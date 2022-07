Cruelle élimination pour Differdange face à Ljubljana, fin d’aventure peu glorieuse pour le club doyen éliminé à Saint-Marin.

Les regrets de Differdange, le naufrage du Fola

Les scénarios de certains matchs sont écrits à l’avance et on devine les séquences avant même qu’elles s’amorcent. Au fil de la rencontre entre Differdange et le NK Olimpija, on a compris l’issue tragique du film. Le club luxembourgeois a coché toutes les cases de l’équipe qui ne franchit pas l’écueil d’un premier tour européen. Il a très bien joué pendant 45 minutes, il n’a marqué qu’un but et il a commencé à accuser le coup physiquement à l’heure de jeu.



Le F91 en éclaireur, Differdange et le Fola aux aguets Dudelange tentera de montrer la voie de la qualification aux autres clubs grand-ducaux engagés sur la scène continentale cette semaine.

Voilà comment la Conference League s’est terminée pour le dauphin de Dudelange lors du dernier championnat. Auteur d’un début de match tonitruant avec un premier but à la neuvième minute inscrit par Juan Bedouret, Differdange a mis la tête de son adversaire sous l’eau mais a oublié de le noyer. Avec un Guillaume Trani intenable à la manœuvre, les Rouges et Noirs auraient dû mener de deux ou trois buts d’écart face à une équipe qui ne s’est pas procurée une seule occasion en 45 minutes. Trani avait délivré un premier coup franc pour la tête de Théo Brusco qui n’a pas semblé y croire assez sur ce coup-là (2e). La recrue de l’US Hostert a ensuite servi Ulisses pour un tir qui manquait de conviction (5e). Passeur sur le but, le numéro 8 français provoquait aussi deux fautes synonymes de cartons jaunes pour les visiteurs.

Avant la demi-heure, la transversale tremblait coup sur coup (24e) avant que Bertino Cabral ne croise trop sa frappe deux minutes plus tard. Ulisses avait encore une balle de break dès le retour des vestiaires sur un centre de Dylan Lempereur mais le transfuge manquait la cible.

Un revers humiliant

La chance était passée, il fallait désormais faire bloc pour empêcher un adversaire peu dangereux jusque-là de revenir dans la partie. Differdange l’a plus ou moins bien fait jusqu’à la 80e minute et une relance approximative qu’exploitait Doffo d’un tir de 20 mètres (1-1). Les choses se précipitaient ensuite avec une exclusion pour un tacle les deux pieds décollés de Moussa Maazou qui venait d’entrer en jeu.

Le Fola bafoue son football, Differdange résiste en Slovénie Une victoire, un match nul et une défaite pour l'entrée en lice des clubs luxembourgeois sur la scène continentale en ce milieu de semaine.

A dix contre onze, Differdange résistait dans une partie qui voyait une pluie d’avertissements sortir de la poche du controversé Stuart Attwell. Cynique, le NK Olimpija attendait la 112e minute pour se qualifier grâce à une déviation de Milovic (1-2). D’une cruauté sans nom. L’élimination du Fola, elle, restera gravée dans les annales à plus d’un titre. Jamais un club saint-marinais n’avait gagné deux matches dans une confrontation directe. Tre Fiori l’a fait ce jeudi (3-1) et passe l’écueil d’un tour européen pour la deuxième fois de son histoire et de celle de son pays.

Le Fola y a bien cru quelques minutes lorsque Bruno Correia a remis les deux équipes à égalité mais juste avant et juste après la pause, l’équipe locale a inscrit deux buts qui propulsent Tre Fiori au tour suivant. Le club doyen pourra toujours s’abriter derrière sa mue actuelle pour expliquer une telle contre-performance ou encore par le rajeunissement continuel de ses cadres. Mais ce revers restera l’un des plus humiliants pour un club luxembourgeois sur la scène continentale.

