique est le méconnu Artem Biesiedin (Dynamo Kiev, 23 ans, 10 sélections).

Le dernier succès du Luxembourg hors de ses bases en éliminatoires d'un Euro remonte au 13 octobre 2007, et ce mémorable 1-0 contre la Biélorussie à Gomel. On peut rêver que, pour la Pentecôte, le Saint-Esprit descende sur les Lions Rouges...

Environ 30.000 spectateurs sont attendus ce lundi dans les travées de la Lviv Arena (dont la capacité est de 34.915 personnes), où l'Ukraine n'a jamais perdu. Vous avez dit porte-bonheur?

Enfin, ne perdons pas de vue qu'une fois donné le coup de sifflet final de l'arbitre slovaque, Peter Kralovic, il restera encore à attendre le verdict du match aller sur tapis vert, et l'issue du jugement en appel de «l'affaire Junior Moraes» le mardi 18 juin...

LE CADRE DU LUXEMBOURG (23 joueurs)

Gardiens (3)

Anthony Moris (Excelsior Virton/BEL, 29 ans/20/0), Ralph Schon (UNA Strassen, 29 ans/9/0), Tim Kips (1.FC Magdebourg U19/ALL, 18 ans/0/0).

Défenseurs (8)

Dirk Carlson (Grasshopper Zurich II/SUI, 21 ans/17/0), Maxime Chanot (New York City FC/USA, 29 ans/32/3), Laurent Jans (FC Metz/FRA, 26 ans/56/1), Enes Mahmutovic (Middlesbrough FC/GBR, 22 ans/11/0), Kevin Malget (F91 Dudelange, 28 ans/33/2), Mathias Jänisch (FC Differdange 03, 28 ans/58/1), Marvin Martins (Progrès Niederkorn, 24 ans/5/1), Vahid Selimovic (Apollon Limassol/CYP, 22 ans/2/1)

Milieux de terrain (7)

Leandro Barreiro (FSV Mayence/ALL,19 ans/10/1), Lars Gerson (IFK Norrköping/SUE, 29 ans/67/4), Christopher Martins (ESTAC Troyes/FRA, 22 ans/37/1), Danel Sinani (F91 Dudelange, 22 ans/15/3), Aldin Skenderovic (SV Elversberg/ALL, 21 ans/10/0), Olivier Thill (FK Oufa/RUS, 22 ans/15/2), Vincent Thill (Pau FC/FRA, 19 ans/22/3).

Attaquants (5)

Stefano Bensi (Fola Esch, 30 ans/46/5), Daniel Da Mota (Racing FCUL, 33 ans/93/7), Gerson Rodrigues (Jubilo Iwata/JAP, 23 ans/17/2), Dave Turpel (F91 Dudelange, 26 ans/45/4), Kevin Holtz (Etzella Ettelbruck, 26 ans/1/0).

Sélectionneur

Luc Holtz (49 ans, en poste depuis le 4 août 2010 – 81 matches avec le Luxembourg)

LE CADRE DE L'UKRAINE (23 joueurs)

Gardiens (3)

Yuriy Pankiv (FK Oleksandria, 34 ans/1/0), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk, 34 ans/88/0), Andriy Lunin (CD Leganés/ESP, 20 ans/3/0).

Défenseurs (8)

Bohdan Butko (Shakhtar Donetsk, 28 ans/32/0), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk, 28 ans/10/0), Eduard Sobol (FK Jablonec/CZE, 24 ans/9/0), Mykyta Burda (24 ans/7/0), Igor Plastun (La Gantoise/BEL, 28 ans/2/0), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev, 20 ans/4/0), Mykola Matviienko (Shakhtar Donetsk, 23 ans/19/0), Oleksandr Karavaiev (Zoria Luhansk, 26 ans/21/1).

Milieux de terrain (9)

Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk, 29 ans/53/4), Ruslan Malinovskyi (KRC Genk/BEL, 26 ans/21/2), Roman Bezus (La Gantoise/BEL, 28 ans/20/4), Yevhen Konoplyanka (Schalke 04/ALL, 29 ans/81/21), Marian Shved (Celtic Glasgow/SCO, 21 ans/1/0), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev, 21 ans/14/3), Oleksandr Zinchenko (Manchester City/ANG, 22 ans/26/2), Viktor Kovalenko (Shakhtar Donetsk, 23 ans/20/0), Volodymyr Shepeliev (Dynamo Kiev, 22 ans/2/0),

Attaquants (3)

Artem Kravets (Kayserispor/TUR, 29 ans/24/9), Artem Biesiedin (Dynamo Kiev, 23 ans/10/1), Roman Yaremchuk (La Gantoise/BEL, 23 ans/7/1)

Sélectionneur

Andriy Shevchenko (42 ans, en poste depuis le 15 juillet 2016 – 26 matches avec l'Ukraine)

Arbitrage: Peter Kralovic, assisté de Milan Štrbo et Erik Weiss (Slovaquie)

Coup d'envoi: 20h45 (21h45 locales) à la Lviv Arena



Le point du groupe B

1. Ukraine 7 points (3 matches)

2. Luxembourg 4 (3)

3. Portugal 2 (2)

4. Lituanie 1 (2)

5. Serbie 1 (2)

Matches déjà joués

Luxembourg - Lituanie 2-1

Portugal - Serbie 0-0

Luxembourg - Ukraine 1-2

Portugal - Serbie 1-1

Lituanie - Luxembourg 1-1

Ukraine - Serbie 5-0

Lundi 10 juin à 20h45

Serbie - Lituanie à Belgrade

Ukraine - Luxembourg à Lviv