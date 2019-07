Le Progrès retrouve les Rangers deux ans après l’exploit qui a placé Niederkorn sur la carte de l’Europe. Le club de Glasgow s’est restructuré depuis et l’effet de surprise ne jouera plus. Pas une raison pour se présenter en victime consentante.

Les Rangers, une autre paire de «Manches»

Les îles britanniques n'auront bientôt plus de secret pour le Progrès. Du pays de Galles à l'Ecosse en passant par l'Irlande, Niederkorn repasse la Manche avec gourmandise. Encore plus lorsque l'adversaire s'appelle les Rangers.



De la cave au grenier

Plombé par une accumulation de dettes en 2012, le club le plus titré (54 fois) de la Scottish Premiership est placé en liquidation et doit repartir en Division 4. Le retour au premier plan est progressif et les Rangers retrouvent l'élite en 2016.

Le Celtic en a profité pour refaire son retard au palmarès (50 titres). Le club protestant ne semble pas encore en mesure d'entamer un nouveau bras de fer avec son voisin honni mais pourrait à nouveau le chatouiller très bientôt.

Steven Gerrard est devenu l'entraîneur des «Gers» depuis la saison dernière. Le mythique joueur de Liverpool impose sa griffe petit à petit et les pensionnaires d’Ibrox Park ont débuté la saison sur les chapeaux de roue avec des fessées administrées en préparation (5-0 contre Oxford, 4-0 contre Marseille) et une balade de santé face à Saint Joseph’s, club de Gibraltar, au tour précédent (10-0 sur l'ensemble des matches).

Steven Gerrard, l'homme providentiel des Rangers? Un peu tôt pour le dire, mais on lui laisse le temps de (re)construire. Photo: dpa

L'attraction Defoe

Les cadres ont bien changé en deux ans. Le Progrès retrouvera sur sa route l'Anglais Tavernier, l'Ecossais Jack et le Colombien Morelos et découvrira l'éternel Jermain Defoe, 36 ans, buteur en série passé notamment par Tottenham.

Autant d'atouts qui placent encore bien plus que lors de leur précédent duel les Rangers dans la peau de favoris. Peut-être aussi parce que le Progrès se cherche encore. Le relifting de cet été impose une période d'acclimatation certaine accentuée par l'arrivée d'un nouveau coach, Roland Vrabec.

Les Jaune et Noir ont ferraillé pour écarter les étudiants de Cardiff puis une équipe de Cork City qui n'a jamais baissé les bras malgré un résultat défavorable au match aller. L'équipe respire l'envie de jouer au ballon. De Almeida et Thill turbinent à plein régime, mais ça flotte encore trop derrière et ça manque cruellement d'un point de chute dans les 16m adverses.

Sans Thill ni Françoise

A Ibrox Park où plus de 40.000 personnes sont attendues, le Progrès doit s'attendre à souffrir. D'autant plus que l'élimination d'il y a deux ans est restée en travers de la gorge de certains. Pour ne rien arranger, Sébastien Thill, détonateur de la qualification la semaine dernière, est blessé à une cuisse.

Issa Bah, buteur à Oberkorn (voir la vidéo ci-dessous), souffre lui du dos mais devrait être en mesure de tenir sa place alors que Manu Françoise, sur le point de revenir, pourra peut-être juste s'asseoir sur le banc en attendant mieux.

«Nous serons les outsiders, mais nous avons les moyens de les embêter», a souligné Roland Vrabec. «Ils essayeront de se venger, mais ils auront aussi la pression. C'est une équipe plus aboutie qu'il y a deux ans et Gerrard a insufflé un esprit particulier à ce groupe.»

Le Progrès a déjà rempli son contrat européen. Il lui reste à mettre les ingrédients nécessaires dans le double affrontement qui vient: engagement, plaisir et respect. Mais pas trop!

Le cadre: Agovic, Czekanowicz, Ferreira, Flauss; Agovic, Bah, Bastos, Borges, Cervellera, Correia, De Almeida, Ferino, Françoise (?), Hall, Karayer, Laterza, Matias, Mmaee, Muratovic, Ramos, Shala, Silaj, Skenderovic, Tekiela, Vogel.

Coup d'envoi à 20h45 (heure luxembourgeoise) à Ibrox Park

Arbitres: MM. Eskås, Ytterland et Jensen (NOR)