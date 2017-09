Adis Omerovic (Wormeldange) se contente d'un point face à Beggen, la mentalité est la qualité de Bissen selon son entraîneur, Paul Hunnewald, tandis que le Red Black Egalité et Jhemp Almeida étaient mal après 25 minutes. Place aux réactions des techniciens après la 2e journée en Division 1.

Propos recueillis par Daniel Pechon



Adis Omerovic (FC Koeppchen Wormeldange): «Nous aurions dû tuer ce match avant l'égalisation de Beggen. On a eu une première mi-temps avec beaucoup d'occasions pour inscrire le deuxième but, mais nous rentrons aux vestiaires avec un seul but d'avance, marqué par Ricardo Ferreira. Après la pause, nous avons encore quelques occasions, mais Beggen revient et parvient à égaliser. Au final, ce match nul (1-1) est tout de même logique face à une solide équipe de Beggen.» Wormeldange -Beggen 1-1

Paul Hunnewald (Atert Bissen): «Même si nous ne jouons pas notre meilleur football, la mentalité est là, et cette mentalité, comme à Steinsel la semaine passée, me donne déjà une première grande source de satisfaction. Menés après vingt minutes, nous sommes parvenus à retourner la situation. Mais chapeau à Nelson Goncalves, qui est actuellement la référence dans l'équipe.» US Boevange - Atert Bissen 1-4

Jhemp Almeida (Red Black Egalité): «C'est une victoire acquise dans la douleur et avec du combat. On rentre bien dans le match, mais on se fait surprendre sur la première action de l'ASL. Dans la foulée, on prend un carton jaune-rouge dès la 25e minute. On a ensuite poussé et réussi à égaliser avant la pause, sur un penalty converti par Christopher Colito. En seconde période, on a défendu à dix et pratiqué le contre. Marjan Vuksanovic inscrit le but de la victoire à la 70e minute. Ensuite, l'ASL-Porto a pressé, mais sans être dangereux. Ce n'était certes pas du beau football, mais à l'arrivée, nous avons trois points importants qui font du bien au moral.» Red-Black Egalité - AS Luxembourg-Porto 2-1